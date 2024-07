Hertha im Trainingslager: Ohne Reese nach Österreich

Cristian Fiél (44) muss im Trainingslager auf Unterschiedsspieler Fabian Reese (26, r.) verzichten. © Soeren Stache/dpa, Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

Die Berliner reisen mit einem gemischten Gefühl in die Berge. Zuletzt reichte es im Testspiel bei Energie Cottbus trotz 2:0-Führung nur zu einem 2:2. Schlimmer noch: Fabian Reese musste verletzt raus.

Schon im Januar musste DER Unterschiedsspieler der Blau-Weißen passen, jetzt fehlt er erneut. Der 26-Jährige verpasst das Trainingslager und fällt mit einer Sprunggelenksverletzung bis auf Weiteres aus.

Was Dardai-Nachfolger Cristian Fiél (44) mit Hertha in Zukunft vorhat, deutet sich bereits an. Die Testspielergebnisse gegen Bernau (7:0), Erfurt (4:0), Babelsberg (1:0) und Zwickau (6:1) sprechen trotz des jüngsten Dämpfers inklusive Verletzungs-Schock in Cottbus für sich.

Die richtigen Gradmesser kommen allerdings erst noch.