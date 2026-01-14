HSV-Blog: Fällt auch das Spiel gegen Gladbach der Witterung zum Opfer?
Hamburg - Neues Jahr, neues Glück! Nach der kurzen Winterpause sind die Kicker des HSV schon wieder voll im Pflichtspielmodus. Das große Ziel: der Klassenerhalt.
Nach der 1:2-Niederlage beim SC Freiburg zum Jahresauftakt stand für die Rothosen am Dienstag eigentlich die Partie gegen Bayer 04 Leverkusen auf dem Programm. Doch aufgrund der Witterung wurde das Spiel kurzfristig abgesagt.
Somit geht es für die Hanseaten erst am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach weiter - sofern die Partie stattfinden kann.
In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.
14. Januar, 21.04 Uhr: HSV droht nächste witterungsbedingte Absage
Folgt die nächste Absage? Wie der HSV am Mittwochabend mitteilte, steht noch nicht fest, ob das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag stattfinden kann.
Nach der witterungsbedingten Absage der Partie gegen Leverkusen wurde das Stadiondach am Mittwoch von einem Statiker inspiziert, ehe Höhenarbeiter ihre Arbeit aufnahmen.
Am Donnerstag sollen zahlreiche Kräfte im Einsatz sein, um die für die Austragung der Partie notwendigen Maßnahmen durchzuführen - der Ausgang ist allerdings offen.
14. Januar, 14.23 Uhr: HSV spendet vorbereitetes Essen an Hilfseinrichtungen
Der HSV hat nach der Absage des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen einen Teil der vorbereiteten Spieltagsverpflegung an Hamburger Hilfseinrichtungen gespendet.
Zahlreiche Speisen waren laut Verein bereits fertig produziert und zubereitet worden, durch die Absage waren diese jedoch ungenutzt. Kurzerhand wurde eine Weitergabe der Lebensmittel organisiert.
Leberkäs-Semmeln, Fischbrötchen und eine große Menge an Backwaren wurden in einen Transporter geladen und an verschiedene Hilfseinrichtungen geliefert. Insgesamt konnten so rund 750 Menschen versorgt werden.
"Als Verein tragen wir eine Verantwortung, die über den Fußball hinausgeht. Gerade in besonderen Situationen wie dieser ist es für uns als HSV selbstverständlich, schnell zu handeln und eine Lösung zu finden", betonte HSV-Vorstand Eric Huwer (42). "Nach der kurzfristigen Spielabsage war für uns klar, verantwortungsbewusst zu handeln und die vorbereiteten Speisen weiterzugeben, um andere Menschen zu unterstützen."
14. Januar, 11.20 Uhr: Hacken-Traumtor von Luka Vuskovic steht zur Wahl als "Tor des Jahres"
Im Nordderby gegen Werder Bremen am 7. Dezember 2025 traf Luka Vuskovic (18) per Hacke zur 2:1-Führung für die Rothosen. Nun steht es offiziell zur Wahl bei der ARD-Sportschau zur Abstimmung für das "Tor des Jahres".
Das teilte der Verein am Mittwoch mit. "Die Wahl ist gestartet und eine Stimme kann an eines der zwölf Top-Treffer für jeden einzelnen Monat vergeben werden. Nie zuvor konnte sich ein HSV-Spieler mit dieser Auszeichnung schmücken", schreibt der Klub.
Ab sofort kann auf der Webseite der Sportschau für eines von zwölf Toren gevotet werden.
13. Januar, 21.13 Uhr: Nach Spielabsage - Sonderzug mit Leverkusen-Fans dreht um
Der Sonderzug mit den Leverkusen-Fans rollte schon auf die Hansestadt zu, da kam die Absage der Partie HSV gegen Bayer 04. Kurzfristig wurde die Bahn in Hamburg-Harburg dann gestoppt.
Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der Zug sei gegen 18 Uhr für eine kurze Zeit in im Bahnhof in Harburg geparkt worden, um bundespolizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Gegen 18.49 Uhr kehrte er um und nahm seine Fahrt zurück nach Leverkusen auf.
Rund 700 Fans waren vor Ort. Die Polizei überwachte die Lage mit 150 Einsatzkräften. Der Aufenthalt der Anhänger im Bahnhof verlief ruhig und störungsfrei, heißt es.
13. Januar, 18.07 Uhr: Sebastian Kehl soll beim HSV auf der Liste stehen
Das wäre ein Ding! BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (45) soll beim HSV eine Option für die Nachfolge von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) sein. Das berichtet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg.
Demnach würde der Aufsichtsrat der Rothosen den ehemaligen Spieler und jetzigen Funktionär für die aktuell vakante Position in Betracht ziehen.
Kehls Vertrag bei Borussia Dortmund läuft allerdings noch bis Sommer 2027.
13. Januar, 15.42 Uhr: Dieser Schiri pfeift Partie gegen Leverkusen
Der Unparteiische der Partie des 17. Spieltags heißt Robin Braun.
Die Partie gegen Leverkusen ist erst die Neunte, die der 29-Jährige in seiner Karriere als Schiedsrichter in der Bundesliga pfeift.
Trotzdem hatte der HSV unter seiner Leitung bereits das Vergnügen - sogar in aktuellen Spielzeit.
Im November pfiff der Wuppertaler das Auswärtsspiel gegen Augsburg. Trotz der gelb-roten Karten gegen Augsburgs Keven Schlotterbeck (28) verloren die Rothosen die Partie mit 0:1.
13. Januar, 13.21 Uhr: HSV warnt vor Beeinträchtigungen bei Anreise
Achtung: Der HSV warnt mit Blick auf das Spiel gegen Leverkusen vor Beeinträchtigungen bei der Anreise zum Stadion.
Zwar wurde das Stadion von Schnee und Eis befreit, aufgrund der Witterung der vergangenen Tage und des Tauwetters stehen aber kaum Parkplätze zur Verfügung.
Demnach sind alle Parkplätze (Rot, Grau, Grün, etc.) betroffen und aufgrund der Schneeschmelze nicht befahrbar.
Ausschließlich Fahrzeuge mit VIP-Parkschein erhalten eine Zufahrtsberechtigung. Der HSV empfiehlt daher die frühzeitige Anreise mit dem ÖPNV und verweist auf wasserfestes Schuhwerk.
10. Januar, 14.43 Uhr: HSV mit Downs und Jatta in der Startelf in Freiburg
Der Neuzugang darf direkt loslegen: Damion Downs (21) steht beim Auswärtsspiel des HSV in Freiburg direkt in der Startelf. Ebenfalls von Beginn an dabei: Bakery Jatta (27).
So startet der HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli - Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim - Vieira, Downs, Dompé
9. Januar, 18.48 Uhr: HSV-Fans stranden wegen Sturmtief "Elli" in Hannover
Gut gelaunt waren sie mit dem ICE auf dem Weg nach Freiburg zum Auswärtsspiel ihres Lieblingsclubs. Doch plötzlich macht das Schneetreiben den HSV-Fans einen Strich durch die Rechnung. Der Zug strandet bereits in Hannover.
Doch auch Sturmtief "Elli" konnte die gute Laune des Fan-Clubs nicht schmälern, schließlich waren sie gut vorbereitet. "Wir sind gut verpflegt in der Bahn, mit unseren Kästen Bier, die wir mithaben", lachte der Rothosen-Fan im Gespräch mit dem Spiegel.
Und, da das Spiel erst am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stattfindet, sterbe die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt, doch noch rechtzeitig zum Anpfiff im Europa-Park-Stadion in der Kurve zu stehen.
