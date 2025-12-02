HSV-Blog: Glatzel-Schock! So lange fällt der Stürmer aus

HSV-Blog: Robert Glatzel stand gegen den VfB Stuttgart zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf und traf direkt. Jetzt ist die Diagnose da.

Hamburg - Beim HSV war die Laune nach dem Last-Minute-Erfolg über den VfB Stuttgart bestens. Wären da nicht die Ampelkarte für Alexander Rössing-Lelesiit (18) und die Verletzung von Robert Glatzel (31) gewesen. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

2. Dezember, 10.43 Uhr: Robert Glatzel fällt bis Jahresende aus

Ist das bitter! Robert Glatzel wird dem HSV bis zum Jahresende fehlen. Wie der Verein am Dienstagvormittag bekannt gab, hat sich der Angreifer beim Sieg gegen den VfB Stuttgart einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das ging aus Untersuchungen hervor. Damit wird Glatzel im Pokal gegen Holstein Kiel und in der Liga gegen Werder Bremen, TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt ausfallen.

1. Dezember, 13 Uhr: Robert Glatzel hofft auf kurze Ausfallzeit

Zum ersten Mal stand Robert Glatzel (31) in dieser Saison in der Startelf und direkt traf er. Getrübt wurde seine gute Laune aber von einer Verletzung. "Aufgrund meiner Verletzung ist meine Gefühlslage natürlich etwas gemischt", gestand er nach der Partie. "Ich habe beim Tor etwas im Oberschenkel gespürt, habe es dann nochmal versucht, aber habe gemerkt, dass es nicht besser wird." Der Angreifer hoffe nun, dass er noch rechtzeitig den Platz verlassen habe, sodass "die Verletzungspause nicht allzu lang wird". Gegen Holstein Kiel am Mittwoch im Pokal und auch gegen Werder Bremen am Wochenende dürfte er aber auf jeden Fall fehlen.

Robert Glatzel (31, l) traf, musste kurz danach aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden. © WITTERS

30. November, 15.36 Uhr: HSV-Fans drohen Innensenator Andy Grote

Die Proteste gegen die geplanten Sicherheitsverschärfungen der anstehenden Innenministerkonferenz (IMK) gehen weiter. Auch die HSV-Fans beteiligten sich rund um das Spiel gegen Stuttgart - unter anderem in Form einer Demonstration, an der circa 1500 Anhänger im Vorwege des Heimspiels teilnahmen. Dabei bekam Hamburgs Innensenator, der als strenger Befürworter der geplanten Maßnahmen gilt, eine Ansage. Er sei ein "Feind des Fußballs", war auf einem großen Plakat zu lesen. Auch im Stadion war der Politiker Zielscheibe der Fans. Diese präsentierten ein riesiges Bannes mit der Drohung: "Grote: Wer Stadionverbote auf Verdacht will, bekommt Olympiaverbot per Referendum."

Hamburgs Innensenator Andy Grote ist bei den HSV-Fans aktuell alles andere als beliebt. © Christian Charisius/dpa

30. November, 14.45 Uhr: Erster Startelf-Einsatz für Robert Glatzel gegen den VfB

Sie sollen im Idealfall den ersten Dreier nach fünf sieglosen Spielen einfahren: Der HSV hat traditionell rund eine Stunde vor dem Anpfiff seine Startelf bekannt gegeben. Im Vergleich zum Spiel beim FC Augsburg nimmt Coach Merlin Polzin (35) vier Wechsel vor: William Mikelbrencis, Rayan Philippe, Robert Glatzel und Alexander Rössing-Lelesiit spielen für Giorgi Gocholeishvili, Fábio Vieira, Ransford Königsdörffer und Jean-Luc Dompé (alle Bank). So beginnt der HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim - Philippe, Glatzel, Rössing-Lelesiit

Robert Glatzel (31) steht erstmals in dieser Bundesliga-Saison in der Startelf des HSV. (Archivfoto) © Carmen Jaspersen/dpa

30. November, 11.21 Uhr: Sören Storks hat im Volksparkstadion die Leitung

Bestenfalls nur eine Randfigur: Referee Sören Storks (37) leitet das Traditionsduell zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart im Volksparkstadion. Unter der Leitung des Unparteiischen bestritten die Hamburger bisher fünf Partien - drei wurden gewonnen, eins verloren und bei einem wurden die Punkte geteilt. Die Schwaben hatten bis dato vier Spiele mit dem Schiri an der Pfeife, drei Siege stehen dabei einer Pleite gegenüber.

