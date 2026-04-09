09.04.2026 15:40 HSV-Blog: Capaldo zurück im Training, aber Sorgen um Vuskovic

HSV-Blog: Während Nicolas Capaldo am Donnerstag erstmals wieder mit dem Team trainierte, gibt es Sorgen um Luka Vuskovic. Der Kroate hat Knieprobleme.

Hamburg - Der HSV hat mit dem 1:1-Unentschieden gegen den FC Augsburg einen weiteren, kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Als nächstes wartet das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (Sonntag/17.30 Uhr). Personell gab es nicht nur vom Trainingsplatz, sondern auch von Albert Grönbaek Neues. Und Luka Vuskovic ist mal wieder in aller Munde. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

9. April, 15.40 Uhr: Capaldo zurück im Training, Sorgen um Vuskovic

Gute Nachrichten aus dem Volkspark: HSV-Profi Nicolas Capaldo (27) hat am Donnerstag erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert. Der Argentinier hatte aufgrund einer Bauchmuskelverletzung die vergangenen fünf Pflichtspiele verpasst. Ob er auch wieder eine Kader-Option für das Auswärtsspiel in Stuttgart ist, ist allerdings noch unklar. Sorgen gibt es wiederum um Luka Vuskovic (19): Das Mega-Talent musste den zweiten Tag in Folge wegen einer Knieprellung aussetzen. Ein Einsatz in Stuttgart steht auf der Kippe.

HSV-Profi Nicolas Capaldo (27) hat am Donnerstag erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

9. April, 6.45 Uhr: Luka Vuskovic erneut zum "Rookie of the Month" gewählt

He did it again! Luka Vuskovic (19) ist von der DFL zum vierten Mal in dieser Saison zum "Rookie of the Month" gewählt worden. Damit stellte der HSV-Profi den bisherigen Rekord von Victor Boniface (25), damals noch in Diensten von Bayer Leverkusen, aus der Meistersaison 2023/24 ein. Der 19-Jährige hat nun noch zwei Monate Zeit, um einen neuen Bundesliga-Rekord aufzustellen. Neben der Auszeichnung im März, gewann Vuskovic bereits im September, Oktober und Januar die Trophäe.

Mario Vuskovic (19) ist im März zum vierten Mal in dieser Saison zum "Rookie of the Month" gewählt worden und hat damit den Rekord eingestellt. © Marcus Brandt/dpa

8. April, 14.05 Uhr: Sportdirekter Claus Costa von Albert Grönbaek überzeugt

Auf diesen Moment hat er lange warten müssen! Nach seinem Transfer in der Winterpause konnte Albert Grönbaek (24) am Samstag beim 1:1 gegen den FC Augsburg endlich sein Debüt für den HSV feiern. Anschließend zeigte er sich überglücklich. "Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Ich bin stolz darauf, wie das Team die schwierige Situation gemeistert hat", sagte der Däne. "Natürlich freue ich mich auch über mein Debüt. Es war ein tolles Gefühl, nach so einer langen Zeit wieder für 20 Minuten auf dem Platz zu stehen." Dass es überhaupt so lange gedauert hat, lag an einer Muskelverletzung, die sich Grönbaek unmittelbar nach seiner Ankunft zugezogen hatte. "Als sich bei uns verletzt hat, hat man gemerkt, wie sehr ihm das leid getan hat", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41). "Er war wirklich verärgert und enttäuscht. Ich habe selten erlebt, dass ein Spieler dies so deutlich rüberbringt. Er will unbedingt helfen." Entsprechend war nicht nur der Spieler froh über das Debüt, sondern auch die Verantwortlichen. Unklar ist aber noch, wie es weitergeht. "Eine Transfer-Bewertung gibt es nicht nach 25 Minuten, sondern nach einigen Woche. Da können wir jetzt noch kein Fazit ziehen, sondern müssen weitere Eindrücke abwarten", so Costa. In den kommenden Partien spielt Grönbaek auch um seine Zukunft, schließlich hat der HSV eine Kaufoption. Überzeugt der 24-Jährige weiter, könnte die Leihe am Ende für beide Seiten noch zum Happy End werden.

Nach wochenlanger Verletzungspause hat Albert Grönbaek (24, l.) am Wochenende endlich sein Debüt für den HSV gegeben. © Marcus Brandt/dpa

8. April, 10.20 Uhr: So ist die personelle Lage beim HSV

Der HSV ist am Dienstag in die Trainingswoche und damit auch in die Vorbereitung auf die Partie am Sonntag (17.30 Uhr) gestartet. Erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung war wieder Bakery Jatta (27) voll dabei. Individuell trainierten hingegen nur Jean-Luc Dompé (30) und Nicolas Capaldo (27), letzterer hatte sein Programm bereits am Morgen abgespult und war daher nicht auf dem Platz zu sehen. Positive Nachrichten gab es von Yussuf Poulsen (31), der nach seiner Verletzung erstmals wieder mit dem Ball am Fuß arbeiten konnte. Er wurde von Reha-Coach Sebastian Capel (40) begleitet. Youngster Alexander Rössing-Lelesiit (19) befindet sich nach Vereinsangaben nach seinem Syndesmosebandriss weiterhin im Aufbautraining, Torwart Hannes Hermann (21) fehlte aufgrund einer Augeninfektion.

Bakery Jatta (27) konnte erstmals nach seiner Verletzung wieder voll mit der Mannschaft trainieren. © Christian Charisius/dpa

8. April, 6.43 Uhr: Miro Muheim für ein Spiel gesperrt

Glück für den HSV! Abwehrspieler Miro Muheim (28) ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den FC Augsburg (1:1) vom DFB-Sportgericht nur für ein Spiel gesperrt worden. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt. Muheim hatte in der 64. Minuten den Ball verloren und anschließend FCA-Angreifer Anton Kade (22) gestoppt. Daraufhin schickte ihn Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) vom Platz. Strafmildernd wirkte sich wohl aus, dass Aytekin das Foul als unsportliches Verhalten und nicht als Notbremse einschätzte. Denn dafür sieht das Sportgericht eigentlich eine Sperre für zwei Spiele vor. Gut für den HSV, so ist Muheim nur für die Partie in Stuttgart gesperrt und im Nord-Derby gegen Werder Bremen wieder dabei.

