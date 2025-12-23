HSV-Blog: HSV mit Interesse an ablösefreiem Linksverteidiger

HSV-Blog: Schon bald öffnet das Transferfenster wieder und die Gerüchte starten. Mit in der Verlosung ist auch Raoul Petretta von Toronto FC.

Hamburg - Das letzte Spiel des Jahres ist Geschichte, die Winterpause steht vor der Tür. Und sofort dreht sich beim HSV das Transferkarussell. Jonas Meffert könnte den HSV nach viereinhalb Jahren veranlassen und zurück zu seinem Ex-Verein Holstein Kiel wechseln. Dafür könnte ein Ex-Kölner die Offensive beleben. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

Neben Stürmer Damion Downs (23) vom FC Southampton soll der HSV laut Sky Sport auch an Linksverteidiger Raoul Petretta (28) vom MLS-Klub Toronto FC interessiert sein. Zwar habe es schon lose Gespräche gegeben, konkret sei aber noch nichts. Der Linksverteidiger wäre ablösefrei, da sein Vertrag zum Jahresende ausläuft. Petretta spielt seit drei Jahren in der MLS und würde gerne zurück nach Europa kehren, wo er bislang für den FC Basel und Kasimpasa auflief. Neben dem HSV sollen auch der FC Augsburg sowie zwei Vereine aus Portugal ihr Interesse zeigen. Petretta wäre nominell eine Alternative zu Miro Muheim.

Der HSV soll Interesse an Raoul Petretta (28, r) von Toronto FC zeigen. © IMAGO / ZUMA Press Wire

22. Dezember, 10 Uhr: HSV mit Interesse an Ex-Kölner Damion Downs

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der HSV laut Kicker auf Damion Downs (21) gestoßen. Der ehemalige Angreifer des 1. FC Köln war im Sommer für acht Millionen Euro in die zweite englische Liga zum FC Southampton gewechselt. Eine Investition, die sich bislang nicht rentierte. Downs kam bislang nur in elf Partien zum Einsatz, ein Treffer gelang ihm dabei nicht. Aufgrund seines Marktwertes von sieben Millionen Euro wäre wohl nur eine Leihe möglich.

Der HSV soll Interesse am Ex-Kölner Damion Downs (21, r) vom FC Southampton haben. © IMAGO / Focus Images

21. Dezember, 13.25 Uhr: Wechselt Jonas Meffert zu Holstein Kiel?

Beim HSV spiel Jonas Meffert (31) seit dem Aufstieg nur noch eine untergeordnete Rolle. Dreimal durfte er im DFB-Pokal ran, viermal in der Bundesliga - dabei nur einmal von Anfang an. Nun berichtet fussballeuropa.com, dass Mefferts Berateragentur sich bei den HSV-Verantwortlichen meldete, um nach einem Winterwechsel anzufragen. Denn im Hintergrund buhlt sein Ex-Verein Holstein Kiel bereits um die Dienste des 31-Jährigen, der sich einen Wechsel durchaus vorstellen kann. Meffert war im Sommer 2021 von der Förde in der Volkspark gewechselt und hatte großen Anteil am Aufstieg in der vergangenen Saison. Jetzt scheint seine Zeit allerdings abgelaufen zu sein, spätestens aber im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft.

Jonas Meffert (31) könnte den HSV im Winter verlassen und zurück nach Holstein Kiel wechseln. © WITTERS

20. Dezember, 14.39 Uhr: HSV mit Elfadli und Mikelbrencis gegen Frankfurt

Diese Elf soll es richten: Der HSV hat wie gewohnt rund eine Stunde vor dem Anpfiff seine Anfangsformation für das Spiel gegen Frankfurt bekannt gegeben. Im Vergleich zur Partie in Hoffenheim wechselt Coach Merlin Polzin viermal: William Mikelbrencis, Nicolai Remberg und Rayan Philippe starten für Giorgi Gocholeishvili, Jonas Meffert und Fábio Vieira (alle Bank). Zudem beginnt Daniel Elfadli für Jordan Torunarigha, der sich beim Aufwärmen verletzt hat und kurzfristig ausfällt. Die Startelf: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli - Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim - Philippe, Königsdörffer, Baldé

William Mikelbrencis (r.) steht gegen Eintracht Frankfurt in der HSV-Startelf. © WITTERS