9. Januar, 16.58 Uhr: HSV soll Interesse an Elversbergs Nicolas Kristof haben
Nach dem vorzeitigen Abschied von Keeper Daniel Peretz (25) ist der HSV auf der Suche nach einer Nummer zwei, die Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes (33) unter Druck setzen und gegebenenfalls vertreten kann.
Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll Nicolas Kristof (26) von der SV Elversberg in den Fokus der Hanseaten gerückt sein - der gebürtige Heidelberger gehört zu den Top-Keepern der 2. Bundesliga.
Demnach käme für die Verantwortlichen nicht nur eine Leihe bis Saisonende, sondern eine feste Verpflichtung infrage. Die Idee dahinter: Kristof könnte den in die Jahre gekommenen Heuer Fernandes auf lange Strecke als Nummer eins ablösen.
Hendrik Bonmann (31) vom bulgarischen Erstligisten Ludogorets Razgrad soll indes kein Kandidat im Volkspark sein.
8. Januar, 11.40 Uhr: HSV bricht Peretz-Leihe ab
Jetzt ist es amtlich! Der Hamburg SV hat die Leihe von Daniel Peretz (25) vorzeitig beendet. Der Keeper kehrt damit zum FC Bayern München zurück. Von dort aus wird er allerdings direkt weiter an den englischen Zweitligisten FC Southampton verliehen.
Peretz kam beim HSV nicht über die Rolle des Ersatztorhüters hinaus und hatte öffentlich darüber geklagt. Er kam insgesamt nur auf zwei Einsätze im DFB-Pokal.
8. Januar, 9.35 Uhr: Paolo Guerrero kündigt sein Karriereende an
In diesem Jahr ist Schluss! Der ehemalige HSV- und Bayern-Star Paolo Guerrero (42) hat sein Karriereende angekündigt. "2026 ist definitiv mein letztes Jahr als Fußballprofi", erklärte er peruanischen Medien gegenüber. "Ich habe die Entscheidung bereits mit meiner Familie getroffen. Ich hoffe, mein letztes Jahr spielen und meine Karriere gut beenden zu können."
Bis zum des Jahres wird der mittlerweile 42-Jährige aber noch für seinen Heimatverein Alianza Lima auf Torejagd gehen.
Guerrero war 2002 aus seiner Heimat nach Europa zum FC Bayern gewechselt. Dort gelang ihm der Sprung aus der zweiten Mannschaft zu den Profis. Er gewann zweimal die Meisterschaft und den Pokal. 2006 wechselte er zum HSV, wo ihm der Durchbruch gelang. In 183 Spielen gelangen ihm 59 Tore.
Der Star leistete sich neben und auf dem Rasen aber auch den einen oder anderen Skandal. Unvergessen der Flaschenwurf in Richtung eines Fans 2010 oder seine Blutgrätsche an der Eckfahne gegen den damaligen VfB-Keeper Sven Ulreich zwei Jahre später.
6. Januar, 14.12 Uhr: HSV soll Oliver Bierhoff als Vorstand in Betracht ziehen
Wer folgt auf Stefan Kuntz (63)? Nach dem überraschenden Abgang des Sportvorstands sucht der HSV nun nach einem passenden Nachfolger. Einer der möglichen Kandidaten: Oliver Bierhoff (57)!
SPORT BILD berichtet, dass der Europameister von 1996 und ehemalige Manager der Nationalmannschaft bei den Verantwortlichen im Volkspark weit oben auf der Wunschliste stehen soll. Bierhoff hat eine HSV-Vergangenheit, spielte Ende der 80er bei den Rothosen.
Neben dem 57-Jährigen sei auch Fabian Wohlgemuth (46) vom VfB Stuttgart ein Kandidat. Zudem soll sich Ex-HSV-Vorstand Jonas Boldt (43, derzeit vereinslos) eine Rückkehr vorstellen können.
6. Januar, 10 Uhr: Offenbar US-Stürmer Downs verpflichtet
Der Hamburger SV hat sich im Werben um den US-Nationalstürmer Damion Downs (21) offenbar gegen den Nordrivalen Werder Bremen durchgesetzt.
Wie "Bild" zuerst berichtete, befindet sich der 21 Jahre alte Angreifer des FC Southampton bereits in Hamburg, um dort noch an diesem Dienstag den üblichen Medizincheck zu absolvieren. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft bis zum Ende dieser Saison.
Downs war erst vor dieser Saison für rund zehn Millionen Euro vom 1. FC Köln zum Premier-League-Absteiger Southampton gewechselt. Um seine Chancen auf eine WM-Teilnahme mit dem US-Team zu verbessern, zieht es den im unterfränkischen Kreis Schweinfurt geborenen Stürmer aber noch in diesem Winter zurück nach Deutschland.
In der zweiten englischen Liga blieb Downs bislang in elf Spielen ohne Tor. Trotzdem wollte neben dem HSV auch Werder Bremen den 1,92 Meter großen Angreifer verpflichten. Für den 1. FC Köln schoss er in 42 Pflichtspielen 13 Tore.
5. Januar, 11.10 Uhr: Raif Adam wechselt zur SV Elversberg
Der Wechsel ist durch! U21-Talent Raif adam (20) wird den HSV verlassen und zu Zweitligist SV Elversberg wechseln. Dies gab der Verein am Montagvormittag bekannt.
"Raif hat innerhalb weniger Monate bei uns einen großen Sprung gemacht, sich schnell etabliert und für höhere Aufgaben empfohlen. In den Einsätzen für unsere U21 hat er seine Qualitäten unter Beweis stellen können. Raif hat seine Chance eindrucksvoll genutzt und sich nun mit dem Schritt in die 2. Bundesliga belohnt. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg und werden seine Entwicklung eng verfolgen", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41).
Adam war erst im Sommer vom ETV aus der Oberliga in den HSV-Nachwuchs gewechselt, wusste aber sofort zu überzeugen. In Elversberg trifft er auf Otto Stange (18) und Lukasz Poreba (25) auf zwei bekannte Gesichter.
4. Januar, 12.20 Uhr: HSV-Talente Adam und Boakye vor Wechsel zu Elversberg
Dem HSV droht der Verlust von zwei Eigengewächsen. Wie Sky und transfermarkt.de bestätigen, soll die SV Elversberg an Raif Adam (20) und Maurice Boakye (21) aus der U21 interessiert sein.
Bei Adam besteht wohl sogar schon eine Einigung über einen Wechsel, die Ablöse soll 400.000 Euro betragen. Im Falle eines Aufstieges des Zweitligisten sollen noch weitere Bonuszahlungen fließen. Adam absolvierte in dieser Saison 21 Partien in der Regionalliga Nord und kam auf sieben Tore und sechs Assists.
Teamkollege Boakye kam in dieser Spielzeit bereits auf zwölf Treffer und drei Vorlagen. Bei ihm steht ein Wechsel im Winter aber noch in der Schwebe. Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, wäre er dann ablösefrei.
3. Januar, 10.32 Uhr: Jonas Meffert kehrt an alte Wirkungsstätte zurück
Nach viereinhalb Jahren beim Hamburger SV verlässt Jonas Meffert die Rothosen in Richtung zweiter Liga. Der Mittelfeldakteur wechselt mit sofortiger Wirkung zu Holstein Kiel.
An der Kieler Förde stand der 31-Jährige bereits von 2018 bis 2021 unter Vertrag, bevor er sich zur Saison 2021/22 den Rothosen anschloss.