Miro Muheim (28, unten) wurde nach seiner Roten Karte gegen Augsburg für ein Spiel gesperrt. © Gregor Fischer/dpa

7. April, 12.15 Uhr: Emir Sahiti spielt wohl nicht mehr für Maccabi Tel Aviv

Zunächst sah die Leihe von Emir Sahiti (27) nach Israel zu Maccabi Tel Aviv als Volltreffer aus. In fünf Pflichtspielen erzielte der Kosovare vier Treffer und bereitete einen weiteren vor. Doch seit Beginn des Iran-Krieges und der unsicheren Lage im Nahen Osten wird der 27-Jährige laut israelischen Medienberichten wohl kein Spiel mehr für Maccabi bestreiten. Nach seiner Flucht befindet er sich in Kroatien, wo er und seine Familie sich wohlfühlen. Sahiti hatte bereits beim Trainingslager auf Zypern gefehlt und nun auch beim Wiederbeginn der Liga am Osterwochenende, wo Tel Aviv mit 4:1 gegen Hapoel Haifa gewinnen konnte. Damit ist auch unklar, wie es für ihn nach Saisonende weitergeht. Maccabi besitzt eine Kaufoption, wird diese aber nicht ziehen.

HSV-Leihgabe Emir Sahiti (27) wird nicht mehr für Maccabi Tel Aviv spielen. © Christian Charisius/dpa

4. April, 14.20 Uhr: Viele Verletzungsausfälle – Startelf-Chance für Albert Grönbaek?

Der HSV muss in der Heimpartie gegen Augsburg auf fünf Spieler verzichten. Wird das die Chance für den ersten Einsatz von Albert Grönbaek (24), der bereits Ende Januar als Leihe zu den Hamburgern stieß? Den dänischen Nationalspieler jagt das Verletzungspech. Noch bevor er auch nur einmal für die Aufsteiger auf den Platz auflaufen konnte, zog sich der sowieso immer wieder angeschlagene Profi einen Faszienriss im rechten Oberschenkel zu und fiel direkt wochenlang aus. Nun könnte gegen Augsburg sein Debüt bevorstehen. Nicht nur, weil Trainer Merlin Polzin (35) aufgrund der Verletzungsausfälle jemanden für das zentrale Mittelfeld braucht, sondern auch, weil Grönbaek endlich wieder fit scheint. "Er hat in den letzten Wochen sehr große Schritte gemacht", lobte Polzin den 24-Jährigen bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Der Leihspieler bleibt nur bis Ende der Saison in Hamburg. Danach verabschiedet er sich wieder in Richtung Stade Rennes.

Dass Albert Grönbaek (24), l. im Spiel gegen den FC Augsburg die Chance auf seinen ersten Einsatz für den HSV bekommt, ist groß. © Marcus Brandt/dpa

4. April, 11.40 Uhr: Deniz Aytekin pfeift HSV-Heimduell gegen Augsburg – sein finaler Einsatz im Volkspark

Deniz Aytekin heißt der Unparteiische der Partie im Volkspark. Es ist die letzte Saison des 47-Jährigen. Aytekin kündigte bereits an nach der laufenden Saison, seine Karriere als Schiedsrichter zu beenden. Es wird das letzte HSV-Spiel im Volksparkstadion sein, bei dem der Routinier zur Pfeife greift. Insgesamt 31 Mal pfiff er als Schiri ein Pflichtspiel der Rothosen – 20 Mal in der Bundesliga, neunmal 2. Liga und zweimal im DFB-Pokal. "Ich freue mich, dass ich noch mal im Volksparkstadion pfeifen darf. Dort herrscht stets eine besondere Atmosphäre. Es ist ein cooles Stadion", so Aytekin im Vorfeld über seinen finalen Volkspark-Pfiff.

Deniz Aytekin (47) wird im Spiel Hamburger SV gegen FC Augsburg ein letztes Mal in seiner Karriere als Schiedsrichter im Volksparkstadion pfeifen. © Soeren Stache/dpa

3. April, 10.45 Uhr: Sky-Reporter Florian Plettenberg dementiert Bayern-Interesse an Daniel Heuer Fernandes

Der FC Bayern München will sich auf einen möglichen Abschied von Manuel Neuer (40) in diesem Sommer vorbereiten und sucht nach einer erfahrenen Nummer zwei hinter Jonas Urbig (22). Die SportBild brachte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) ins Spiel und sprach über ein mögliches Interesse. Dieses dementierte nun jedoch Sky-Reporter Florian Plettenberg. Auch wenn der Rekordmeister bei der Nachfolge auf Erfahrung setze, sei Heuer Fernandes kein Thema. Vielmehr sei der Keeper mit dem HSV im Austausch. Aufgrund der automatischen Klausel in seinem Vertrag seien beide Parteien aber entspannt.

Der FC Bayern München hat wohl doch kein Interesse an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33, r.). © Marcus Brandt/dpa

1. April, 12 Uhr: Luka Vuskovic liefert, Philip Otele feiert

Die Länderspiele sind Geschichte, die HSV-Profis befinden sich somit auf der Rückreise. Für Luka Vuskovic (19) gab es ein Lob von höchster Stelle, Philip Otele (26) durfte sich über sein Debüt freuen. Wie schon gegen Kolumbien (2:1) stand Vuskovic auch in der Nacht zu Mittwoch in der kroatischen Startelf gegen Brasilien. Nachdem das Mega-Talent in der 82. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt worden war, fing sich sein Team noch zwei später Gegentreffer und verlor mit 1:3. Für ihn persönlich gab es im Anschluss lobende Worte. "Er hat zwei sehr gute Spiele gemacht, er hat eine große Zukunft vor sich, er muss einfach so weitermachen", erklärte Luka Modric (40) der Zeitung Slobodna Dalmacija. Teamkollege Otele durfte sich hingegen über sein Debüt für Nigeria freuen. Beim 2:2 gegen Jordanien wurde er in der 81. Minute eingewechselt. Von Beginn an ran durfte hingegen Miro Muheim (28), der Schweizer spielte beim torlosen Remis gegen Norwegen 73. Minuten. Für positive Nachrichten sorgte zudem Otto Stange (19) bei der deutschen U19. Mit einem Doppelpack, darunter ein Treffer per Hacke, schoss er den DFB-Nachwuchs gegen Österreich zum 3:2-Sieg und somit auch zur EM-Endrunde.