20. Dezember, 14.30 Uhr: Polizei nimmt HSV- und Eintracht-Fans fest

Die Polizei greift durch: In der Nacht zu Samstag haben die Beamten mehrere Dutzend HSV- und Frankfurt-Fans in der Nähe des Volksparkstadions vorläufig festgenommen. Wie der Lagedienst auf Nachfrage mitteilte, hatte ein Sicherheitsdienst gegen 1.30 Uhr eine größere Ansammlung von Fans in Stadionnähe festgestellt, woraufhin die Polizei anrückte. Da Ausschreitungen befürchtet wurden, nahmen die Beamten insgesamt 55 Personen in Gewahrsam - 39 Eintracht- und 16 HSV-Fans. Sie bleiben allesamt bis zum Ende des Spiels in Gewahrsam.

20. Dezember, 12.59 Uhr: Tobias Stieler leitet die Partie im Volksparkstadion

Er hat die Verantwortung an der Pfeife: Schiedsrichter Tobias Stieler (44) leitet das Duell zwischen dem HSV und Frankfurt im Volksparkstadion. Erst dreimal bestritten die Hamburger ein Spiel unter Stielers Leitung - die Bilanz: ein Sieg und zwei Niederlagen. Die SGE absolvierte bisher immerhin vier Partien mit dem Referee an der Pfeife, die Bilanz lautet: ein Sieg, ein Remis und zwei Pleiten.

Schiri Tobias Stieler (44) leitet das Duell zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt am Samstag. © WITTERS

18. Dezember, 14.27 Uhr: HSV-Stürmer Yussuf Poulsen fällt wochenlang aus

Das gibt es nicht! HSV-Stürmer Yussuf Poulsen (31) bleibt weiter vom Pech verfolgt. Wie Coach Merlin Polzin (35) in der Pressekonferenz am Donnerstag erklärte, ist der Angreifer ohne Fremdeinwirkung im Training umgeknickt und hat sich schwerer verletzt. Zwar konnte der Trainer noch keine genaue Diagnose nennen, Poulsen werde jedoch länger fehlen und auch nach der Winterpause im Januar "die ein oder andere Woche" verpassen. Hauptsächlich wegen muskulärer Probleme war der Däne in der Hinrunde mehrfach ausgefallen. Sein Pechsträhne setzt sich nun also weiter fort.

HSV-Stürmer Yussuf Poulsen (3.v.l.) hat sich erneut verletzt und fällt wochenlang aus. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

17. Dezember, 16.17 Uhr: HSV-Frauen am 11. März im Pokal gegen Bayern

Diesen Tag werden sich Fans des HSV dick im Kalender markieren: Der DFB hat am Mittwoch das Pokal-Viertelfinale der Frauen gegen den FC Bayern München zeitgenau terminiert - es findet am 11. März um 18.30 Uhr statt. Sollten die Hanseatinnen die große Überraschung schaffen und das Top-Team schlagen, würden sie zwischen dem 4. und 6. April im Halbfinale antreten. Das Finale findet am 14. Mai im Kölner RheinEnergieSTADION statt. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Duell gab es am Sonntag, als die Hamburgerinnen in der Bundesliga beim FCB gastierten. Das Ergebnis machte allerdings wenig Hoffnung für das Pokalduell: Mit 0:6 wurden die HSV-Frauen nach Hause geschickt.

Am Sonntag kamen die HSV-Frauen beim FC Bayern mit 0:6 unter die Räder. Machen sie es am 11. März im DFB-Pokal-Viertelfinale besser? © WITTERS

17. Dezember, 7 Uhr: Jean-Luc Dompé droht gegen Frankfurt auszufallen

Gegen die TSG Hoffenheim fehlte Jean-Luc Dompé (30) bereits, gegen Eintracht Frankfurt droht ihm ein ähnliches Schicksal. Der Franzose trainierte bislang nur mit Reha-Trainer Sebastian Capel und Teamkollege Robert Glatzel (31) individuell. "Es ist noch Anfang der Woche, bis zum Spiel haben wir noch ein paar Tage Zeit", gab sich Trainer Merlin Polzin (37) zurückhaltend. "Es ist eine Geschichte, mit der Jean-Luc schon etwas länger zu kämpfen hat. Es ist nicht zufriedenstellend, dass er da immer noch die Schmerzen hat. Wir nehmen es so wie es ist und versuchen das Beste draus machen." Ob Dompé eine Option für die Partie in Frankfurt am Samstag sein wird, bleibt abzuwarten.

