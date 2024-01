Hertha im Trainingslager: Leistner sorgt für Latten-Lacher: "Ich zahle nicht, ich bin Ossi"

La Manga - Das Schmuddelwetter hat Hertha BSC in Berlin gelassen. In La Manga, unter der spanischen Sonne, bereitet sich die Alte Dame auf die Rückrunde vor - allerdings ohne ihren Top-Star.

Es gibt allerdings auch gute Nachrichten. So sind die zuletzt verletzten Jeremy Dudziak (28), Palko Dardai (24) und Ibrahim Maza (18) mit an Bord. Das Trio spielt in Dardais Plänen eine große Rolle, eint es sie, dass alle drei auch mit dem Rücken zum Tor spielen können.

Beim Verwerten der Flanken musste sich der Sturmtank aber Toni Leistner geschlagen geben. Herthas Kapitän war gleich mehrmals per Kopf zur Stelle - und hatte später noch die Lacher auf seiner Seite. Pal Dardai hatte die Einheit schon beendet, da versammelte sich die komplette Mannschaft noch zum Lattenschießen. Die Regeln sind simpel: Wer nicht trifft, muss zehn Euro in die Mannschaftskasse zahlen.

Pünktlich um 16 Uhr ist die zweite Einheit des Tages gestartet. Zunächst aber wird sich unter Anleitung von Henrik Kuchnow ordentlich warm gemacht. Ibrahim Maza und Marten Winkler trainieren weiter individuell.

Auch die Fans sind wieder am Start, wenn auch in etwas geringerer Anzahl, als noch am Vormittag. Obwohl nach vier hat zudem keiner ein Bier in der Hand. Jetzt nicht nachlassen, Männer ;)