Luka Vuskovic (19, l.) lieferte bei der kroatischen Nationalmannschaft ab. © MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

1. April, 7.06 Uhr: Daniel Heuer Fernandes pokert um neuen Vertrag

Die Zukunft von Daniel Heuer Fernandes (33) beim HSV ist weiterhin unklar. Fest steht bislang nur, dass sich sein im Sommer auslaufender Vertrag im Falle des Klassenerhalts und bei einer gewissen Anzahl von absolvierten Spielen - dies ist bereits der Fall - automatisch verlängert. Beide Seiten führten bereits Gespräche, konnten aber, auch durch einen Beraterwechsel bedingt, bislang noch keine Einigung erzielen. Denn Heuer Fernandes, der seit Jahren nicht nur ein Führungsspieler, sondern auch Leistungsträger ist, fordert eine deutliche Gehaltserhöhung. Wie die SportBild berichtet, soll sich im Falle eines Abschiedes der FC Bayern München mit dem 33-Jährigen befassen. Der Rekordmeister ist auf der Suche nach einer erfahrenen Nummer zwei hinter Jonas Urbig (22), sollte Manuel Neuer (40) im Sommer seine Karriere beenden. Zudem sollen auch ausländische Klubs Interesse an Heuer Fernandes haben. Laut dem Bericht soll der HSV seinem Keeper bei einem vorzeitigen Abgang wohl keine Steine in den Weg legen.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33, r) hat das Interesse des FC Bayern München auf sich gezogen. © Marcus Brandt/dpa

31. März, 10 Uhr: HSV-Trainer Merlin Polzin gibt bei Nicolas Capaldo die Hoffnung nicht auf

Der HSV ist am Montag in die neue Trainingswoche gestartet. Kapitän Nicolas Capaldo (27) trainierte dabei weiterhin mit Reha-Trainer Sebastian Capel (40) auf einem Nebenplatz. Sein Einsatz am Ostersamstag gegen den FC Augsburg ist weiterhin fraglich. "Ich hoffe immer noch, dass ich Capi einplanen kann. Es fühlt sich in jedem Fall deutlich besser an, als in vergangenen Wochen. Er sieht Licht im Tunnel. Ich hoffe, dass wir noch ein wenig schneller durch den Tunnel fahren", erklärte Trainer Merlin Polzin (35) und führte aus, dass Capaldo bei einigen Bewegungen noch Schmerzen verspüre. "Aber das, was ihn noch vergangene Woche gehindert hat, ist mittlerweile weg." Der Argentinier selbst sage laut Polzin, dass es okay ein, dennoch scheint ein Einsatz gegen den FCA zu früh zu kommen. "Er fehlt schon den ganzen Monat März. Ihn einfach hereinzuschmeißen, ist risikoreich. Aber vielleicht reicht es für ihn noch", so Polzin. Deutlich schlechter sieht es bei Jean-Luc Dompé (30) und Bakary Jatta (27) aus. "Jean-Luc kann nicht auftreten. Er wird behandelt. Aber deutlich besser ist es nicht geworden", erklärte Polzin das Fehlen des Dribbelkünstlers. Jatta hingegen mache nach seinem Muskelfaserriss zwar Fortschritte, fürs Wochenende stehe er aber noch nicht zur Verfügung, so der HSV-Coach.

HSV-Kapitän Nicolas Capaldo (27, r) und Bakary Jatta (27) trainieren derzeit noch individuell. © WITTERS

30. März, 11.53 Uhr: So stehen die WM-Chancen von Ransford Königsdörffer

Am Abend (20.45 Uhr) treffen Deutschland und Ghana im Rahmen der WM-Vorbereitung in Stuttgart aufeinander. Mit dabei ist auch HSV-Profi Ransford Königsdörffer (24), der sich große Hoffnungen auf das Turnier im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko machen kann. "Er ist ein super Typ, ein guter Spieler, und die Entwicklung geht in die richtige Richtung, denn er hat in der Rückserie auch ein paar Tore geschossen", erklärte Ghanas Nationaltrainer und Ex-HSV-Profi Otto Addo (50) im Interview mit der Funke-Mediengruppe. "Der WM-Zug ist für ihn auf gar keinen Fall abgefahren." Königsdörffer war in der vergangenen Woche nachnominiert worden und wurde am Freitag bei der 1:5-Pleite gegen Österreich in der 70. Minute eingewechselt. Bislang kommt der Offensivspieler auf sieben Länderspiele für das Heimatland seines Vaters. Gegen die DFB-Elf hofft er auf einen weiteren Einsatz. "Er kann sich jetzt zeigen. Im Sturm ist es bei uns ein enges Rennen, denn gerade dort haben wir ein Überangebot – mit vielen ähnlichen Spielertypen wie Ransi, die vielleicht die Nase einen Tick vorn haben", machte Addo allerdings deutlich.

HSV-Profi Ransford Königsdörffer (24) darf sich Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme mit Ghana machen. © WITTERS

30. März, 7.35 Uhr: HSV mit Interesse an Kofi Amoako von Dynamo Dresden

Der HSV steuert sieben Spieltage vor Saisonende auf den Klassenerhalt zu. Im Hintergrund basteln die Verantwortlichen bereits am Kader für die neue Saison. Ein Auge haben sie dabei laut Bild auf U20-Nationalspieler Kofi Amoako (20) von Zweitligist Dynamo Dresden geworfen. Dort spielt der defensive Mittelfeldspieler eine starke Rückrunde und überzeugt vor allem mit seiner enormen Zweikampfstärke. Mehr dazu lest hier im Artikel "Verträge laufen aus, Leihen enden: Bekommt Dynamo ein komplett neues Gesicht?".