Jean-Luc Dompé (30) trainiert derzeit abseits der Mannschaft. © WITTERS

13. Dezember, 17.36 Uhr: HSV-Nachwuchs schlägt St. Pauli im Derby

Glückwunsch! Während die Profis bei der TSG Hoffenheim baden gingen, krönte sich die U21 daheim in Hamburg zum Derbysieger. Gegen die U23 des FC St. Pauli triumphierten die Rothosen am Samstag mit 4:1. Überragender Mann war dabei Maurice Boakye (21), der drei Treffer erzielte.

HSV-Nachwuchskicker Maurice Boakye (21, l.) überragte gegen St. Pauli mit einem Dreierpack. © WITTERS

13. Dezember, 14.40 Uhr: HSV tauscht gegen Hoffenheim ordentlich durch

Merlin Polzin tauscht ordentlich durch! Im Vergleich zum Nordderby gegen Werder nimmt der HSV-Coach gegen Hoffenheim gleich fünf Wechsel vor. Giorgi Gocholeishvili, Jonas Meffert, Miro Muheim, Ransford Königsdörffer und Fabio Baldé beginnen für Bakery Jatta, Aboubaka Soumahoro, Rayan Philippe (alle Bank), Nicolai Remberg (Gelbsperre) und Jean-Luc Dompé (Achillessehnenprobleme, nicht im Kader). Die HSV-Startelf: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Gocholeishvili, Lokonga, Meffert, Muheim - Fabio Vieira, Königsdörffer, Baldé

HSV-Youngster Fabio Baldé (l.) steht gegen Hoffenheim in der Startelf. © WITTERS

12. Dezember, 17.04 Uhr: Immanuel Pherai wechselt Berateragentur

Privat läuft es für ihn bestens, sportlich allerdings steckt Immanuel Pherai (24) schon seit längerer Zeit in einem Tief - in dieser Bundesliga-Saison stand der Edeltechniker gerade einmal 22 Minuten für den HSV auf dem Platz. Nun hat sich der 24-Jährige dazu entschieden, seine Berateragentur zu wechseln. Ab sofort wird er vom Branchenführer CAA Stellar beraten, wie die Agentur auf Instagram mitteilte. Ob sich Pherai damit für einen möglichen Wechsel, vielleicht schon im Winter, in Stellung bringen will? Klar ist, dass der Offensivakteur mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein kann. Interessenten dürfte es trotz der mauen Einsatzzeiten sowohl im In- als auch im Ausland geben.

HSV-Profi Immanuel Pherai (24) lässt sich ab sofort von einer neuen Agentur beraten. Möglicherweise will sich der Offensivakteur damit für einen Winter-Wechsel in Stellung bringen. © WITTERS

11. Dezember, 20.17 Uhr: Martin Petersen leitet Partie in Hoffenheim

Er hat die Verantwortung: Schiedsrichter Martin Petersen (40) leitet die Partie am Samstag zwischen der TSG Hoffenheim und dem HSV. Sechs Spiele mit dem Stuttgarter an der Pfeife bestritten die Hamburger bisher, zuletzt die Partie gegen den VfL Wolfsburg Ende Oktober. Die Bilanz ist absolut ausgeglichen: zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen. Die Hoffenheimer absolvierten bisher zehn Partien mit Petersen in der Verantwortung, auch ihre Bilanz ist nahezu ausgeglichen: drei Siege, drei Remis, vier Pleiten.

Schiedsrichter Martin Petersen (40, 2.v.l.) pfiff den HSV zuletzt Ende Oktober gegen Wolfsburg. Am Samstag hat der Referee erneut die Verantwortung. © WITTERS

11. Dezember, 15.41 Uhr: Immanuel Pherai hat Nachwuchs bekommen

Herzlichen Glückwunsch! HSV-Kicker Immanuel Pherai (24) ist Vater geworden. Wie der Verein und der Offensivakteur selbst in den Sozialen Medien verrieten, kam seine Tochter am Dienstag zur Welt. Die Kleine hört demnach auf den Namen Amori Rose und war bei ihrer Geburt 52 Zentimeter groß sowie 3060 Gramm schwer. Aufgrund des freudigen Ereignisses verpasste der Edeltechniker mehrere Trainingseinheiten der Rothosen, weshalb hinter seinem Einsatz am Wochenende ein Fragezeichen steht.

