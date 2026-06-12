Hertha BSC verliert noch zwei Youngster, kommt jetzt ein Arsenal-Talent?
Berlin - Eigentlich hätte Hertha BSC Maurice Krattenmacher (20) nur zu gern für eine weitere Saison vom FC Bayern München ausgeliehen, doch daraus wird nichts.
"Maurice Krattenmacher wechselt in die Bundesliga: Die Leihe des Offensivakteurs vom FC Bayern München zum Hauptstadtclub endet nach einer Saison", teilte der Verein am Freitag mit.
Bereits am Donnerstag wurde vermeldet, dass es den Offensivmann zu Aufsteiger SV Elversberg zieht und zwar diesmal nicht nur vorübergehend, sondern die Saarländer verpflichten den 20-Jährigen fest vom Rekordmeister.
Der soll sich allerdings eine Rückkaufoption gesichert haben, damit das Eigengewächs bei guter Entwicklung zu guten Konditionen in den heimischen Stall zurückgeholt werden kann.
"Wir bedanken uns für seinen Einsatz für Hertha BSC im vergangenen Jahr und wünschen ihm nun für seinen nächsten Schritt in der Bundesliga nur das Beste", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber (46) Krattenmachers Abgang.
Auch der U20-Nationalspieler bedankte sich bei Mitspielern, Trainerteam, Mitarbeitern und Fans der Berliner: "In der vergangenen Saison durfte ich viele tolle Menschen kennenlernen und wertvolle Erfahrungen sammeln, die mich sowohl als Fußballer als auch als Mensch weitergebracht haben."
Transfer-Experte Pete O'Rourke berichtet bei X von Herthas Interesse an Nathan Butler-Oyedeji
Krattenmacher und Rölke weg: Kann Nathan Butler-Oyedeji die Lücke im Angriff füllen?
Das ist aber nicht der einzige Abgang, den die Alte Dame verkraften muss, denn mit Oliver Rölke (21) verlässt ein weiteres Eigengewächs den Berliner Weg, wie der Klub auf der vereinseigenen Homepage mitteilte.
Der Angreifer hat seit 2016 sämtliche Jugendabteilungen beim Hauptstadtklub durchlaufen und zuletzt 22 Tore für die U23 in der Regionalliga Nordost erzielt.
Zur neuen Saison wechselt der Mittelstürmer zur zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart und darf sich in der 3. Liga beweisen und wer weiß, vielleicht kann er sich dort ja auch für die Profis empfehlen.
Im Gegenzug könnte ein ehemaliges Talent aus der Kaderschmiede des FC Arsenal seinen Weg zu den Blau-Weißen finden. Der Transfer-Experte Pete O'Rourke bringt beim Kurznachrichtendienst X Nathan Butler-Oyedeji (23) mit den Charlottenburgern in Zusammenhang.
Der Stürmer wechselte im vergangenen Sommer aus der U21 der Londoner nach Lausanne und machte in der Schweizer Super League auf sich aufmerksam. Ob er allerdings der verlässliche Knipser sein kann, den die Hertha so dringend benötigt, ist eher fraglich.
Außerdem dürfte den Hertha-Fans wohl bei der bloßen Erwähnung eines weiteren Arsenal-Talents flau im Magen werden. Der Versuch mit einem gewissen Bradley Ibrahim (21) ist jedenfalls gehörig in die Hose gegangen.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa, JUSTIN TALLIS / AFP, Andreas Gora/dpa (Bildmontage)