Der HSV soll Interesse an Mittefeldspieler Kofi Amoako (20, l) von Dynamo Dresden haben. © David Inderlied/dpa

27. März, 14.28 Uhr: DFL vergibt finale Termine – HSV mit Topspiel am heimischen Volkspark

Die erste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren des HSV nähert sich dem Ende. Zum Endspurt hat die DFL den Hamburgern noch einmal ein Topspiel terminiert. Gegen die TSG Hoffenheim dürfen die Aufsteiger am Samstag, dem 25. April zur Flutlichtpartie um 18.30 Uhr im heimischen Volkspark ran (31. Spieltag). Die weiteren Termine sind: 32. Spieltag auswärts in Frankfurt:

Samstag, 2. Mai, 15.30 Uhr

33. Spieltag zuhause gegen Freiburg:

Sonntag, 10. Mai, 15.30 Uhr

34. Spieltag auswärts in Leverkusen:

Samstag, 16. Mai, 15.30 Uhr

Am 31. Spieltag dürfen die Rothosen gegen die TSG Hoffenheim noch einmal in ihrer ersten Bundesliga-Saison um 18.30 Uhr im Volkskpark auflaufen. © Gregor Fischer/dpa

27. März, 9.41 Uhr: Vuskovic nun zweitjüngster kroatischer Torschütze

Der Höhenflug von Luka Vuskovic (19) geht weiter: Der HSV-Verteidiger hat im Testspiel der Kroaten gegen Kolumbien sein ersten Länderspieltor erzielt. Beim 2:1-Sieg erzielte er den zwischenzeitlichen Ausgleich. Mit 19 Jahren, einem Monat und drei Tagen ist Vuskovic nun der zweitjüngste Torschütze der kroatischen Geschichte! Nur Luka Ivanusec (18 Jahre, ein Monat und 19 Tage) war noch jünger.

HSV-Verteidiger Luka Vuskovic (19, M.) hat sich mit seinem ersten Länderspieltor zum zweitjüngsten Torschützen der kroatischen Geschichte gekürt. (Archivfoto) © IMAGO / Pixsell

26. März, 11.52 Uhr: HSV offenbar vor Verpflichtung von Andrej Vasiljevic

Großer Coup des HSV? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, sollen die Rothosen kurz vor der Verpflichtung vom ungarischen Sturm-Juwel Andrej Vasiljevic (16) stehen. Demnach habe sich Sportdirektor Claus Costa (41) intensiv um den Teenager vom MTK Budapest bemüht, die Verhandlungen seien weit vorangeschritten. Neben den Hamburgern, die bereits Ende des vergangenen Jahres mit Vasiljevic in Verbindung gebracht worden waren, sollen auch Borussia Dortmund und Inter Mailand sowie andere Top-Klubs an dem 16-Jährigen interessiert sein.

HSV-Sportdirektor Claus Costa (41) soll sich intensiv um Sturm-Juwel Andrej Vasiljevic (16) - offenbar mit Erfolg. © Marcus Brandt/dpa

24. März, 19.08 Uhr: HSV stellt neun Profis für Nationalmannschaften ab

Gleich neun HSV-Profis sind in der Länderspielpause für ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Die Akteure und ihre Spiele im Überblick: Philip Otele

27. März: Iran - Nigeria (Testspiel)

31. März: Jordanien - Nigeria (Testspiel) Miro Muheim

27. März: Schweiz - Deutschland (Testspiel)

31. März: Norwegen - Schweiz (Testspiel) Giorgi Gocholeishvili

26. März: Georgien - Israel (Testspiel)

29. März: Litauen - Georgien (Testspiel) Luka Vuskovic

26. März: Kolumbien - Kroatien (Testspiel)

31. März: Kroatien - Brasilien (Testspiel) Ransford Königsdörffer

27. März: Österreich - Ghana (Testspiel)

30. März: Deutschland - Ghana (Testspiel) Damion Downs

28. März: Südkorea - USA (U21 Testspiel)

31. März: Südkorea - USA (U21 Testspiel) Fabio Baldé

27. März: Portugal - Schweiz (U20 Elite League)

30. März: Tschechien - Portugal (U20 Elite League) Hannes Hermann

26. März: Deutschland - Tschechien (U20 Testspiel)

31. März: Polen - Deutschland (U20 Testspiel) Otto Stange

25. März: Deutschland - Schweden (Eliterunde zur U19-EM)

28. März: Deutschland - Griechenland (Eliterunde zur U19-EM)

31. März: Österreich - Deutschland (Eliterunde zur U19-EM)

Luka Vuskovic (19) trifft mit der kroatischen Nationalmannschaft auf Kolumbien und Brasilien. (Archivfoto) © IMAGO / Pixsell

22. März, 17.43 Uhr: HSV muss gegen Augsburg auf Remberg berichten

Das tut fast mehr wie als die Niederlage: Beim 2:3 in Dortmund sah HSV-Abräumer Nicolai Remberg (25) seine zehnte Gelbe Karte - als ligaweit erster Profi in der laufenden Saison. Besonders bitter: Referee Dr. Matthias Jöllenbeck hatte schon zur Pause gepfiffen, als der Mittelfeldspieler mit Karim Adeyemi (24) aneinandergeriet. Beide Akteure kassierten für das Scharmützel die Verwarnung. Remberg fehlt dem HSV damit beim wichtigen Heimspiel gegen Augsburg Anfang April. Bei seiner ersten Gelbsperre unterlagen die Rothosen der TSG 1899 Hoffenheim Mitte Dezember deutlich mit 1:4.

