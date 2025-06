HSV-Blog: Ex-Hamburger Pierre-Michel Lasogga beendet Karriere

HSV-Blog: Ex-Hamburger Pierre-Michel Lasogga hat seine Fußballkarriere beendet. Die meisten Partien bestritt er für die Rothosen und Hertha BSC.

Hamburg - Sommerpause! Nach dem letzten Saisonspiel bei Greuther Fürth und der großen Aufstiegsparty in der Innenstadt haben sich die Spieler des HSV in den Urlaub verabschiedet. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf die kommende Bundesliga-Saison bereits auf Hochtouren. Anfang Juli steigen die Profis dann auch wieder ins Training ein. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

19. Juni, 7.46 Uhr: Ex-HSV-Profi Pierre-Michel Lasogga beendet Karriere

Das war's! Ex-HSV-Profi Pierre-Michel Lasogga (33) hängst seine Fußballschuhe an den Nagel. Das gab der Stürmer am Mittwochabend auf Instagram bekannt. Er sei "unglaublich dankbar für diese Reise", verdeutlichte der 33-Jährige. Er betonte: "Danke an alle Vereine, deren Trikot ich tragen durfte – ich habe immer alles gegeben und mich voll mit euch identifiziert. Danke an meine Mitspieler, Trainer und das gesamte Team hinter dem Team – ihr habt mich geprägt und begleitet." Lasogga spielte lange Jahre für Hertha BSC, war auch im Ausland aktiv. Die meisten Partien bestritt er jedoch für den HSV (138). Zuletzt war er beim FC Schalke 04 aktiv.

18. Juni, 14.45 Uhr: HSV sucht potenziellen Raab-Nachfolger

Beim HSV könnte es Bewegung auf der Torhüter-Position geben. Laut Kicker steht der Aufsteiger vor der Verpflichtung von U21-Nationalkeeper Nahuel Noll, der bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht und in der vergangenen Saison für Zweitligist Greuter Fürth zwischen den Pfosten stand. Er kam in der vergangenen Saison auf 29 Einsätze, sein Marktwert liegt bei 1,5 Millionen Euro. Vieles deutet daraufhin, dass Matteo Raab mit seiner Rolle als Nummer zwei hinter Daniel Heuer Fernandes unzufrieden ist und eine neue Herausforderung sucht.

Nahuel Noll von der TSG Hoffenheim, hier im Trikot von Greuther Fürth, könnte beim HSV den abwanderungswilligen Matteo Raab ersetzen. © Marius Becker/dpa

18. Juni, 12.12 Uhr: Tom Sanne wechselt zu Wacker Burghausen

Abschied vom HSV: Stürmer Tom Sanne (21) kehrt dem Volkspark den Rücken. Der Offensivakteur wechselt zu Wacker Burghausen in die Regionalliga. Der Angreifer war 2021 vom FC St. Pauli in die U19 der Rothosen gewechselt. In der Saison 2022/23 absolvierte er zwei Spiele für die Profis, wobei ihm auch ein Treffer gelang. In der vergangenen Saison war Sanne an die zweite Mannschaft von Hannover 96 sowie an den niederländischen Klub FC Dordrecht ausgeliehen.

18. Juni, 11.30 Uhr: Horst Hrubesch hört als Nachwuchs-Chef auf

Club-Legende Horst Hrubesch hört nach fünf Jahren als Nachwuchs-Chef des Hamburger SV auf. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag bekannt gab, wird der 74-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. "Es ist an der Zeit, dass neue Leute in die Verantwortung rücken. Ich werde dem HSV immer verbunden sein und übergebe die Geschicke jetzt gerne und voller Überzeugung an die nächste Generation", sagte Hrubesch. Der frühere Nationalstürmer war unter anderem Kapitän jener HSV-Mannschaft, die 1983 den Europapokal der Landesmeister gewann. 19 Jahre arbeitete er nach seiner aktiven Karriere für den Deutschen Fußball-Bund. Selbst nach seiner Rückkehr zum HSV im Jahr 2020 half er noch zweimal als Interims-Trainer an anderer Stelle aus: Bei den Hamburger Profis, mit denen er 2021 die Bundesliga-Rückkehr verpasste. Und bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, die er 2024 zu Olympia-Bronze führte. "Wer Horst kennt und ihn in seinen Reihen weiß, der wird niemals freiwillig auf ihn verzichten", sagte HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz. "Aber wenn Horst einmal eine finale Entscheidung getroffen hat, ist es auch kaum möglich, ihn umzustimmen. Letztlich sind wir ihm und seiner Familie zu Dank verpflichtet, dass er dem HSV überhaupt so lange in verantwortlicher Position zur Verfügung stand."