"Meffo war der Inbegriff von Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Teamgeist. Gerade deshalb stand es für uns außer Frage, dass wir im Hinblick auf eine sportliche Veränderung, die ihm mehr Spielzeit in Aussicht stellt, gemeinsam zu einer Lösung kommen würden", erklärt Sportdirektor Claus Costa den Wechsel
Der Aufstiegsheld verlässt den Verein nicht ohne Wehmut. "Es fällt mir unglaublich schwer, denn das HSV-Trikot zu tragen und im Volksparkstadion zu spielen, war für mich immer etwas ganz Besonderes. Ich möchte mich bei allen Weggefährten rund um den HSV ausdrücklich für die vergangenen viereinhalb Jahre bedanken. Mein besonderer Dank gilt zudem den Fans: Ihr habt diese Zeit unvergesslich gemacht. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft den maximalen Erfolg, denn dieser Club ist einfach nur geil", wird der 31-Jährige auf der Vereins-Website zitiert.
1. Januar, 8.10 Uhr: Daniel Peretz vor Wechsel in die Premier League
Daniel Peretz (25) wollte beim HSV angreifen und die Nummer eins werden, die Realität sah aber anders aus. Der Leihkeeper vom FC Bayern kam bislang nur im zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz und musste sich im Zweikampf mit Daniel Heuer Fernandes geschlagen geben.
Wie die Bild berichtet, soll die Leihe von Peretz beim HSV nun abgebrochen werden und der Israeli direkt nach England zum FC Southampton wechseln. Der Rekordmeister hofft, dass sich die Leihe dieses Mal rentiert.
31. Dezember, 11.09 Uhr: FC Bayern und RB Leipzig an Luka Vuskovic dran?
Er weckt Begehrlichkeiten: Wie das Portal "CaughtOffside" berichtet, sollen der FC Bayern München und RB Leipzig Interesse an HSV-Leistungsträger Luka Vuskovic (18) haben.
Dem Bericht zufolge hätten sich beide Vereine bei den Tottenham Hotspur, dem Stammverein des ausgeliehenen Abwehrspielers, nach dem Kroaten erkundigt.
Der englische Top-Klub soll allerdings deutlich gemacht haben, an einem Abgang des 18-Jährigen keinerlei Interesse zu haben. Vuskovic, der bis Sommer an den HSV ausgeliehen ist, sei ein zentraler Bestandteil der Zukunftsplanung.
30. Dezember, 17.08 Uhr: HSV-Profis wenden sich mit offenem Brief an Fans
Hinter dem HSV liegt ein ereignisreiches Jahr, aus dem neben dem Aufstieg und der Rückkehr in die Bundesliga vor allem der herausragende Fan-Support in Erinnerung bleiben wird.
Das ist auch den Spielern bewusst, die sich nun in einem offenen Brief an die Anhänger wandten und sich für die "einzigartige Unterstützung und Leidenschaft" bedankten.
"Lasst uns an dieser 'Never-give-up'-Mentalität auch im kommenden Jahr anknüpfen und an den verbleibenden 19 Spieltagen der Saison wieder alles füreinander rausholen. Und lasst uns weiter gemeinsam zeigen, was den HSV ausmacht: Siegeswille, Leidenschaft und gegenseitiger Respekt", hieß es außerdem vonseiten der Mannschaft.
30. Dezember, 9.37 Uhr: HSV soll BVB-Profi Almugera Kabar im Visier haben
Miro Muheim (27) war in der ersten Saisonhälfte der HSV-Profi mit den meisten Einsatzminuten. Der Schweizer ist im System der Rothosen absolut gesetzt und wird mit der Nati im kommenden Jahr höchstwahrscheinlich zur WM fahren.
Die starken Leistungen des Linksverteidigers bleiben anderen Vereinen nicht verborgen, deshalb wollen sich die Hamburger offenbar schon jetzt für einen Abgang des 27-Jährigen rüsten.
Wie BILD berichtet, sollen die Hanseaten ernsthaftes Interesse an Almugera Kabar (19) von Borussia Dortmund haben. Es habe bereits Kontakt zwischen den Vereinen gegeben und der HSV soll eine reelle Chance auf eine Verpflichtung haben. Beim BVB kommt der junge Abwehrspieler derzeit nicht zum Zug.
29. Dezember, 11.40 Uhr: Vuskovic-Vater spricht über die Zukunft von Luka
Luka Vuskovic (18) hat sich dank seiner Leistungen beim HSV schnell einen Namen gemacht. Unklar ist allerdings, wie nach dem Ende seiner Leihe für den Defensivmann weitergeht. Bis Sommer 2031 steht er noch bei den Tottenham Hotspur unter Vertrag.
"Bisher lief alles so fair wie möglich ab, die Spurs haben Lukas Meinung respektiert", erklärte Vater Danijel (44) der kroatischen Zeitung "Sportske novosti". "Das Wichtigste für Luka im Jahr 2026 ist, dass er weiterhin so trainiert und arbeitet wie bisher. Dann wird sich alles Weitere ergeben. Er hat einen guten Weg vor sich."
Papa Vuskovic geht davon aus, dass sich sein Sohn weiterhin beim HSV so gut entwickle, wie bislang. "Danach können wir in Ruhe überlegen, wie es weitergeht, denn wenn er sich weiterhin so entwickelt, wird alles gut laufen." Er bestätigte auch, dass Luka bis zum Ende der Saison im Volkspark bleiben wird, erst dann würde man sich mit den Nord-Londonern an einen Tisch setzen.
Das Ziel der Gespräche ist bereits klar. "Ich möchte nicht, dass er einen Schritt überspringt und direkt in die englische Premier League wechselt, die meiner Meinung nach die stärkste Liga der Welt ist. Er hat noch viel Entwicklungspotenzial und er ist keine Eintagsfliege. Meiner Meinung nach wäre es nicht schlecht für ihn, in Deutschland zu bleiben. Es ist eine große Sache, dass er sowohl für die Jugendmannschaft als auch schon für die A-Nationalmannschaft seines Landes spielt", so Danijel Vuskovic.
Klar ist auch, dass Luka mit seinen Leistungen für Aufmerksamkeit gesorgt hat, die Top-Vereine stehen bereits Schlange. "Sie rufen an, sehr viele sogar, aber ich schenke dem keine Beachtung, denn alles wird sich von selbst regeln. Ich lasse es einfach so weiterlaufen. Es gibt Leute, die sich darum kümmern und uns von Zeit zu Zeit informieren", erklärte der Vater dazu.
Bei Tottenham wird man über die Entwicklung bislang froh sein, ob Vuskovic über den Sommer hinaus eine Zukunft bei den Spurs hat, wird sich zeigen, wie auch Danijel meinte: "Ich weiß nicht, ob Tottenham ihn ausschließlich als ihren zukünftigen Spieler sieht oder ob sie bei einem passenden Angebot zu einem Transfer bereit wären. Lukas Ziel ist es, mit dem HSV Erfolge zu erzielen und mit Kroatien zur Weltmeisterschaft zu fahren."
28. Dezember, 13.25 Uhr: Jonas Meffert vor Rückkehr zu Holstein Kiel
Jonas Meffert (31) steht offenbar vor einer Rückkehr zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Nach Informationen des Abendblatts habe sich der 31-Jährige über die Weihnachtstage zu diesem Schritt entschieden.
Meffert wechselte 2021 von Kiel zum HSV. In drei von vier Zweitliga-Jahren in Hamburg war er ein zeitweise unersetzlicher Führungsspieler. Nach dem Erstliga-Aufstieg verlor der gebürtige Kölner jedoch seinen Platz im HSV-Team. In dieser Bundesliga-Saison stand er nur einmal in der Startelf.
