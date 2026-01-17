Hertha BSC mit Sorgen vor entscheidendem Aufstiegskracher gegen Schalke 04

Berlin - Zugegeben, es ist schon ein wenig gewagt, zum Auftakt der Rückrunde bereits von einem entscheidenden Spiel zu sprechen, aber genau das steht Hertha BSC am Samstag (20.30 Uhr/ RTL und Sky) gegen Schalke 04 bevor.

Zum Gipfeltreffen mit Schalke 04 werden 70.000 Fans im Berliner Olympiastadion erwartet. © Andreas Gora/dpa

Die Berliner haben sich den (Kampf um den) Aufstieg auf die Fahnen geschrieben und müssen fünf Punkte auf Platz drei aufholen, der bekanntlich nur für die Relegation reicht, die für den Zweitligisten oftmals tränenreich endet.

Wollen die Herthaner die Sache sicher unter Dach und Fach bringen, müssen sie die Ränge zwei und eins angreifen. Und an der Spitze der 2. Bundesliga thronen zurzeit eben jene Knappen als Herbstmeister und die werden mit breiter Brust vor 70.000 Fans im Olympiastadion auflaufen - mit 20.000 mitgereisten Schlachtenbummlern im Rücken.

Durch einen Sieg gegen die Königsblauen könnte die Alte Dame den Abstand auf sechs Punkte verkürzen und ein wichtiges Zeichen im Aufstiegsrennen setzen. Bei einer BSC-Pleite würden die Gelsenkirchener hingegen auf satte zwölf Punkte enteilen und einer der beiden festen Aufstiegsplätze in weite Ferne rücken.

Somit kann man wohl aus Sicht des Hauptstadtklubs mit Fug und Recht von einem richtungsweisenden Duell sprechen, zumal ein Erfolg gegen den Tabellenführer die Aufstiegseuphorie zusätzlich entfachen dürfte.