Nachwuchs-Chef Horst Hrubesch (74) verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim HSV nicht. © Daniel Reinhardt/dpa

16. Juni, 13.15 Uhr: HSV-Star verlobt sich im Urlaub

Offensivspieler Ransford-Yeboah Königsdörffer hat die Sommerpause genutzt und sich mit seiner Freundin Hannah verlobt. Ein entsprechendes Bild postete der 23-Jährige auf seinem Instagram-Profil.

16. Juni, 10.05 Uhr: HSV macht bei Braunschweig-Angreifer Philippe ernst

Noch immer ist die Zukunft von Davie Selke beim HSV unklar, im Hintergrund suchen die Bosse bereits nach Alternativen. Neben Matija Frigan buhlen die Rothosen vor allem um Rayan Philippe von Eintracht Braunschweig. Laut Kicker soll dem Zweitligisten in dieser Angebot für den Stürmer unterbreitet werden. Die Ablöse soll bei rund 2,5 Millionen Euro liegen. Neben dem HSV sollen auch Werder Bremen und der 1. FC Köln an Philippe interessiert sein. In der vergangenen Saison erzielte der Franzose 13 Tore, dazu ein weiteres in der Relegation, und bewahrte die Eintracht so vor dem Absturz in die dritte Liga.

Der HSV will Rayan Philippe von Eintracht Braunschweig verpflichten. © Swen Pförtner/dpa

14. Juni, 9.43 Uhr: Andras Nemeth wechselt zurück in seine Heimat

Nach seiner Rückkehr zum HSV stand bereits fest, dass Stürmer Andras Nemeth keine Zukunft mehr im Volkspark haben wird. Laut dem Portal NB1 steht der 22-Jährige kurz vor der Rückkehr in seine Heimat. Nemeth soll demnach beim ungarischen Erstligisten Puskás Akadémia bereits einen Vertrag unterschrieben haben. In den kommenden Tagen soll er vorgestellt werden.

Andras Nemeth wird den HSV verlassen und in seine ungarische Heimat wechseln. © Christian Charisius/dpa

13. Juni, 10.45 Uhr: HSV absolviert Trainingslager in Herzogenaurach

Nach dem Trainingsauftakt am Juli und einigen Testspielen wird der HSV in der dritten Juli-Woche ein Trainingslager abhalten. Vom 14. bis 18. Juli zieht es das Team und Trainer Merlin Polzin nach Herzogenaurach zu Adidas. Auf dem "Homeground" bereitete sich unter anderen auch die DFB-Elf im vergangenen Sommer auf die Heim-EM vor. Für den letzten Tag ist auch ein Testspiel geplant. Gegner und Zeitpunkt stehen aber noch nicht final fest, so der Verein.

Merlin Polzin wird mit dem HSV für eine Woche ein Trainingslager bei Adidas in Herzogenaurach abhalten. © Christian Charisius/dpa

12. Juni, 9.15 Uhr: HSV Favorit bei Verpflichtung von Matija Frigan

Das Interesse des HSV an Stürmer Matija Frigan (22) vom belgischen Erstligisten KVC Westerlo ist hinlänglich bekannt. Wie die britische Zeitung Daily Record berichtet, soll der Bundesliga-Aufsteiger nun sogar Favorit auf eine Verpflichtung des Kroaten sein. Demnach seien die Glasgow Rangers aus dem Poker ausgestiegen, weil ihnen die geforderte Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro zu hoch. Der HSV soll allerdings bereits sein, dieses Geld auf den Tisch zu legen. Frigan hatte in der vergangenen Saison neun Treffer für Westerlo erzielt, sein Marktwert liegt bei fünf Millionen Euro.

Matija Frigan (22) soll in der kommenden Saison für den HSV auf Torejagd gehen. Ganz billig wird er aber nicht. © IMAGO / Photo News

11. Juni, 13.18 Uhr: Auch Miro Muheim hat endlich Sommerurlaub

Schluss, Aus, Ende: Auch HSV-Verteidiger Miro Muheim (27) hat endlich Sommerurlaub, nachdem er in der Nacht zu Mittwoch sein abschließendes Länderspiel mit der Schweizer Nationalmannschaft hatte. In den USA gewannen die Eidgenossen deutlich mit 4:0. Muheim wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und absolvierte damit sein drittes Länderspiel. Immanuel Pherai (24) kam für die Nationalmannschaft Surinames beim 1:1 gegen El Salvador nicht zum Einsatz, da er für den anstehenden Gold-Cup geschont wird.