Sören Storks (37) pfeift das Traditionsduell zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart im Volkspark. (Archivfoto) © WITTERS

29. November, 12.30 Uhr: Rund um den Volkspark droht am Sonntag Chaos

HSV-Fans kennen es quasi gar nicht mehr anders: Auch am Sonntag droht rund um das Volksparkstadion mal wieder ein Verkehrschaos. Der Förderkreis Nordtribüne hat angesichts der geplanten Sicherheitsmaßnahmen der Innenministerkonferenz (IMK) am 3. Dezember zu einer Demonstration aufgerufen. Der Protestzug macht sich um 12 Uhr vom S-Bahnhof Holstenstraße auf den Weg zum Stadion. Die Route führt dabei auch über die Schnackenburgallee, eine der Hauptanreiserouten. Darüber hinaus findet in der Barclays Arena gegenüber ein Konzert von Rapper Luciano statt. Einlass ist ab 18 Uhr, entsprechend dürfte es auch nach dem Ende des HSV-Spiels gegen 17.30 Uhr rund um das Stadion zu einer sehr angespannten Verkehrssituation kommen.

Rund um das Volksparkstadion dürfte es am Sonntag mal wieder eine chaotische Verkehrssituation geben. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

28. November, 15.31 Uhr: HSV-Profi Daniel Elfadli nicht fit für den VfB

Auf der Pressekonferenz am Freitag sprach HSV-Coach Merlin Polzin (35) über einen mögliche Rückkehr von Daniel Elfadli (28) in den Kader - er musste die Fans enttäuschen. Zwar habe der Defensiv-Allrounder die Belastung nach seiner Adduktorenverletzung steigern können, eine Untersuchung habe jedoch gezeigt, dass der 28-Jährige noch nicht wieder vollends fit sei - auch, wenn er sich grundsätzlich gut fühle. Neben Elfadli werden auch der langzeitverletzte Warmed Omari (25, Außenbandriss) und Kapitän Yussuf Poulsen (31, Muskelfaserriss) gegen den VfB fehlen.

Daniel Elfadli (28, l.) und Kapitän Yussuf Poulsen (31) stehen dem HSV am Sonntag gegen den VfB noch nicht wieder zur Verfügung. © WITTERS

28. November, 12.18 Uhr: Trainer Merlin Polzin ein Jahr im Amt - eine Bilanz

Seit November vergangenen Jahres ist der gebürtige Hamburger offiziell im Amt des Traditionsklubs - zunächst als Interims-, ab Weihnachten 2024 als Chefcoach. Und auch wenn der HSV aktuell eher auf die unteren Ränge der Bundeslia-Tabelle zusteuert, schaffte er es den Verein im Sommer nach siebenjähriger Abszinenz zurück ins deutsche Oberhaus zu trainieren. Sportvorstand Stefan Kuntz jedoch lobte auch die "kleinen Sachen", die unter der Leitung von Polzin erreicht wurden: "Die tägliche Arbeit, der Umgang mit Spielern, die Energie, die sie hereinbringen. Die Klarheit, die wir da haben. Auch eine gewisse Bereitschaft, sich etwas anzuhören und sich immer dynamisch weiterentwickeln zu wollen."

Nach knapp einem Jahr: Sportvorstand zeigt sich zufrieden mit HSV-Cheftrainer Merlin Polzin (35). © Christian Charisius/dpa

27. November, 19.11 Uhr: HSV wird vom DFB ebenfalls zur Kasse gebeten

Auch der HSV muss blechen: Nachdem bereits der FC St. Pauli für Pyro-Vergehen seiner Fans im Stadtderby Ende August zur Kasse gebeten wurde (125.600 Euro), haben die Rothosen nun ebenfalls eine saftige Geldstrafe aufgebrummt bekommt. Das DFB-Sportgericht verurteilte die Hanseaten wegen unsportlichen Verhaltens der Anhänger zu einer Zahlung von 118.000 Euro, wovon der HSV 39.000 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen einsetzen kann.