Mefferts Vertrag mit den Hamburgern läuft im nächsten Sommer aus. Beide Vereine müssen sich noch über einen Transfer des Mittelfeldspielers einigen.
24. Dezember, 16 Uhr: HSV kehrt am 2. Januar auf den Trainingsplatz zurück
Die zweite Saisonhälfte wirft bereits ihre Schatten voraus: Einige Tage haben die HSV-Profis frei, aber am 2. Januar geht der Ernst des Lebens wieder los.
Das Team trifft sich vormittags zu einem gemeinsamen Brunch, anschließend bittet Coach Merlin Polzin (35) um 15 Uhr zur ersten Trainingseinheit des neuen Jahres.
Nur acht Tage später steht bereits das Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg auf dem Programm (10. Januar/15.30 Uhr).
24. Dezember, 10.53 Uhr: Vuskovic für "Tor des Monats" nominiert
Das war zu erwarten: Nach seinem Traumtor im Nordderby gegen Werder Bremen gehört HSV-Kicker Luka Vuskovic (18) im Dezember zu den Nominierten bei der Wahl zum "Tor des Monats".
Der Kroate hat allerdings starke Konkurrenz: Gleich neun andere Treffer sind ebenfalls nominiert. Abgestimmt werden kann auf der offiziellen Website der Bundesliga.
23. Dezember, 11.23 Uhr: HSV bindet Alexander Rössing-Lelesiit
Der HSV den Vertrag mit Offensivspieler Alexander Rössing-Lelesiit (18) vorzeitig verlängert und damit mit Entwicklung des jungen Norwegers honoriert. "Alex hat sich trotz seines jungen Alters sehr gut bei uns integriert und eine stabile Entwicklung genommen. Er identifiziert sich voll und ganz mit unserem Verein. Wir geben ihm auf seinem Weg die nötige Zeit, um gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen", erklärte Sport-Vorstand Stefan Kuntz (63).
Rössing-Lelesiit kam in dieser Saison auf acht Bundesliga-Einsätze, fällt derzeit aber mit einem Muskelfasseriss aus.
"Ich fühle mich sehr wohl beim HSV und spüre das Vertrauen der Trainer und Verantwortlichen. Hier habe ich ein gutes Setting, um mich konstant weiterzuentwickeln und mich auf Bundesliga-Niveau zu messen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich auch in den kommenden Jahren bei diesem tollen Verein spielen kann“, so der 18-Jährige.
23. Dezember, 7.53 Uhr: HSV mit Interesse an Linksverteidiger Raoul Petretta
Neben Stürmer Damion Downs (23) vom FC Southampton soll der HSV laut Sky Sport auch an Linksverteidiger Raoul Petretta (28) vom MLS-Klub Toronto FC interessiert sein. Zwar habe es schon lose Gespräche gegeben, konkret sei aber noch nichts.
Der Linksverteidiger wäre ablösefrei, da sein Vertrag zum Jahresende ausläuft. Petretta spielt seit drei Jahren in der MLS und würde gerne zurück nach Europa kehren, wo er bislang für den FC Basel und Kasimpasa auflief.
Neben dem HSV sollen auch der FC Augsburg sowie zwei Vereine aus Portugal ihr Interesse zeigen. Petretta wäre nominell eine Alternative zu Miro Muheim.
22. Dezember, 10 Uhr: HSV mit Interesse an Ex-Kölner Damion Downs
Auf der Suche nach Verstärkungen ist der HSV laut Kicker auf Damion Downs (21) gestoßen. Der ehemalige Angreifer des 1. FC Köln war im Sommer für acht Millionen Euro in die zweite englische Liga zum FC Southampton gewechselt.
Eine Investition, die sich bislang nicht rentierte. Downs kam bislang nur in elf Partien zum Einsatz, ein Treffer gelang ihm dabei nicht. Aufgrund seines Marktwertes von sieben Millionen Euro wäre wohl nur eine Leihe möglich.
21. Dezember, 13.25 Uhr: Wechselt Jonas Meffert zu Holstein Kiel?
Beim HSV spiel Jonas Meffert (31) seit dem Aufstieg nur noch eine untergeordnete Rolle. Dreimal durfte er im DFB-Pokal ran, viermal in der Bundesliga - dabei nur einmal von Anfang an.
Nun berichtet fussballeuropa.com, dass Mefferts Berateragentur sich bei den HSV-Verantwortlichen meldete, um nach einem Winterwechsel anzufragen. Denn im Hintergrund buhlt sein Ex-Verein Holstein Kiel bereits um die Dienste des 31-Jährigen, der sich einen Wechsel durchaus vorstellen kann.
Meffert war im Sommer 2021 von der Förde in der Volkspark gewechselt und hatte großen Anteil am Aufstieg in der vergangenen Saison. Jetzt scheint seine Zeit allerdings abgelaufen zu sein, spätestens aber im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft.
20. Dezember, 14.39 Uhr: HSV mit Elfadli und Mikelbrencis gegen Frankfurt
Diese Elf soll es richten: Der HSV hat wie gewohnt rund eine Stunde vor dem Anpfiff seine Anfangsformation für das Spiel gegen Frankfurt bekannt gegeben.
Im Vergleich zur Partie in Hoffenheim wechselt Coach Merlin Polzin viermal: William Mikelbrencis, Nicolai Remberg und Rayan Philippe starten für Giorgi Gocholeishvili, Jonas Meffert und Fábio Vieira (alle Bank).
Zudem beginnt Daniel Elfadli für Jordan Torunarigha, der sich beim Aufwärmen verletzt hat und kurzfristig ausfällt.
Die Startelf: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli - Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim - Philippe, Königsdörffer, Baldé
20. Dezember, 14.30 Uhr: Polizei nimmt HSV- und Eintracht-Fans fest
Die Polizei greift durch: In der Nacht zu Samstag haben die Beamten mehrere Dutzend HSV- und Frankfurt-Fans in der Nähe des Volksparkstadions vorläufig festgenommen.
Wie der Lagedienst auf Nachfrage mitteilte, hatte ein Sicherheitsdienst gegen 1.30 Uhr eine größere Ansammlung von Fans in Stadionnähe festgestellt, woraufhin die Polizei anrückte.
Da Ausschreitungen befürchtet wurden, nahmen die Beamten insgesamt 55 Personen in Gewahrsam - 39 Eintracht- und 16 HSV-Fans. Sie bleiben allesamt bis zum Ende des Spiels in Gewahrsam.
20. Dezember, 12.59 Uhr: Tobias Stieler leitet die Partie im Volksparkstadion
Er hat die Verantwortung an der Pfeife: Schiedsrichter Tobias Stieler (44) leitet das Duell zwischen dem HSV und Frankfurt im Volksparkstadion.
Erst dreimal bestritten die Hamburger ein Spiel unter Stielers Leitung - die Bilanz: ein Sieg und zwei Niederlagen.
Die SGE absolvierte bisher immerhin vier Partien mit dem Referee an der Pfeife, die Bilanz lautet: ein Sieg, ein Remis und zwei Pleiten.
18. Dezember, 14.27 Uhr: HSV-Stürmer Yussuf Poulsen fällt wochenlang aus
Das gibt es nicht! HSV-Stürmer Yussuf Poulsen (31) bleibt weiter vom Pech verfolgt. Wie Coach Merlin Polzin (35) in der Pressekonferenz am Donnerstag erklärte, ist der Angreifer ohne Fremdeinwirkung im Training umgeknickt und hat sich schwerer verletzt.
