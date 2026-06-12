Hertha BSC verliert noch zwei Youngster, kommt jetzt ein Arsenal-Talent?

Berlin - Eigentlich hätte Hertha BSC Maurice Krattenmacher (20) nur zu gern für eine weitere Saison vom FC Bayern München ausgeliehen, doch daraus wird nichts.

Maurice Krattenmacher (20) schlägt kein weiteres Kapitel bei Hertha BSC auf. © Uwe Anspach/dpa

"Maurice Krattenmacher wechselt in die Bundesliga: Die Leihe des Offensivakteurs vom FC Bayern München zum Hauptstadtclub endet nach einer Saison", teilte der Verein am Freitag mit.

Bereits am Donnerstag wurde vermeldet, dass es den Offensivmann zu Aufsteiger SV Elversberg zieht und zwar diesmal nicht nur vorübergehend, sondern die Saarländer verpflichten den 20-Jährigen fest vom Rekordmeister.

Der soll sich allerdings eine Rückkaufoption gesichert haben, damit das Eigengewächs bei guter Entwicklung zu guten Konditionen in den heimischen Stall zurückgeholt werden kann.

"Wir bedanken uns für seinen Einsatz für Hertha BSC im vergangenen Jahr und wünschen ihm nun für seinen nächsten Schritt in der Bundesliga nur das Beste", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber (46) Krattenmachers Abgang.

Auch der U20-Nationalspieler bedankte sich bei Mitspielern, Trainerteam, Mitarbeitern und Fans der Berliner: "In der vergangenen Saison durfte ich viele tolle Menschen kennenlernen und wertvolle Erfahrungen sammeln, die mich sowohl als Fußballer als auch als Mensch weitergebracht haben."