HSV-Abräumer Nicolai Remberg (25) sah gegen Dortmund seine zehnte Gelbe Karte und fehlt damit beim Heimspiel gegen Augsburg. © Marcus Brandt/dpa

22. März, 14.20 Uhr: Sebastian Kehl nach BVB-Aus frei für den HSV?

Das kam überraschend: Am Samstag saß Sebastian Kehl (46) noch beim 3:2-Sieg des BVB gegen den HSV auf der Bank im Signal Iduna Park, am Sonntag gab Dortmund plötzlich die Trennung von seinem Sportdirektor bekannt. Die Entscheidung sei einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung getroffen worden, teilte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (49) in einem Statement mit. Kehl selbst betonte, dass es an der Zeit sei, neue Wege zu gehen. Ob ihn dieser Weg zum HSV führt? Seit Wochen wird der 46-Jährige als heißer Kandidat für die vakante Position des Sportvorstands bei den Rothosen gehandelt. Der Ex-Profi selbst soll den Wunsch haben, auf die Managerebene aufzusteigen - beim BVB blieb ihm dies bis zum Ende verwehrt.

Sebastian Kehl (46) ist nicht länger Sportdirektor des BVB. Nach seinem Aus wäre der Weg frei für den HSV, der einen neuen Sportvorstand sucht. © Bernd Thissen/dpa

21. März, 14.15 Uhr: Dr. Matthias Jöllenbeck pfeift den HSV beim BVB

Er hat im Bundesliga-Topspiel die Verantwortung: Dr. Matthias Jöllenbeck (39) pfeift das Duell zwischen dem BVB und dem HSV am Abend. Die Hanseaten bestritten bisher acht Pflichtspiele mit dem 39-Jährigen an der Pfeife, die Bilanz ist positiv: vier Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen. Der BVB absolvierte bis dato zehn Partien unter Jöllenbecks Leitung, auch hier ist die Statistik gut: fünf Erfolg, drei Unentschieden, zwei Pleiten.

Dr. Matthias Jöllenbeck (39) pfeift das Duell zwischen dem BVB und dem HSV am Abend. © Jan Woitas/dpa

20. März, 17.37 Uhr: HSV-Profi Robert Glatzel gegen den BVB nicht im Kader

Am Donnerstag hatte HSV-Coach Merlin Polzin (35) eine Kader-Streichung von Robert Glatzel (32) nach dessen unabgesprochenem Frust-Interview noch offen gelassen. Nun steht fest: Der Stürmer ist gegen den BVB tatsächlich nicht dabei. Als sich die Rothosen am Freitag auf den Weg Richtung Dortmund machten, fehlte der Angreifer laut übereinstimmenden Medienberichten aus disziplinarischen Gründen. Wichtig: Die Strafe soll nur für das Spiel beim Tabellenzweiten gelten, nicht darüber hinaus.

HSV-Stürmer Robert Glatzel (32) darf nach seinem Frust-Interview nicht mit zum Auswärtsspiel nach Dortmund. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

20. März, 14.38 Uhr: Das tut Dompé für die Sicherheit im Straßenverkehr

Ungewöhnliche Maßnahme des HSV: Nach der Suff-Fahrt von Jean-Luc Dompé (31) hatte der Verein angekündigt, dass sich der Franzose neben einer Geldstrafe im sechsstelligen Bereich auch sozial engagieren müsse. Wie "BILD" nun berichtet, habe der 30-Jährige 10.000 Warnwesten besorgen und selbst bezahlen müssen, die zur Sicherheit im Straßenverkehr eingesetzt würden. Dompé müsse zudem die Westen zumindest in Teilen persönlich in Hamburger Kindertagesstätten und Grundschulen verteilen - unklar sei noch, was genau das geschehen soll.

HSV-Profi Jean-Luc Dompé (30) musste nach seiner Suff-Fahrt nicht nur eine Geldstrafe blechen, sondern auch soziales Engagement leisten. (Archivfoto) © Tom Weller/dpa

19. März, 19.07 Uhr: HSV-Profi Vieira liebt das Portugiesenviertel

Da hat jemand Vorfreude: Das Hinspiel gegen den BVB verpasste Fábio Vieira (25) gesperrt, beim Rückspiel am Samstag wird der Portugiese aber wieder in der Startelf stehen. "Das ist ein riesiges Spiel! Es wird nicht einfach für uns. Wir wissen um die Qualität von Dortmund. Wenn wir uns so gut wie möglich vorbereiten und alle zusammenstehen, können wir Großes bewältigen. Wir werden versuchen, die drei Punkte mitzunehmen", erklärte der Edeltechniker im "Spieltagscheck" des HSV. In diesem erklärte der 25-Jährige auch, was er am liebsten in Hamburg unternehme: "Immer, wenn wir freie Tage haben, gehe ich ins Portugiesenviertel, um mich ein bisschen heimischer zu fühlen, portugiesisches Essen zu essen oder mich mit Landsleuten zu unterhalten."

HSV-Profi Fábio Vieira (25) hat verraten, dass er gerne das Portugiesenviertel in Hamburg aufsucht, um sich ein bisschen heimisch zu fühlen. © Rolf Vennenbernd/dpa

18. März, 7.10 Uhr: Polzin spricht bei Capaldo von Punktlandung

Der HSV hat am Dienstag mit der Vorbereitung auf das nächste Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) beim BVB begonnen. Personell hat sich einiges getan. Nicolas Capaldo (27), der drei Partien bereits verpasste, trainierte nach seiner Verletzung an der Bauchmuskulatur weiterhin nur individuell auf dem Rasen. "Capi hat sehr schnell gute Schritte nach vorn gemacht, aber zuletzt stagnierte der Prozess. Er spürt immer noch den einen oder anderen Schmerz. Deshalb wird es bei ihm eine Punktlandung hinsichtlich Dortmund", gab Trainer Merlin Polzin (35) skeptisch. Zudem musste er im Training auf Philip Otele (26) und Albert Grönbaek (24) verzichten. "Philip ist etwas kränklich, aber bei ihm hoffen wir, dass er morgen wieder dabei ist. Albert ist weiterhin krank. Er wäre eigentlich beim Spiel gegen Köln dabei gewesen, aber dann wurde es im Tagesverlauf mit Fieber deutlich schlechter. Bei ihm müssen wir abwarten, ob er morgen etwas mehr machen kann", so der 35-Jährige. Bakery Jatta (27), Yussuf Poulsen (31) und Alexander Rössing-Lelesiit (19) befanden sich weiterhin im Reha-Training.