Zwar konnte der Trainer noch keine genaue Diagnose nennen, Poulsen werde jedoch länger fehlen und auch nach der Winterpause im Januar "die ein oder andere Woche" verpassen.
Hauptsächlich wegen muskulärer Probleme war der Däne in der Hinrunde mehrfach ausgefallen. Sein Pechsträhne setzt sich nun also weiter fort.
17. Dezember, 16.17 Uhr: HSV-Frauen am 11. März im Pokal gegen Bayern
Diesen Tag werden sich Fans des HSV dick im Kalender markieren: Der DFB hat am Mittwoch das Pokal-Viertelfinale der Frauen gegen den FC Bayern München zeitgenau terminiert - es findet am 11. März um 18.30 Uhr statt.
Sollten die Hanseatinnen die große Überraschung schaffen und das Top-Team schlagen, würden sie zwischen dem 4. und 6. April im Halbfinale antreten. Das Finale findet am 14. Mai im Kölner RheinEnergieSTADION statt.
Einen kleinen Vorgeschmack auf das Duell gab es am Sonntag, als die Hamburgerinnen in der Bundesliga beim FCB gastierten. Das Ergebnis machte allerdings wenig Hoffnung für das Pokalduell: Mit 0:6 wurden die HSV-Frauen nach Hause geschickt.
17. Dezember, 7 Uhr: Jean-Luc Dompé droht gegen Frankfurt auszufallen
Gegen die TSG Hoffenheim fehlte Jean-Luc Dompé (30) bereits, gegen Eintracht Frankfurt droht ihm ein ähnliches Schicksal. Der Franzose trainierte bislang nur mit Reha-Trainer Sebastian Capel und Teamkollege Robert Glatzel (31) individuell.
"Es ist noch Anfang der Woche, bis zum Spiel haben wir noch ein paar Tage Zeit", gab sich Trainer Merlin Polzin (37) zurückhaltend. "Es ist eine Geschichte, mit der Jean-Luc schon etwas länger zu kämpfen hat. Es ist nicht zufriedenstellend, dass er da immer noch die Schmerzen hat. Wir nehmen es so wie es ist und versuchen das Beste draus machen."
Ob Dompé eine Option für die Partie in Frankfurt am Samstag sein wird, bleibt abzuwarten.
13. Dezember, 17.36 Uhr: HSV-Nachwuchs schlägt St. Pauli im Derby
Glückwunsch! Während die Profis bei der TSG Hoffenheim baden gingen, krönte sich die U21 daheim in Hamburg zum Derbysieger.
Gegen die U23 des FC St. Pauli triumphierten die Rothosen am Samstag mit 4:1. Überragender Mann war dabei Maurice Boakye (21), der drei Treffer erzielte.
13. Dezember, 14.40 Uhr: HSV tauscht gegen Hoffenheim ordentlich durch
Merlin Polzin tauscht ordentlich durch! Im Vergleich zum Nordderby gegen Werder nimmt der HSV-Coach gegen Hoffenheim gleich fünf Wechsel vor.
Giorgi Gocholeishvili, Jonas Meffert, Miro Muheim, Ransford Königsdörffer und Fabio Baldé beginnen für Bakery Jatta, Aboubaka Soumahoro, Rayan Philippe (alle Bank), Nicolai Remberg (Gelbsperre) und Jean-Luc Dompé (Achillessehnenprobleme, nicht im Kader).
Die HSV-Startelf: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Gocholeishvili, Lokonga, Meffert, Muheim - Fabio Vieira, Königsdörffer, Baldé
12. Dezember, 17.04 Uhr: Immanuel Pherai wechselt Berateragentur
Privat läuft es für ihn bestens, sportlich allerdings steckt Immanuel Pherai (24) schon seit längerer Zeit in einem Tief - in dieser Bundesliga-Saison stand der Edeltechniker gerade einmal 22 Minuten für den HSV auf dem Platz.
Nun hat sich der 24-Jährige dazu entschieden, seine Berateragentur zu wechseln. Ab sofort wird er vom Branchenführer CAA Stellar beraten, wie die Agentur auf Instagram mitteilte.
Ob sich Pherai damit für einen möglichen Wechsel, vielleicht schon im Winter, in Stellung bringen will? Klar ist, dass der Offensivakteur mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein kann. Interessenten dürfte es trotz der mauen Einsatzzeiten sowohl im In- als auch im Ausland geben.
11. Dezember, 20.17 Uhr: Martin Petersen leitet Partie in Hoffenheim
Er hat die Verantwortung: Schiedsrichter Martin Petersen (40) leitet die Partie am Samstag zwischen der TSG Hoffenheim und dem HSV.
Sechs Spiele mit dem Stuttgarter an der Pfeife bestritten die Hamburger bisher, zuletzt die Partie gegen den VfL Wolfsburg Ende Oktober. Die Bilanz ist absolut ausgeglichen: zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen.
Die Hoffenheimer absolvierten bisher zehn Partien mit Petersen in der Verantwortung, auch ihre Bilanz ist nahezu ausgeglichen: drei Siege, drei Remis, vier Pleiten.
11. Dezember, 15.41 Uhr: Immanuel Pherai hat Nachwuchs bekommen
Herzlichen Glückwunsch! HSV-Kicker Immanuel Pherai (24) ist Vater geworden. Wie der Verein und der Offensivakteur selbst in den Sozialen Medien verrieten, kam seine Tochter am Dienstag zur Welt.
Die Kleine hört demnach auf den Namen Amori Rose und war bei ihrer Geburt 52 Zentimeter groß sowie 3060 Gramm schwer.
Aufgrund des freudigen Ereignisses verpasste der Edeltechniker mehrere Trainingseinheiten der Rothosen, weshalb hinter seinem Einsatz am Wochenende ein Fragezeichen steht.
8. Dezember, 11.29 Uhr: Nicolai Remberg sieht nach dem Spiel gelb und fehlt gegen Hoffenheim
Für Nicolai Remberg (25) hatte der Derbysieg über Werder Bremen noch ein Nachspiel. Nach Abpfiff war es zu einer kleinen Auseinandersetzung beider Mannschaften gekommen, die der 25-Jährige angezettelt hatte.
Der Mittelfeldspieler hatte provokativ vor der Bremer Bank gejubelt und mehrere Gesten gezeigt.
Im Anschluss daran zeigte Schiedsrichter Sascha Stegemann (41) Remberg die gelbe Karte - es war seine fünfte in dieser Saison. Damit fehlt "Rambo" dem HSV im kommenden Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim.
7. Dezember, 19.55 Uhr: Merlin Polzin bricht "Fluch"
Bis heute konnte Merlin Polzin (35) als Cheftrainer der Rothosen keinen Sieg gegen einen norddeutschen Verein einfahren. Ein Fluch?
Duelle gegen Braunschweig, Kiel und St. Pauli gingen bislang immer zugunsten des Gegners aus. Gegen Hannover konnte im Februar wenigstens ein Remis erreicht werden.
Mit dem 7. Dezember 2025 scheint dieser "Fluch" gebrochen. Ausgerechnet im heißen Nordderby gegen Werder Bremen gelang der Sieg. Trotzdem sei es nicht unbedingt der "besonderste" Moment seit dem Aufstieg in die Bundesliga, so Polzin bei der Pressekonferenz nach der brisanten Partie - auch wenn die Freude aktuell riesig sei.
