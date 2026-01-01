Nicht nur Eitschberger will weg: Wer noch bei Hertha auf der Streichliste steht

Berlin - Der erste Spieler hat seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt: Julian Eitschberger (21) will weg. Vergangene Saison noch an Essen ausgeliehen, witterte das Eigengewächs seine Chance, doch sowohl Deyovaisio Zeefuik (27), Innenverteidiger Linus Gechter (21), als auch Michal Karbownik (24) haben dem Rechtsverteidiger derzeit den Rang abgelaufen.

Julian Eitschberger (21, 2.v.r.) war zuletzt immer weniger gefragt. © David Inderlied/dpa

Nun will das Eigengewächs Hertha BSC noch im Winter verlassen. Konkretes Interesse soll es gleich von zwei Zweitligisten geben, berichtet der Kicker. Ob die aber auch die geforderte Ablösesumme zahlen können? Dem Fachmagazin zufolge verlangt der Hauptstadtklub einen siebenstelligen Betrag,

Bei Agustin Rogel (28) dürfte es deutlich weniger sein. Seit eineinhalb Jahren versucht die Alte Dame die Abwehrkante loszuwerden. Zunächst per Leihe nach Brasilien, doch ein Kauf kam nicht zustande. Auch nicht im Sommer. Jetzt der nächste Versuch ihn von der Gehaltsliste runterzukommen.

Klappt es wieder nicht, ist der Innenverteidiger spätestens im Sommer weg. Sein Vertrag läuft 2026 aus.

Ähnlich die Situation bei Bilal Hussein (25). Den Schweden hat man ehrlicherweise schon fast wieder vergessen. Nach dem Abstieg spät in der Transferphase verpflichtet, kam er nie über die Ergänzungsrolle hinaus.

Wurde der Sechser unter Pal Dardai (49) zumindest sporadisch noch eingesetzt, spielte er weder unter Cristian Fiél (45), noch unter Stefan Leitl (48) eine Rolle.