HSV-Verteidiger Miro Muheim (27, l.) gewann mit der Schweizer Nationalmannschaft deutlich gegen die USA. © IMAGO/ZUMA Press Wire

11. Juni, 7.59 Uhr: HSV soll Interesse an Angreifer Serginho haben

Die Gerüchteküche brodelt weiter: Wie das dänische "Tipsbladet" berichtet, soll der HSV Interesse an Angreifer Serginho (24) von Viborg FF haben. Der gebürtige Portugiese, der für die Nationalmannschaft von Kap Verde spielt, hat mit drei Toren und 13 Vorlagen in 16 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Serginhos Vertrag in Viborg läuft noch bis 2026. Sein Marktwert wird laut "Transfermarkt.de" auf 1,3 Millionen Euro geschätzt. Dem Bericht zufolge könnte er aber deutlich teurer werden. Neben dem HSV sollen auch Olympique Marseille, der OSC Lille und Trabzonspor ihre Fühler ausgestreckt haben.

Serginho (24, l.) von Viborg FF soll das Interesse des HSV und anderer europäischer Klubs geweckt haben. © IMAGO/Gonzales Photo

10. Juni, 11.20 Uhr: Richard Golz zieht Kandidatur für HSV-Präsidium zurück

Er steht für das HSV-Präsidium nicht mehr zur Wahl: Ex-Profi Richard Golz (57) hat sich dazu entschieden, seine "Kandidatur zurückzuziehen, da die zusammen mit Felix Magath formulierte Richtung für den HSV e.V. nicht umzusetzen ist", wie er auf LinkedIn schrieb. Der Ex-Torhüter wollte sich im Team von Magath als Vizepräsident zur Wahl stellen. Der Beirat hatte die Kandidatur des ehemaligen Spielers und Trainers allerdings nicht zugelassen. Golz dazu: "Inzwischen scheint klar, dass es bei der intransparenten Entscheidung des Beirats bleibt. Ich bin persönlich enttäuscht darüber."

Ex-Profi Richard Golz (57) steht bei der Wahl des HSV-Präsidiums nicht länger zur Wahl. (Archivfoto) © IMAGO/Funke Foto Services

10. Juni, 10.20 Uhr: HSV-Wechsel von Jordan Torunarigha wohl perfekt

Verstärkung für die Defensive: Wie "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, ist der Wechsel von Jordan Torunarigha (27) zum HSV wohl zeitnah perfekt. Demnach sollen sich die Rothosen mit dem 27-Jährigen auf einen ablösefreien Transfer geeinigt haben. Der obligatorische Medizincheck sei noch für diese Woche geplant. Der Vertrag des Innenverteidigers bei KAA Gent läuft in diesem Sommer aus. Auch der RSC Anderlecht, Olympique Marseille und der 1. FC Köln sollen Interesse gehabt haben.

Jordan Torunarigha (27) soll sich mit dem HSV auf einen Wechsel geeinigt haben. Er würde ablösefrei von KAA Gent kommen. (Archivfoto) © Bruno Fahy/BELGA/dpa

9. Juni, 8.14 Uhr: Pherai nimmt mit Suriname am Gold Cup teil

Große Ehre für Immanuel Pherai! Der Mittelfeldspieler wurde in das Aufgebot des Surinames für den anstehenden Gold Cup berufen. Bei dem nord- und mittelamerikanischen Kontinental-Wettbewerb trifft das Land, das an der Nordostküste Südamerikas liegt, in der Vorrunde auf Costa Rica, Mexiko und die Dominikanische Republik. Zuvor steht allerdings noch die eine weitere Partie in der WM-Qualifikation am Mittwoch gegen El Salvador an. In den bisherigen drei Gruppenspielen hielt sich Suriname schadlos und führt die Fünfer-Gruppe mit neun Punkten vor El Salvador (7) an.

Immanuel Pherai (l) wurde in das Aufgebot des Surinames für den Gold Cup berufen. © David Inderlied/dpa

8. Juni, 14.30 Uhr: HSV offenbar an Jordan Torunarigha interessiert

Verstärkt sich der HSV mit einem ehemaligen Bundesliga-Profi? Laut der "Hamburger Morgenpost" sollen die Rothosen gute Chancen auf eine Verpflichtung von Jordan Torunarigha (27) haben. Der in Deutschland geborene Nigerianer spielt seit 2022 bei KAA Gent in Belgien. Sein Vertrag läuft in diesem Sommer allerdings aus, dementsprechend wäre der Abwehrspieler ablösefrei zu haben. Möglicher Vorteil für den HSV: Torunarigha, der bei Hertha BSC ausgebildet wurde und 73 Bundesligaspiele für die Berliner absolviert hat, kennt Sportvorstand Stefan Kuntz (62) bestens. Dieser berief ihn einst für die deutsche U21.