"Für uns war auch das allererste Spiel und der erste Punkt, den wir geholt haben, etwas Besonderes. Der gesamte Prozess macht es einfach besonders und nicht der einzelne Spieltag heute."
7. Dezember, 19.30 Uhr: HSV im Pokal gegen die Bayern
Auf die Frauen des HSV wartet im DFB-Pokal-Viertelfinale eine Hammeraufgabe. Bei der Auslosung am Sonntagabend zog Friedhelm Funkel keinen Geringeren als den FC Bayern München als Gegner.
Bei diesem Duell dürfen die Fans sich mit großer Sicherheit wieder auf ein Spiel im Volksparkstadion freuen.
6. Dezember, 7.42 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit fällt erst mal aus
Bitter! HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit (18) wird nicht nur das Nordderby am Samstag gegen Werder wegen seiner Rotsperre aus dem Stuttgart-Spiel verpassen, sondern auch alle restlichen Partien bis Jahresende.
Wie Coach Merlin Polzin (35) auf der Pressekonferenz vor dem Derby erklärte, hat sich der junge Norweger einen Muskelfaserriss zugezogen. Damit wird er erst im Januar wieder zum Einsatz kommen können.
5. Dezember, 8.30 Uhr: Daniel Peretz mit Situation beim HSV unzufrieden
Im DFB-Pokal durfte Daniel Peretz (25) endlich mal wieder ran und überzeugte auch. Dennoch beschäftigt sich der Keeper mit einem vorzeitigen Abschied.
Erst zweimal stand der 25-Jährige in dieser Saison im HSV-Tor, beide Male im Pokal. Zu wenig, wenn es nach ihm geht. Eigentlich war in den Volkspark unter der Voraussetzung gekommen, die Nummer eins zu sein, wie er unlängst in einem Interview bei der Nationalmannschaft erklärte.
Auf die Frage, ob er über den Winter hinaus bleiben wird, konnte er keine Antwort liefern "Ich weiß, dass ich wirklich spielen will. Das liegt in meinem Blut. Ich habe heute gespürt, wie sehr ich Fußball genieße. Ich möchte wirklich spielen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir mit der Situation umgehen", erklärte Peretz und ließ viel Luft für Spekulationen.
4. Dezember, 14.02 Uhr: Robert Glatzel plant keinen Winter-Abschied vom HSV
Wegen einer bitteren Diagnose muss Robert Glatzel (31) eine ungewollte Pause einlegen. Ein Muskelfaserriss bedeutet das Aus für das restliche Jahr.
"Mental tut es schon etwas mehr weh als der Oberschenkel. [...] Jetzt wieder von draußen zuschauen zu müssen, tut schon weh", sagte der Stürmer in der Halbzeitpause des DFB-Achtelfinales am gestrigen Mittwochabend.
Der gebürtige München gehört seit seiner Ankunft bei den Hamburgern im Sommer 2021 zu den Publikumslieblingen des Vereins. 82 Tore erzielte er bereits für den Bundesligisten. Zuletzt kam er allerdings nur als Joker zum Einsatz. Nicht zuletzt stand deshalb ein möglicher Wechsel zum Winter im Raum (trotz Vertrag bis 2027). Das scheint für den 31-Jährigen allerdings nicht infrage zu kommen.
Die Frage, ob er auch im Januar noch bei den Rothosen sein wird, antwortete er: "Ja, das ist der Plan."
3. Dezember, 18.44 Uhr: Schiri von Köln-Bayern-Partie pfeift Achtelfinale
Der Unparteiische des DFB-Pokal-Achtelfinales der Rothosen gegen Holstein Kiel heißt Tobias Welz (48).
Der Polizist aus Wiesbaden pfiff im Oktober das Duell Köln gegen Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Aufgrund seiner Leistung erntete er danach nicht nur ordentlich Kritik, sondern auch die Kicker-Note 6.0.
Beispielsweise stand Luis Diaz beim 1:0 für die Münchner deutlich im Abseits. Der Treffer für die Rekordmeister hätte nicht zählen dürfen. Seine bislang einzige DFB-Pokalpartie glich somit fast schon einem Totalausfall.
Auch ein Match der Rothosen pfiff der Hesse bereits. Die Bundesliga-Partie in Leipzig endete in einer Niederlage für die Hamburger (2:1).
3. Dezember, 14.25 Uhr: Luka Vuskovic bekommt eigene Playmobil-Figur
Was für eine Ehre für Luka Vuskovic (18)! Der HSV-Star wurde bereits zweimal zum "Rookie des Monats" gekürt, nun hat er den nächsten Schritt geschafft.
Im März 2026 bringt Playmobil in Zusammenarbeit mit der DFL sechs Figuren von Bundesliga-Profis auf den Markt. Neben Harry Kane, Mario Götze, Angelo Stiller, Julian Brandt und Saïd El Mala ist auch Vuskovic dabei.
Zur Saison 2026/27 sollen jeweils elf Spieler pro Verein als Figur erhältlich sein. Insgesamt gibt es dann 198 Charaktere.
2. Dezember, 17.30 Uhr: HSV nimmt Sidiki Chérif von Angers SCO ins Auge
Die Winterpause naht und somit auch die Suche nach Verstärkungen. Laut dem Transferexperten Ekrem Konur soll der HSV ein Auge auf Sidiki Chérif (18) vom französischen Erstligisten Angers SCO geworfen haben.
Der Angreifer stand in bislang allen 14 Ligaspielen auf dem Platz, zehn davon von Beginn an, und erzielte drei Tore.
Die Konkurrenz ist allerdings groß. Neben dem VfB Stuttgart sollen auch Udinese Calcio, AC Mailand und AS Rom interessiert sein. Der Marktwert von Chérif liegt bei rund zwei Millionen Euro, sein Vertrag in Angers läuft noch bis Sommer 2028.
2. Dezember, 15.25 Uhr: HSV muss neben Glatzel auf drei weitere Spieler verzichten
Neben Robert Glatzel muss der HSV im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen Holstein Kiel auf drei weitere Spieler verzichten.
Dabei handelt es sich um Warmed Omari (25, Sprunggelenkverletzung), Daniel Elfadli (28, Aufbautraining) und Yussuf Poulsen (31).
2. Dezember, 10.43 Uhr: Robert Glatzel fällt bis Jahresende aus
Ist das bitter! Robert Glatzel wird dem HSV bis zum Jahresende fehlen. Wie der Verein am Dienstagvormittag bekannt gab, hat sich der Angreifer beim Sieg gegen den VfB Stuttgart einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.
Das ging aus Untersuchungen hervor. Damit wird Glatzel im Pokal gegen Holstein Kiel und in der Liga gegen Werder Bremen, TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt ausfallen.
1. Dezember, 13 Uhr: Robert Glatzel hofft auf kurze Ausfallzeit
Zum ersten Mal stand Robert Glatzel (31) in dieser Saison in der Startelf und direkt traf er. Getrübt wurde seine gute Laune aber von einer Verletzung.
"Aufgrund meiner Verletzung ist meine Gefühlslage natürlich etwas gemischt", gestand er nach der Partie. "Ich habe beim Tor etwas im Oberschenkel gespürt, habe es dann nochmal versucht, aber habe gemerkt, dass es nicht besser wird."
Der Angreifer hoffe nun, dass er noch rechtzeitig den Platz verlassen habe, sodass "die Verletzungspause nicht allzu lang wird". Gegen Holstein Kiel am Mittwoch im Pokal und auch gegen Werder Bremen am Wochenende dürfte er aber auf jeden Fall fehlen.
