Hertha BSC will "noch mal einen nachlegen" und Serie ausbauen

Berlin - Hertha BSC ist die Mannschaft der Stunde in der 2. Bundesliga - um noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können , ist die Alte Dame aber auf Schützenhilfe angewiesen.

Hertha BSC hatte in sportlicher Hinsicht zuletzt jede Menge Grund zur Freude. © Anke Waelischmiller/dpa

Seit fünf Spielen ist die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl (48) ungeschlagen, konnte vier davon sogar gewinnen und satte 13 Punkte einfahren.

Dadurch waren die Berliner in der Lage den Rückstand auf die Fünft- und Viertplatzierten auf jeweils drei Punkte zu verkürzen. Mit einem weiteren Erfolg am Samstag (13 Uhr/Sky) - es wäre der dritte in Folge - könnten die Blau-Weißen vorerst zumindest einen Tabellenplatz nach oben klettern.

"Wäre schön, wenn wir jetzt noch mal einen nachlegen könnten", betonte der Hertha-Coach im Vorfeld der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern, die vor mehr als 50.000 Zuschauern im Olympiastadion stattfinden wird.

Natürlich wolle man das maximale aus dieser Saison herausholen, müsse aber auch realistisch bleiben. "Wenn es möglich ist, Platz fünf und vier zu attackieren und einen zu schnappen, dann wollen wir das natürlich tun", stellte der 48-Jährige klar.

Allerdings warte ein schwerer Gegner auf den Hauptstadtklub, eine "absolute Spitzenmannschaft in dieser Liga, die sicherlich auswärts vielleicht nicht so performt, wie sie es zu Hause tun".