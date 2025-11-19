Hertha wie im Rausch: Vier Gründe für den Aufschwung

Berlin - Und plötzlich mischt Hertha wieder voll mit! Den völlig vergeigten Saisonstart hat die Alte Dame korrigiert. Als Achter scheint der Hauptstadtklub weiter im Mittelfeld der 2. Liga festzustecken, doch die Blau-Weißen pirschen sich ran.

Er fliegt wieder: Fabian Reese (27) wartet noch auf seinen ersten Treffer aus dem Spiel heraus, war aber schon zweimal vom Punkt erfolgreich. © Robert Michael/dpa

Nach zuletzt vier Siegen in Serie sind die Aufstiegsplätze wieder in Sichtweite. Nur drei Punkte trennen den Traditionsklub von Platz drei. Hertha ist im Aufwind - und das hat Gründe.

1.) Hertha ist nicht mehr so abhängig von Reese

In den vergangenen zwei Spielzeiten war Fabian Reese (27) noch der Alleinunterhalter. Im Notfall rettete er dann eben die Hertha - und das nicht nur einmal. Diese Saison ist Reese zwar nicht mehr so treffsicher wie noch in der Rückrunde, doch das muss er auch gar nicht.

Die Alte Dame hat jetzt auch andere die Tore machen und Spiele entscheiden. Zum Beispiel im Angriff.

Selbst der Ausfall von Sturm-Hoffnung Dawid Kownacki (28) scheint Stefan Leitl (48) durch das Jobsharing von Luca Schuler (26) und Sebastian Grönning (28) auffangen zu können. Beide stehen jeweils bei drei Treffern. Eins mehr als Reese, der noch auf seinen ersten Treffer aus dem Spiel heraus wartet.

2.) Ernst gewinnt Spiele

Was die derzeitige Siegesserie so besonders macht: In den vier Spielen blieb Hertha jeweils ohne Gegentor. Ein Ausdruck neuer defensiver Stabilität, aber auch aufgrund eines starken Rückhalts. Siebenmal behielt Keeper Tjark Ernst (22) schon die weiße Weste - Ligaspitze! Zum Vergleich: Vergangene Saison waren es in der gesamten Spielzeit nur sechs Zu-Null-Spiele.