30. November, 15.36 Uhr: HSV-Fans drohen Innensenator Andy Grote
Die Proteste gegen die geplanten Sicherheitsverschärfungen der anstehenden Innenministerkonferenz (IMK) gehen weiter.
Auch die HSV-Fans beteiligten sich rund um das Spiel gegen Stuttgart - unter anderem in Form einer Demonstration, an der circa 1500 Anhänger im Vorwege des Heimspiels teilnahmen.
Dabei bekam Hamburgs Innensenator, der als strenger Befürworter der geplanten Maßnahmen gilt, eine Ansage. Er sei ein "Feind des Fußballs", war auf einem großen Plakat zu lesen.
Auch im Stadion war der Politiker Zielscheibe der Fans. Diese präsentierten ein riesiges Bannes mit der Drohung: "Grote: Wer Stadionverbote auf Verdacht will, bekommt Olympiaverbot per Referendum."
30. November, 14.45 Uhr: Erster Startelf-Einsatz für Robert Glatzel gegen den VfB
Sie sollen im Idealfall den ersten Dreier nach fünf sieglosen Spielen einfahren: Der HSV hat traditionell rund eine Stunde vor dem Anpfiff seine Startelf bekannt gegeben.
Im Vergleich zum Spiel beim FC Augsburg nimmt Coach Merlin Polzin (35) vier Wechsel vor: William Mikelbrencis, Rayan Philippe, Robert Glatzel und Alexander Rössing-Lelesiit spielen für Giorgi Gocholeishvili, Fábio Vieira, Ransford Königsdörffer und Jean-Luc Dompé (alle Bank).
So beginnt der HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim - Philippe, Glatzel, Rössing-Lelesiit
30. November, 11.21 Uhr: Sören Storks hat im Volksparkstadion die Leitung
Bestenfalls nur eine Randfigur: Referee Sören Storks (37) leitet das Traditionsduell zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart im Volksparkstadion.
Unter der Leitung des Unparteiischen bestritten die Hamburger bisher fünf Partien - drei wurden gewonnen, eins verloren und bei einem wurden die Punkte geteilt.
Die Schwaben hatten bis dato vier Spiele mit dem Schiri an der Pfeife, drei Siege stehen dabei einer Pleite gegenüber.
29. November, 12.30 Uhr: Rund um den Volkspark droht am Sonntag Chaos
HSV-Fans kennen es quasi gar nicht mehr anders: Auch am Sonntag droht rund um das Volksparkstadion mal wieder ein Verkehrschaos.
Der Förderkreis Nordtribüne hat angesichts der geplanten Sicherheitsmaßnahmen der Innenministerkonferenz (IMK) am 3. Dezember zu einer Demonstration aufgerufen.
Der Protestzug macht sich um 12 Uhr vom S-Bahnhof Holstenstraße auf den Weg zum Stadion. Die Route führt dabei auch über die Schnackenburgallee, eine der Hauptanreiserouten.
Darüber hinaus findet in der Barclays Arena gegenüber ein Konzert von Rapper Luciano statt. Einlass ist ab 18 Uhr, entsprechend dürfte es auch nach dem Ende des HSV-Spiels gegen 17.30 Uhr rund um das Stadion zu einer sehr angespannten Verkehrssituation kommen.
28. November, 15.31 Uhr: HSV-Profi Daniel Elfadli nicht fit für den VfB
Auf der Pressekonferenz am Freitag sprach HSV-Coach Merlin Polzin (35) über einen mögliche Rückkehr von Daniel Elfadli (28) in den Kader - er musste die Fans enttäuschen.
Zwar habe der Defensiv-Allrounder die Belastung nach seiner Adduktorenverletzung steigern können, eine Untersuchung habe jedoch gezeigt, dass der 28-Jährige noch nicht wieder vollends fit sei - auch, wenn er sich grundsätzlich gut fühle.
Neben Elfadli werden auch der langzeitverletzte Warmed Omari (25, Außenbandriss) und Kapitän Yussuf Poulsen (31, Muskelfaserriss) gegen den VfB fehlen.
28. November, 12.18 Uhr: Trainer Merlin Polzin ein Jahr im Amt - eine Bilanz
Seit November vergangenen Jahres ist der gebürtige Hamburger offiziell im Amt des Traditionsklubs - zunächst als Interims-, ab Weihnachten 2024 als Chefcoach.
Und auch wenn der HSV aktuell eher auf die unteren Ränge der Bundeslia-Tabelle zusteuert, schaffte er es den Verein im Sommer nach siebenjähriger Abszinenz zurück ins deutsche Oberhaus zu trainieren.
Sportvorstand Stefan Kuntz jedoch lobte auch die "kleinen Sachen", die unter der Leitung von Polzin erreicht wurden: "Die tägliche Arbeit, der Umgang mit Spielern, die Energie, die sie hereinbringen. Die Klarheit, die wir da haben. Auch eine gewisse Bereitschaft, sich etwas anzuhören und sich immer dynamisch weiterentwickeln zu wollen."
27. November, 19.11 Uhr: HSV wird vom DFB ebenfalls zur Kasse gebeten
Auch der HSV muss blechen: Nachdem bereits der FC St. Pauli für Pyro-Vergehen seiner Fans im Stadtderby Ende August zur Kasse gebeten wurde (125.600 Euro), haben die Rothosen nun ebenfalls eine saftige Geldstrafe aufgebrummt bekommt.
Das DFB-Sportgericht verurteilte die Hanseaten wegen unsportlichen Verhaltens der Anhänger zu einer Zahlung von 118.000 Euro, wovon der HSV 39.000 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen einsetzen kann.
22. November, 14.32 Uhr: Vieira und Königsdörffer starten gegen Augsburg
Drei Punkte sollen her: Wie gewohnt hat der HSV rund eine Stunde vor dem Anpfiff seine Startelf für das Duell in Augsburg veröffentlicht. Im Vergleich zum Spiel gegen den BVB gibt es zwei Wechsel: Fábio Vieira und Ransford Königsdörffer ersetzen Rayan Philippe und Yussuf Poulsen.
Die Elf des HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim - Vieira, Königsdörffer, Dompé
20. November, 16.15 Uhr: Polzin gibt Personal-Update vor der Partie in Augsburg
Der HSV muss bei der Partie in Augsburg auf ein Trio verzichten. Wie Trainer Merlin Polzin (35) erklärte, gehören dazu erwartungsgemäß die beiden Langzeitverletzten Warmed Omari (25) und Daniel Elfadli (28).
"Warmed fällt weiterhin aus, auch wenn es deutlich vorangeht. Seinen Spezialschuh konnte er abnehmen und er macht die nächsten Schritte", erklärte Polzin auf der Pk am Donnerstag. "Daniel Elfadli ist bekannt, er hat schon auf dem Platz gearbeitet, das geht auch voran."
In der vergangenen Wochen stieß zu den Verletzten überraschend Yussuf Poulsen (31) hinzu, der sich bei der Nationalmannschaft Dänemarks eine kleine Muskelverletzung zugezogen hatte. Polzin sprach nur von einer kurzen Ausfalldauer, dennoch wollten die Verantwortlich aufgrund der Verletzungshistorie des Angreifers vorsichtig sein.
20. November, 13.41 Uhr: Pherai und Suriname treffen in WM-Play-offs auf Bolivien
Für die entscheidenden WM-Qualispiele gegen El Salvador (4:0) und Guatemala (1:3) hatte HSV-Profi Immanuël Pherai (24) noch abgesagt, in den Play-offs will der Nationalmannschaft Surinames aber wieder zur Verfügung stehen.
