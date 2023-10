Prügel-Keeper Gersbeck bereut "den größten Fehler meines Lebens" zutiefst

Berlin - Die Rückkehr von Torwart Marius Gersbeck (28) in den Kader von Hertha BSC hat nach dem Prügel-Eklat für viel Unruhe gesorgt. Am Sonntag hat er bei der Mitgliederversammlung der Blau-Weißen Reue gezeigt.

Marius Gersbeck (28) hat sich am Sonntag noch einmal persönlich vor etwa 1600 Hertha-Mitgliedern entschuldigt. © Barbara Gindl/APA/dpa

"Am 15. Juli habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht und bereue diesen zutiefst", erklärte der Keeper vor rund 1600 Hertha-Mitgliedern in Halle 21 der Messe Berlin.

Gersbeck war beim Trainingslager in Zell am See mit einem Einheimischen in einen Streit geraten und hatte ihm einen Faustschlag versetzt. "Ich habe mein Gegenüber schwer verletzt, was nie meine Absicht war", betonte der 28-Jährige.

"Ich möchte Euch in Zukunft den Menschen Marius Gersbeck zeigen, der sein Handeln bereut und für Werte einsteht", sagte der dreifache Familienvater. Er wolle beispielsweise Kinder begleiten, "damit ihnen nicht das Gleiche passiert, das mir widerfahren ist".

Einer Verurteilung konnte der Torhüter entgehen, da er sich mit dem Geschädigten vor dem Prozess angeblich auf eine sechsstellige Summe geeinigt hatte. So stellte das Landgericht Salzburg das Verfahren schließlich Ende September ein, verhängte lediglich eine Strafzahlung über 40.000 Euro.