Ähnlich wie die St.-Pauli-Fans auf der anderen Seite sorgten auch die HSV-Anhänger beim Stadtderby Ende August für ein Feuerwerk auf den Rängen. © Christian Charisius/dpa

22. November, 14.32 Uhr: Vieira und Königsdörffer starten gegen Augsburg

Drei Punkte sollen her: Wie gewohnt hat der HSV rund eine Stunde vor dem Anpfiff seine Startelf für das Duell in Augsburg veröffentlicht. Im Vergleich zum Spiel gegen den BVB gibt es zwei Wechsel: Fábio Vieira und Ransford Königsdörffer ersetzen Rayan Philippe und Yussuf Poulsen. Die Elf des HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim - Vieira, Königsdörffer, Dompé

Fábio Vieira (25, M.) beginnt aufseiten des HSV gegen Augsburg für Rayan Philippe (25, r.). © WITTERS

Der HSV muss bei der Partie in Augsburg auf ein Trio verzichten. Wie Trainer Merlin Polzin (35) erklärte, gehören dazu erwartungsgemäß die beiden Langzeitverletzten Warmed Omari (25) und Daniel Elfadli (28). "Warmed fällt weiterhin aus, auch wenn es deutlich vorangeht. Seinen Spezialschuh konnte er abnehmen und er macht die nächsten Schritte", erklärte Polzin auf der Pk am Donnerstag. "Daniel Elfadli ist bekannt, er hat schon auf dem Platz gearbeitet, das geht auch voran." In der vergangenen Wochen stieß zu den Verletzten überraschend Yussuf Poulsen (31) hinzu, der sich bei der Nationalmannschaft Dänemarks eine kleine Muskelverletzung zugezogen hatte. Polzin sprach nur von einer kurzen Ausfalldauer, dennoch wollten die Verantwortlich aufgrund der Verletzungshistorie des Angreifers vorsichtig sein.

Daniel Elfadli (28) wird dem HSV in Augsburg fehlen. © WITTERS

20. November, 13.41 Uhr: Pherai und Suriname treffen in WM-Play-offs auf Bolivien

Für die entscheidenden WM-Qualispiele gegen El Salvador (4:0) und Guatemala (1:3) hatte HSV-Profi Immanuël Pherai (24) noch abgesagt, in den Play-offs will der Nationalmannschaft Surinames aber wieder zur Verfügung stehen. Im März muss das südamerikanische Land zunächst gegen Bolivien antreten, der Gewinner trifft in einer Art Finale auf den Irak, wie die Auslosung am Donnerstagmittag ergab. In den Play-offs könnte ebenfalls Yussuf Poulsen (31) zum Einsatz kommen. Der Däne war zuletzt nominiert worden, musste aber verletzungsbedingt vorzeitig abreisen. Der Europameister von 1992 trifft in den Entscheidungsspielen zunächst auf Nordmazedonien, der Gewinner kämpft gegen den Sieger aus Tschechien und Irland um eines der letzten WM-Tickets.

Immanuël Pherai (24) muss in den WM-Play-offs mit Suriname zunächst gegen Bolivien an. © IMAGO / Imago Images

20. November, 10.22 Uhr: HSV-Talent Maurice Boakye weckt Begehrlichkeit

Verliert der HSV (mal wieder) ein Riesentalent? Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, steht U21-Knipser Maurice Boakye (21) bei vielen deutschen und internationalen Klubs auf dem Wunschzettel. Neben Vereinen aus der 2. Bundesliga, den Niederlanden, Dänemark und der Schweiz soll das Interesse an dem Angreifer demnach vor allem aus Frankreich sehr groß sein - kein Wunder: Boakye steht nach 18 Regionalliga-Partie bereits bei neun Toren und drei Assists. Das Problem aus Sicht des HSV: Der Vertrag des 21-Jährigen endet im Sommer. Die Verantwortlichen müssen dem Stürmer aufzeigen, dass er Chancen bei den Profis hat. Ansonsten könnte der gebürtige Hamburger sein Glück ganz schnell woanders suchen.

Maurice Boakye (21) sorgt mit starken Leistung in der U21 des HSV für Furore. © WITTERS

19. November, 10.27 Uhr: Muheim darf auf WM-Teilnahme hoffen

Miro Muheim hat es geschafft! Mit der Schweiz qualifizierte sich der Linksfuß für die WM im Sommer. Beim abschließenden Gruppenspiel im Kosovo saß er allerdings 90 Minuten auf der Bank. Das Ergebnis: 1:1. 90 Minuten auf dem Platz stand hingegen Giorgi Gocholeishvili für Georgien. Allerdings verlor das Team bei Schlusslicht Bulgarien mit 1:2 und belegte am Ende mit nur drei Zählern den dritten Rang in der Vierergruppe. Nach seinem Ausflug zur A-Nationalmannschaft war Luka Vuskovic am Dienstag für die U21 Kroatiens im Einsatz. In Ungarn gelang ein 2:0-Sieg, wodurch das Team an Tabellenführer Türkei mit zwei Punkten Rückstand dran bleibt. Das 0:0 von Portugals U21 in Tschechien sah Fabio Baldé nur von der Bank aus.