Im März muss das südamerikanische Land zunächst gegen Bolivien antreten, der Gewinner trifft in einer Art Finale auf den Irak, wie die Auslosung am Donnerstagmittag ergab.
In den Play-offs könnte ebenfalls Yussuf Poulsen (31) zum Einsatz kommen. Der Däne war zuletzt nominiert worden, musste aber verletzungsbedingt vorzeitig abreisen. Der Europameister von 1992 trifft in den Entscheidungsspielen zunächst auf Nordmazedonien, der Gewinner kämpft gegen den Sieger aus Tschechien und Irland um eines der letzten WM-Tickets.
20. November, 10.22 Uhr: HSV-Talent Maurice Boakye weckt Begehrlichkeit
Verliert der HSV (mal wieder) ein Riesentalent? Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, steht U21-Knipser Maurice Boakye (21) bei vielen deutschen und internationalen Klubs auf dem Wunschzettel.
Neben Vereinen aus der 2. Bundesliga, den Niederlanden, Dänemark und der Schweiz soll das Interesse an dem Angreifer demnach vor allem aus Frankreich sehr groß sein - kein Wunder: Boakye steht nach 18 Regionalliga-Partie bereits bei neun Toren und drei Assists.
Das Problem aus Sicht des HSV: Der Vertrag des 21-Jährigen endet im Sommer. Die Verantwortlichen müssen dem Stürmer aufzeigen, dass er Chancen bei den Profis hat. Ansonsten könnte der gebürtige Hamburger sein Glück ganz schnell woanders suchen.
19. November, 10.27 Uhr: Muheim darf auf WM-Teilnahme hoffen
Miro Muheim hat es geschafft! Mit der Schweiz qualifizierte sich der Linksfuß für die WM im Sommer. Beim abschließenden Gruppenspiel im Kosovo saß er allerdings 90 Minuten auf der Bank. Das Ergebnis: 1:1.
90 Minuten auf dem Platz stand hingegen Giorgi Gocholeishvili für Georgien. Allerdings verlor das Team bei Schlusslicht Bulgarien mit 1:2 und belegte am Ende mit nur drei Zählern den dritten Rang in der Vierergruppe.
Nach seinem Ausflug zur A-Nationalmannschaft war Luka Vuskovic am Dienstag für die U21 Kroatiens im Einsatz. In Ungarn gelang ein 2:0-Sieg, wodurch das Team an Tabellenführer Türkei mit zwei Punkten Rückstand dran bleibt.
Das 0:0 von Portugals U21 in Tschechien sah Fabio Baldé nur von der Bank aus.
18. November, 9.38 Uhr: HSV mit Interesse an VfB-Stürmer Silas
Nicht nur aufgrund des erneuten Ausfalls von Yussuf Poulsen suchen die HSV-Bosse im Winter nach Verstärkungen für die Offensive.
Wie RTL/ntv und sport.de berichten, sollen die Rothosen dabei ein Auge auf Silas vom VfB Stuttgart geworfen haben. Der Kongolese spielt bei den Schwaben überhaupt keine Rolle mehr und war bereits in der vergangenen Saison an Roter Stern Belgrad ausgeliehen gewesen.
Neben dem HSV haben auch Nord-Rivale Werder Bremen und Zweitligist Schalke 04 Interesse an Silas signalisiert.
17. November, 16.20 Uhr: Ludovit Reis besucht seine Ex-Kollegen
Überraschungsbesuch beim Training! Am Montagnachmittag tauchte plötzlich Aufstiegsheld Ludovit Reis im Volkspark auf und verabschiedete sich von seinen ehemaligen Teamkollegen.
Der Niederländer war im Sommer zum FC Brügge gewechselt, fällt dort aber wegen einer erneuten Schulterverletzung mehrere Monate aus.
Zahlreiche HSV-Profis wie Robert Glatzel freuten sich über den Besuch von Reis.
16. November, 14.17 Uhr: Vuskovic und Muheim jubeln, Gocholeishvili patzt
Diesen Tag wird er nicht so schnell vergessen: HSV-Verteidiger Luka Vuskovic (18) absolvierte am Freitag seinen ersten Startelf-Einsatz für die kroatische Nationalmannschaft.
Zwar war der junge Abwehrspieler am zwischenzeitlichen 0:1 gegen die Färöer in der WM-Quali nicht ganz unbeteiligt, am Ende triumphierten die Kroaten aber mit 3:1 und qualifizierten sich somit direkt für Weltmeisterschaft.
Auch Miro Muheim (27) durfte jubeln: Der Linksfuß kam im WM-Quali-Spiel gegen Schweden in der 70. Minute ins Spiel und bereitete den 4:1-Endstand vor. Die Eidgenossen haben die WM-Teilnahme damit auch so gut wie sicher.
Für Giorgi Gocholeishvili (24) lief es am Samstag deutlich bitterer: Mit Georgien verlor er gegen Spanien klar mit 0:4, verursachte dabei einen Handelfmeter. Für den 24-Jährigen und seine Landsmänner ist der WM-Zug bereits abgefahren.
14. November, 16 Uhr: Polizei sucht nach Angriff auf HSV-Fan nach Zeugen
Beim Auswärtsspiel des HSV Anfang November in Köln ist ein HSV-Fan schwer am Kopf verletzt worden. Laut Polizei war der 25-Jährige aus Hessen kurz vor Ende der Partie am Eingang in den Gästeblock N16 mit einem bislang unbekannten Mann in Streit geraten.
Dieser, so Zeugenaussagen, soll unvermittelt und ohne erkennbaren Grund zugeschlagen haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste Tage später operiert werden.
Die Kölner Polizei sucht nun Zeugen, die die Szene beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail [email protected] entgegen genommen.
14. November, 10.48 Uhr: Verein verlängert mit Sportdirektor Claus Costa
Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde der zum Sommer 2026 auslaufende Vertrag mit Sportdirektor Claus Costa (41) ausgedehnt.
"Claus hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir die Rückkehr in die Bundesliga geschafft haben. Für mich stand früh fest, dass wir den Vertrag verlängern möchten", kommentierte HSV-Vorstand Stefan Kunz die Entscheidung. "Claus hat mich in den vergangenen rund anderthalb Jahren mit seinem Know-how und seinem Einsatz voll überzeugt."
Für Claus sei es ein absolutes Privileg in dieser Position für den HSV tätig zu sein, erklärte er. "Ich bin hochmotiviert, unseren eingeschlagenen Weg fortzusetzen und gemeinsam mit dem Vorstand, dem Trainerteam, der Mannschaft und der gesamten Geschäftsstelle den HSV wieder in der Bundesliga zu etablieren", so Costa."
13. November, 20.13 Uhr: HSV erzielt Rekordumsatz und Millionen-Gewinn
Starke Zahlen: Der HSV hat zum vierten Mal in Folge das Geschäftsjahr mit einem Überschuss abgeschlossen. Das gaben die Hanseaten am Donnerstag bekannt.
In der Saison 2024/25 erzielten die Hamburger demnach einen Rekordumsatz in Höhe von 126,5 Millionen Euro und einen Gewinn von 4,4 Millionen Euro.
"Dieses Ergebnis unterstreicht die erfolgreiche Gesamtentwicklung unseres Clubs und stärkt unsere finanzielle Handlungsfähigkeit nachhaltig", erklärte Finanzvorstand Eric Huwer (42).
Titelfoto: WITTERS