Nicolas Capaldo (27) trainiert beim HSV noch immer individuell. Ein Einsatz ist gegen den BVB am Samstag ist fraglich. © WITTERS

17. März, 12.15 Uhr: Ex-HSV-Star Matthias Ostrzolek wird Bender-Nachfolger in Burghausen

Noch steht Matthias Ostrzolek (35) für den Regionalligisten Schwaben Augsburg als Spielertrainer auf dem Rasen, doch zur neuen Saison beendet der ehemalige HSV-Star (2014 bis 2017) und übernimmt den Job von Sven Bender (36) als Coach bei Wacker Burghausen. "Mir wurde von Anfang an ein klares Bild davon vermittelt, wohin der Verein sportlich steuern möchte, und genau deshalb freue ich mich sehr auf diese Aufgabe", blickte der 35-Jährige voraus. "Als Trainer ist es mein Anspruch, die Mannschaft auf dem Platz weiterzuentwickeln, das definitiv vorhandene Potenzial optimal zu nutzen und gemeinsam mit Spielern, Staff, dem Vereinsumfeld und den Fans die ambitionierten sportlichen Ziele konsequent zu verfolgen." Besonders brisant: Am 18. April kommt es in der Regionalliga Bayern noch zum direkten Duell zwischen Schwaben Augsburg und Wacker Burghausen.

Ex-HSV-Star Matthias Ostrzolek (35, l) wird in der kommenden Saison Trainer bei Wacker Burghausen und tritt damit die Nachfolge von Lars Bender (36) an. © WITTERS

17. März, 8.53 Uhr: RC Lens mit Interesse an William Mikelbrencis

Mit starken Leistungen hat sich William Mikelbrencis (22) in den vergangenen Wochen in den Vordergrund gespielt. Das Problem: Sein Vertrag läuft beim HSV im Sommer aus. Wie das Portal Jeunes Footeux berichtet, soll der RC Lens bereits ein Auge auf den Rechtsverteidiger geworfen haben. Der Zweite der Ligue 1, der nur einen Zähler hinter Spitzenreiter PSG liegt, sucht einen Nachfolger für Saud Abdulhamid (26), der wohl zurück zur AS Roma muss. Laut dem Bericht passt Mikelbrencis perfekt ins Beuteschema von Lens: Er ist jung, in Frankreich ausgebildet und kann auf der rechten Seite mehrere Positionen spielen. Zudem wäre er ablösefrei, sofern es nicht zu einer Vertragsverlängerung kommt.

William Mikelbrencis (22, r.) könnte den HSV im Sommer ablösefrei verlassen. © WITTERS

16. März, 11.25 Uhr: Daniel Heuer Fernandes spricht über seine Zukunft

Beraterwechsel bedeuten meist nichts Gutes und deuten darauf hin, dass ein Profi den Verein verlassen. Bei HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) scheint das anders zu sein. "Im Fußball gibt es Geschichten, die kannst du nicht steuern. Ich gucke auf meine Leistung. Ich bin froh, dass ich die Leistung jede Woche bringen kann. Deswegen liegt da mein Fokus drauf. Und die anderen Sachen regeln sich dann auch in Zukunft", erklärte der 33-Jährige nach dem Remis gegen Köln. Bislang war davon ausgegangen, dass sein Vertrag nach dieser Saison endet, er selbst hatte sich eine Frist bis März gesetzt. "Jetzt kann ich keinen Zeitpunkt mehr nennen", sagte Heuer Fernandes und schmunzelte - und das hatte wohl einen guten Grund. Wie die Bild berichtet, soll sich sein Vertrag beim Klassenerhalt automatisch um ein Jahr verlängern. So haben der Spieler und auch der HSV derzeit keine Eile, denn bislang sieht es so aus, als würden die Rothosen auch im kommenden Jahr in der ersten Liga spielen.

Dank einer Klausel bleibt Daniel Heuer Fernandes (33) wohl noch ein weiteres Jahr beim HSV. © WITTERS

14. März, 21.14 Uhr: Lothar Matthäus glaubt fest an HSV-Klassenerhalt

Neun Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, sechs Zähler auf den Relegationsplatz: Der HSV ist nach 26 Spieltagen in einer erstklassigen Position, um das große Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Geht es nach "Sky"-Experte Lothar Matthäus (64), sind die Rothosen schon so gut wie gerettet. Nach dem Remis gegen Köln stufte der ehemalige Weltfußballer die Wahrscheinlichkeit auf "85, 90 Prozent" ein. HSV-Coach Merlin Polzin (35) reagierte schmunzelnd: "Ich würde Lothar Matthäus niemals widersprechen." Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass es noch ein langer Weg sei.

"Sky"-Experte Lothar Matthäus (64) glaubt fest an den Klassenerhalt des HSV. © Gregor Fischer/dpa

14. März, 14.30 Uhr: Tobias Welz pfeift Aufsteiger-Duell im Volkspark

Er hat im Duell der Aufsteiger die Zügel in der Hand: Schiedsrichter Tobias Welz (48) pfeift am Abend das Spiel zwischen dem HSV und Köln. Die Hanseaten bestritten bisher 28 Partien unter der Leitung des Wiesbadeners, die Bilanz ist negativ: Acht Siegen und neun Remis stehen elf Niederlagen gegenüber. Der Effzeh wiederum absolvierte bis dato 21 Begegnungen mit Welz an der Pfeife, die Statistik ist noch schlechter: fünf Dreier, vier Unentschieden und ganze zwölf Pleiten.