Giorgi Gocholeishvili (k) hat mit der georgischen Nationalmannschaft das letzte Quali-Spiel in Bulgarien mit 1:2 verloren. © IMAGO / Yulian Todorov

18. November, 9.38 Uhr: HSV mit Interesse an VfB-Stürmer Silas

Nicht nur aufgrund des erneuten Ausfalls von Yussuf Poulsen suchen die HSV-Bosse im Winter nach Verstärkungen für die Offensive. Wie RTL/ntv und sport.de berichten, sollen die Rothosen dabei ein Auge auf Silas vom VfB Stuttgart geworfen haben. Der Kongolese spielt bei den Schwaben überhaupt keine Rolle mehr und war bereits in der vergangenen Saison an Roter Stern Belgrad ausgeliehen gewesen. Neben dem HSV haben auch Nord-Rivale Werder Bremen und Zweitligist Schalke 04 Interesse an Silas signalisiert.

Der HSV soll wohl ein Auge auf VfB-Angreifer Silas (M) geworfen haben. © WITTERS

17. November, 16.20 Uhr: Ludovit Reis besucht seine Ex-Kollegen

Überraschungsbesuch beim Training! Am Montagnachmittag tauchte plötzlich Aufstiegsheld Ludovit Reis im Volkspark auf und verabschiedete sich von seinen ehemaligen Teamkollegen. Der Niederländer war im Sommer zum FC Brügge gewechselt, fällt dort aber wegen einer erneuten Schulterverletzung mehrere Monate aus. Zahlreiche HSV-Profis wie Robert Glatzel freuten sich über den Besuch von Reis.

16. November, 14.17 Uhr: Vuskovic und Muheim jubeln, Gocholeishvili patzt

Diesen Tag wird er nicht so schnell vergessen: HSV-Verteidiger Luka Vuskovic (18) absolvierte am Freitag seinen ersten Startelf-Einsatz für die kroatische Nationalmannschaft. Zwar war der junge Abwehrspieler am zwischenzeitlichen 0:1 gegen die Färöer in der WM-Quali nicht ganz unbeteiligt, am Ende triumphierten die Kroaten aber mit 3:1 und qualifizierten sich somit direkt für Weltmeisterschaft. Auch Miro Muheim (27) durfte jubeln: Der Linksfuß kam im WM-Quali-Spiel gegen Schweden in der 70. Minute ins Spiel und bereitete den 4:1-Endstand vor. Die Eidgenossen haben die WM-Teilnahme damit auch so gut wie sicher. Für Giorgi Gocholeishvili (24) lief es am Samstag deutlich bitterer: Mit Georgien verlor er gegen Spanien klar mit 0:4, verursachte dabei einen Handelfmeter. Für den 24-Jährigen und seine Landsmänner ist der WM-Zug bereits abgefahren.

HSV-Verteidiger Luka Vuskovic (18) absolvierte am Freitag seinen ersten Startelf-Einsatz für die kroatische Nationalmannschaft. © IMAGO / Pixsell

14. November, 16 Uhr: Polizei sucht nach Angriff auf HSV-Fan nach Zeugen

Beim Auswärtsspiel des HSV Anfang November in Köln ist ein HSV-Fan schwer am Kopf verletzt worden. Laut Polizei war der 25-Jährige aus Hessen kurz vor Ende der Partie am Eingang in den Gästeblock N16 mit einem bislang unbekannten Mann in Streit geraten. Dieser, so Zeugenaussagen, soll unvermittelt und ohne erkennbaren Grund zugeschlagen haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste Tage später operiert werden. Die Kölner Polizei sucht nun Zeugen, die die Szene beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail [email protected] entgegen genommen.

Die Polizei sucht nach einem Angriff auf einen HSV-Fan während der Partie in Köln nach Zeugen. © WITTERS

14. November, 10.48 Uhr: Verein verlängert mit Sportdirektor Claus Costa

Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde der zum Sommer 2026 auslaufende Vertrag mit Sportdirektor Claus Costa (41) ausgedehnt. "Claus hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir die Rückkehr in die Bundesliga geschafft haben. Für mich stand früh fest, dass wir den Vertrag verlängern möchten", kommentierte HSV-Vorstand Stefan Kunz die Entscheidung. "Claus hat mich in den vergangenen rund anderthalb Jahren mit seinem Know-how und seinem Einsatz voll überzeugt." Für Claus sei es ein absolutes Privileg in dieser Position für den HSV tätig zu sein, erklärte er. "Ich bin hochmotiviert, unseren eingeschlagenen Weg fortzusetzen und gemeinsam mit dem Vorstand, dem Trainerteam, der Mannschaft und der gesamten Geschäftsstelle den HSV wieder in der Bundesliga zu etablieren", so Costa."

