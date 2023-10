So schlagen sich Herthas neue Exil-Kicker - Teil eins: Tousart, Richter und Ngankam

Drei der ausgewählten Profis sind in Deutschland geblieben und laufen weiterhin in der Bundesliga auf. Dabei hat sich Lucas Tousart (26) für den kürzesten aller Wege entschieden und für knapp drei Millionen Euro innerhalb von Berlin die Seiten gewechselt.

Und natürlich hatte auch der ein oder andere Kicker nicht so recht Lust, sich im Unterhaus für den erhofften Wiederaufstieg abzurackern und zog es vor, erstklassig zu spielen, sei es im In- oder Ausland.

Jessic Ngankam (22) hat großen Anteil daran, dass Eintracht Frankfurt in der Gruppenphase der Conference League spielt. © Arne Dedert/dpa

Auf seine erste Torbeteiligung wartet der Offensivmann noch und muss offenbar, wie in der Vorsaison, wieder gegen den Abstieg spielen, denn die Mainzer rangieren zurzeit noch ohne einen Sieg auf dem vorletzten Rang.

Tabellarisch hat es Jessic Ngankam (22) da schon ein wenig besser erwischt. Der U21-Nationalspieler wechselte im Sommer für vier Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt, die gerade den achten Platz in der Bundesliga bekleiden. Allerdings kam auch er bisher fast immer nur in Kurzeinsätzen zum Zug, stand lediglich zweimal in sieben Begegnungen in der Startelf.

Immerhin konnte der 22-Jährige aber in der ersten Runde des DFB-Pokals beim ungefährdeten 7:0-Sieg gegen Lok Leipzig nach seiner Einwechslung zwei Tore innerhalb von 15 Minuten erzielen. Zudem durfte der Stürmer in der Conference League seine erste internationale Luft schnuppern.

Im Qualifikations-Rückspiel gegen Levski Sofia kam das Hertha-Eigengewächs ebenfalls von der Bank und steuerte binnen 20 Minuten einen Treffer und einen Assist bei. Damit verhalf er seinem neuen Klub maßgeblich zum Einzug in die Gruppenphase.

Beim jüngsten 2:0-Sieg der Adlerträger gegen Aufsteiger Heidenheim absolvierte Ngankam die bislang meisten Spielminuten für seinen neuen Verein. Ob sein Coach Dino Toppmöller (42) nach der Liga-Pause weiter verstärkt auf den Knipser setzt, wird sich zeigen. Am Mittwoch blicken wir auf einige weitere Abgänge, die ins Ausland gewechselt sind.