Schiedsrichter Tobias Welz (48) pfeift am Abend das Spiel zwischen dem HSV und Köln. © Marcus Brandt/dpa

13. März, 20.04 Uhr: 1. FSV Mainz 05 buhlte im Winter um Davie Selke

Mit dem HSV und dem 1. FC Köln treffen am Samstag seine beiden Ex-Klubs aufeinander, im Sommer wäre Davie Selke (31) aber offenbar fast bei einem anderen Bundesligisten gelandet. Laut "Sky" soll der 1. FSV Mainz 05 großes Interesse an dem Stürmer gehabt und sogar eine konkretes Angebot eingereicht haben. Genau wie der ebenfalls interessierte Schottland-Klub Celtic Glasgow hatten die Mainzer jedoch keinen Erfolg. Selke steht seit vergangenen Sommer beim Basaksehir Istanbul unter Vertrag. Der Hamburger Aufstiegsheld der zurückliegenden Saison erzielte in 15 Einsätzen bisher sieben Tore.

Ex-HSV-Stürmer Davie Selke (31) steht seit Sommer bei Basaksehir Istanbul unter Vertrag. Im Winter stand eine Rückkehr in die Bundesliga im Raum. © IMAGO/Anadolu Agency

13. März, 14.29 Uhr: Ex-HSVer Romeo Castelen zu Haftstrafe verurteilt

Tiefer Fall eines Ex-HSV-Profis: Romeo Castelen (42, von 2007 bis 2011 bei den Rothosen), ist in den Niederlanden wegen Geldwäsche zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht in Zwolle verurteilte den 42-Jährigen zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, davon sechs Monate auf Bewährung sowie einer Geldstrafe in Höhe von zwei Millionen Euro. Demnach soll Castelen über den chinesischen Klub Zhejiang Yiteng mehrere Millionen Euro an Schwarzgeld gewaschen haben. Unter anderem war er im Jahr 2019 am Flughafen in Amsterdam mit 139.000 Euro in bar erwischt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine Freiheitsstrafe von drei Jahren gefordert. Der Ex-Profi kündigte an, gegen das Urteil Berufung einlegen zu wollen.

Ex-HSV-Profis: Romeo Castelen (42) ist in den Niederlanden wegen Geldwäsche zu einer Haftstrafe verurteilt worden. (Archivfoto) © WITTERS

13. März, 12 Uhr: Winkt Mikelbrencis ein neuer Vertrag?

William Mikelbrencis (22) spielt derzeit um seine Zukunft beim HSV. Der Vertrag des jungen Franzosen läuft im Sommer aus, seine Leistungen sorgen derzeit aber dafür, dass die Vertragsgespräche positiv ausfallen dürften. "Wenn du die Chance bekommst, musst du auch abliefern. Das hat er in der gesamten Saison getan", fand Trainer Merlin Polzin (35) lobende Worte. Dabei hatte Mikelbrencis auch mal Platz auf der Bank nehmen müssen. "Aufgrund von taktischen Ideen haben wir uns auch mal für seine Konkurrenten entschieden. Das konnte er nicht beeinflussen. Was er beeinflussen konnte, hat er verbessert." In seinen ersten beiden Jahren kam Mikelbrencis beim HSV nur auf zwölf Einsätze mit 571 Minuten. Bereits in der Aufstiegssaison absolvierte er allerdings 25 Partien, in der laufenden Spielzeit sind es bereits 19, neun davon in der Startelf. "William ist als ganz junger Kerl zu uns gekommen. Damals hat er weder Deutsch noch Englisch gesprochen. Er hat hart an sich gearbeitet und das eine oder andere Mal vielleicht auch weniger gespielt, als er sich das vorgestellt hat", beschrieb Polzin die Entwicklung des 22-Jährigen. Und diese sieht der Trainer noch lange nicht am Ende. "Er weiß genau, welche Schritte er als Nächstes gehen muss. Er ist auf dem Platz ein schneller Spieler und dazu ein feiner Junge."

William Mikelbrencis (22) spielt sich derzeit beim HSV in den Vordergrund. © Fabian Strauch/dpa

12. März, 14.25 Uhr: Yussuf Poulsen fällt wochenlang aus

Bittere Nachrichten für den HSV! Stürmer Yussuf Poulsen (31) wird erneut wochenlang ausfallen. Wie Trainer Merlin Polzin (35) am Donnerstag erklärte, hat sich der 31-Jährige eine Verletzung im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen. "Es ist sehr bitter", erklärte Polzin und sprach davon, dass Poulsen nach der Diagnose niedergeschlagen sei. "Weder für ihn noch für uns ist das zufriedenstellend", unterstrich der Trainer. Der Däne war mit großen Ambitionen zum HSV gekommen, fiel aber immer wieder durch diverse Verletzungen aus. "Die Saison ist noch nicht vorbei", blickte Polzin voraus, auch wenn er noch nicht sicher sagen konnte, wie lange Poulsen ausfallen wird. "Er wird weiterhin seinen Teil dazu beitragen, dass wir eine gute Saison spielen und unsere Ziele erreichen werden."

Yussuf Poulsen (31) wird dem HSV in den kommenden Wochen fehlen. © Christian Charisius/dpa

11. März, 16.43 Uhr: Darum fehlte Rayan Philippe in Wolfsburg im Kader

HSV-Trainer Merlin Polzin (35) hat sich recht deutlich zum Fehlen von Rayan Philippe (25) beim Spiel in Wolfsburg geäußert. "Ich wollte Rayan klar aufzeigen, dass er an Dingen arbeiten soll. Das haben wir intern besprochen", erklärte der 35-Jährige. "Ich freue mich darauf, was er mir als Reaktion anbieten." Polzin erwartet also, dass sich Philippe nach schwachen Leistungen wieder aufdrängt. Eine Rückkehr am Samstag gegen den 1. FC Köln gilt also als nicht ausgeschlossen, nur muss der Angreifer eben zeigen, was von ihm verlangt wird. "Ich habe einfach höhere Ansprüche an Rayan", unterstrich Polzin. "Er hat schon deutlich bessere Leistungen gezeigt." Zwar ist Philippe mit fünf Toren gemeinsam mit Luka Vuskovic (19) bester HSV-Torschütze, doch der Angreifer fällt immer wieder in ein Leistungsloch. Polzin meinte sogar: "Er muss sich noch zurechtfinden." Dabei ist Philippe nun seit acht Monaten bereits beim HSV, die Zeit der Eingewöhnung dürfte längst vorbei sein. "Ich sehe das nicht so dramatisch", schob er aber nach. "Wir versuchen, Rayan aufzuzeigen, woran wir arbeiten wollen. Es ist ganz normal, dass man mal so eine Phase hat, in der nicht alles funktioniert. Da muss er durch."