HSV-Vorstand Stefan Kunz (63, l.) zeigt Vertrauen in Sportdirektor Claus Costa (41) und verlängert seinen Vertrag. © Christian Charisius/dpa

13. November, 20.13 Uhr: HSV erzielt Rekordumsatz und Millionen-Gewinn

Starke Zahlen: Der HSV hat zum vierten Mal in Folge das Geschäftsjahr mit einem Überschuss abgeschlossen. Das gaben die Hanseaten am Donnerstag bekannt. In der Saison 2024/25 erzielten die Hamburger demnach einen Rekordumsatz in Höhe von 126,5 Millionen Euro und einen Gewinn von 4,4 Millionen Euro. "Dieses Ergebnis unterstreicht die erfolgreiche Gesamtentwicklung unseres Clubs und stärkt unsere finanzielle Handlungsfähigkeit nachhaltig", erklärte Finanzvorstand Eric Huwer (42).



Hat allen Grund zur Freude: HSV-Finanzvorstand Eric Huwer (42) hat mit den Hanseaten in der vergangenen Saison einen Rekordumsatz erzielt. (Archivfoto) © WITTERS

13. November, 15.45 Uhr: Lewis Holtby sieht Rot und wird mit Bier überschüttet

Bitterer Abend für Lewis Holtby! Der ehemalige HSV-Profi steht mittlerweile beim niederländischen Erstligisten NAC Breda unter Vertrag. Mit seinem neuen Verein spielte er am vergangenen Spieltag beim FC Volendam und verlor mit 1:2. Dabei war der 35-Jährige zu Beginn der zweiten Hälfte nach einem Foulspiel vom Platz geflogen. Der 35-Jährige schaute sich die Partie daraufhin vom Spielfeldrand an. In einem Video von ESPN ist zu sehen, wie sich Holtby im Verlauf über ein hartes Foul aufregt und moniert, dass er für die selbe Art von Foul die Rote Karte gesehen habe. Den Fans von Volendam war das nicht unbemerkt geblieben. Von oben schütteten sie einen Becher Bier über Holtby aus.

13. November, 8.10 Uhr: Poulsen reist angeschlagen von Nationalteam ab

Ist das bitter! Nach einjähriger Pause war Yussuf Poulsen wieder für die dänische Nationalmannschaft nominiert worden. Dort verletzte er sich aber leicht und musste vorzeitig abreisen, wie der Verband mitteilte. Damit fällt der Angreifer für die beiden abschließenden WM-Quali-Spiele aus. Um welche Verletzung es sich handelt und wie lange er ausfällt, ist nicht bekannt.

12. November, 13.50 Uhr: HSV schlägt Groningen mit 6:3

Die zweiten 45 Minuten glichen einem wilden Schlagabtausch. Nach dem 3:0 zur Pause fielen im Hälfte zwei fünf weitere Treffer. Der gerade erst eingewechselte David van der Werff verkürzte aus der Distanz (49.), doch Sahiti konterte direkt mit einem weiteren Nachschuss (56.). Wie der HSV-Profi schnürte van der Werff nach 62 Minuten ebenfalls einen Doppelpack und traf erneut per Fernschuss zum 2:4. In der Folge trafen noch Ransford Königsdörffer (70.) und Gui Ramos (83.) für den HSV und Mark Hoekstra (72.) für Groningen. So stand es am Ende 6:3 (3:0) für die Rothosen.

Der HSV gewann einen wilden Schlagabtausch gegen den FC Groningen mit 6:3. © WITTERS

12. November, 12.53 Uhr: Deutliche 3:0-Führung zur Pause

Der HSV legt ein klasse Testspiel hin und führt zur Pause völlig verdient mit 3:0. Die Tore erzielten Emir Sahiti (15. Minute), Immanuël Pherai (17.) und Bakery Jatta (43.).

Der HSV führt zur Pause deutlich mit 3:0 gegen den FC Groningen. Zu den Torschützen gehörte auch Immanuël Pherai. © WITTERS

12. November, 11.04 Uhr: Merlin Polzin schickt diese Elf gegen den FC Groningen ins Rennen

In einer Stunde startet das Testspiel des HSV gegen den FC Groningen. Trainer Merlin Polzin schickt zu Beginn folgende Elf auf den Rasen: Dickes - Mikelbrencis, Ramos, Soumahoro, Torunarigha - Remberg, Pherai, Vieira - Jatta, Glatzel, Sahiti