Rayan Philippe (25) fehlte dem HSV in Wolfsburg aus einem guten Grund. © Marcus Brandt/dpa

11. März, 12.10 Uhr: HSV beobachtet Lorenzo Pirola von Olympiakos Piräus

Der HSV kann mehr oder weniger schon für die neue Saison in der ersten Liga planen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Luka Vuskovic (19) ein weiteres Jahr im Volkspark spielt, wird mit jeder weiteren Partie geringer. Zu stark sind seine Leistungen. Daher suchen die Verantwortlichen bereits nach einem Nachfolger. Laut dem griechischen Medium SDNA soll der HSV ein Auge auf Lorenzo Pirola (24) von Olympiakos Piräus geworfen und ihn sogar am vergangenen Spieltag vor Ort beobachtet haben. Der Innenverteidiger stammt aus der Jugend von Inter Mailand und absolvierte zahlreiche Länderspiele für die U-Mannschaften Italiens. Seit Sommer 2024 ist Pirola in Piräus, wo sein Vertrag noch bis zum Ende der Saison 2027/28 läuft. Sein Marktwert wird auf neun Millionen Euro geschätzt.

Der HSV soll ein Auge auf Lorenzo Pirola (24, r) von Olympiakos Piräus geworfen haben. © Yorgos Karahalis/dpa

11. März, 8.28 Uhr: Albert Grönbaek zurück im Mannschaftstraining

Der HSV ist am Dienstag in die Vorbereitung auf das Topspiel am Samstagabend gegen den 1. FC Köln gestartet. Mit dabei war auch Winter-Neuzugang Albert Grönbaek (24). "Ich freue mich, ihn wieder im Mannschaftstraining zu sehen. Er braucht noch eine Trainingswoche, in der er voll mitziehen kann und nicht gesteuert wird. Ich hoffe, dass er schnellstmöglich eingreifen kann", erklärte Trainer Merlin Polzin (35). Nicht mit dem Team trainierten hingegen aus Gründen der Belastungssteuerung Ransford Königsdörffer (24) und William Mikelbrencis (22), Nicolas Capaldo (27), Bakery Jatta (27) und Alexander Rössing-Lelesiit (19) arbeiteten ebenfalls individuell in ihrer Reha. Vor allem Capaldo könnte gegen Köln aber schon sein Comeback geben. "Es könnte eine Punktlandung werden. Das Ziel ist, es hinzubekommen", machte Polzin deutlich, schränkte aber auch ein: "Aber als Trainer bist du auch ein bisschen mehr Träumer als Realist."

Albert Grönbaek (24) ist beim HSV zurück ins Mannschaftstraining gekehrt. © WITTERS

10. März, 10.20 Uhr: Luka Vuskovic laut Jonas Boldt "der Schlüsselspieler beim HSV"

Luka Vuskovic (19) war beim 2:1-Sieg des HSV in Wolfsburg der überragende Mann auf dem Platz. Der Abwehrspieler war bei der Entstehung beider Elfmeter beteiligt und verwandelte einen, wenn auch mit Glück, selbst. Bei Sky90 sprach der ehemalige HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (44) über den jungen Kroaten. "Für mich ist er der Schlüsselspieler", machte er deutlich und attestierte der gesamten Familie Vuskovic eine Besessenheit vom Fußball. Allerdings übte der 44-Jährige auch Kritik an seinem Ex-Verein. "Es ist fast ein wenig fahrlässig, dass man so viel auf seine Schultern legt", erklärte Boldt. "Er hat fünf sehr, sehr wichtige Tore gemacht. Beide Elfmeter gegen Wolfsburg entstehen durch ihn." Obwohl Vuskovic eigentlich Abwehrspieler ist, hat er eine enorme Bedeutung für das Offensivspiel des HSV. Wie auch Rayan Philippe (25) hat auch er fünf Saisontore. Generell ist der Einfluss von Vuskovic auf den HSV enorm. Boldt war sich sicher, dass der Aufsteiger ohne den 19-Jährigen nicht auf dem zehnten Platz stehen würde. "Die zwei Spiele, bevor er gekommen ist, waren sehr weit weg von Bundesliga-Niveau. Er hat schon einen enormen Input."

Ex-HSV-Sportchef Jonas Boldt (44) hat sich bei Sky zu Leihgabe Luka Vuskovic (19) geäußert. © Marcus Brandt/dpa

9. März, 16 Uhr: HSV und Wolfsburg sorgen für Novum

Das gab es noch nie! Beim 2:1-Auswärtssieg des HSV beim VfL Wolfsburg wurden alle drei Treffer per Elfmeter erzielt. Ein absolutes Novum in der Bundesliga-Geschichte. Zuvor hatte es 21-mal Spiele mit zwei Toren gegeben, die vom Punkt aus erzielt worden waren. Zunächst hatte Christian Eriksen (34) Wolfsburg in Front gebracht, doch Luka Vuskovic (19) und Jean-Luc Dompé (30) drehten die Partie vom Elfmeterpunkt aus und schrieben somit Bundesliga-Geschichte. Die meisten Elfmeter in einem Spiel gab es in der Saison 1965/66 zwischen Gladbach und dem BVB. Fünfmal hatte der Schiedsrichter damals auf den Punkt gezeigt. Allerdings konnten nur vier verwandelt werden. Das Endergebnis: 5:4 für Dortmund.

HSV-Profi Luka Vuskovic (19) verwandelte einen der drei Elfmeter und hatte somit seinen Anteil am Bundesliga-Rekord. © IMAGO / Beautiful Sports