8. Dezember, 11.29 Uhr: Nicolai Remberg sieht nach dem Spiel gelb und fehlt gegen Hoffenheim

Für Nicolai Remberg (25) hatte der Derbysieg über Werder Bremen noch ein Nachspiel. Nach Abpfiff war es zu einer kleinen Auseinandersetzung beider Mannschaften gekommen, die der 25-Jährige angezettelt hatte. Der Mittelfeldspieler hatte provokativ vor der Bremer Bank gejubelt und mehrere Gesten gezeigt. Im Anschluss daran zeigte Schiedsrichter Sascha Stegemann (41) Remberg die gelbe Karte - es war seine fünfte in dieser Saison. Damit fehlt "Rambo" dem HSV im kommenden Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim.

Schiedsrichter Sascha Stegemann (41) zeigte Nicolai Remberg (25) sah nach der Partie die gelbe Karte - eine mit Folgen. © Imago / Eibner

7. Dezember, 19.55 Uhr: Merlin Polzin bricht "Fluch"

Bis heute konnte Merlin Polzin (35) als Cheftrainer der Rothosen keinen Sieg gegen einen norddeutschen Verein einfahren. Ein Fluch? Duelle gegen Braunschweig, Kiel und St. Pauli gingen bislang immer zugunsten des Gegners aus. Gegen Hannover konnte im Februar wenigstens ein Remis erreicht werden. Mit dem 7. Dezember 2025 scheint dieser "Fluch" gebrochen. Ausgerechnet im heißen Nordderby gegen Werder Bremen gelang der Sieg. Trotzdem sei es nicht unbedingt der "besonderste" Moment seit dem Aufstieg in die Bundesliga, so Polzin bei der Pressekonferenz nach der brisanten Partie - auch wenn die Freude aktuell riesig sei. "Für uns war auch das allererste Spiel und der erste Punkt, den wir geholt haben, etwas Besonderes. Der gesamte Prozess macht es einfach besonders und nicht der einzelne Spieltag heute."

Erleichterung im Volksparkstadion: Merlin Polzin (35) siegt mit seiner Mannschaft im Nordderby gegen Werder Bremen. © Marcus Brandt/dpa

7. Dezember, 19.30 Uhr: HSV im Pokal gegen die Bayern

Auf die Frauen des HSV wartet im DFB-Pokal-Viertelfinale eine Hammeraufgabe. Bei der Auslosung am Sonntagabend zog Friedhelm Funkel keinen Geringeren als den FC Bayern München als Gegner. Bei diesem Duell dürfen die Fans sich mit großer Sicherheit wieder auf ein Spiel im Volksparkstadion freuen.

Die HSV-Frauen treffen im Pokal-Viertelfinale auf den FC Bayern München. © WITTERS

6. Dezember, 7.42 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit fällt erst mal aus

Bitter! HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit (18) wird nicht nur das Nordderby am Samstag gegen Werder wegen seiner Rotsperre aus dem Stuttgart-Spiel verpassen, sondern auch alle restlichen Partien bis Jahresende. Wie Coach Merlin Polzin (35) auf der Pressekonferenz vor dem Derby erklärte, hat sich der junge Norweger einen Muskelfaserriss zugezogen. Damit wird er erst im Januar wieder zum Einsatz kommen können.

HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit (18, l.) fällt mit einem Muskelfaserriss bis Jahresende aus. © WITTERS

5. Dezember, 8.30 Uhr: Daniel Peretz mit Situation beim HSV unzufrieden

Im DFB-Pokal durfte Daniel Peretz (25) endlich mal wieder ran und überzeugte auch. Dennoch beschäftigt sich der Keeper mit einem vorzeitigen Abschied. Erst zweimal stand der 25-Jährige in dieser Saison im HSV-Tor, beide Male im Pokal. Zu wenig, wenn es nach ihm geht. Eigentlich war in den Volkspark unter der Voraussetzung gekommen, die Nummer eins zu sein, wie er unlängst in einem Interview bei der Nationalmannschaft erklärte. Auf die Frage, ob er über den Winter hinaus bleiben wird, konnte er keine Antwort liefern "Ich weiß, dass ich wirklich spielen will. Das liegt in meinem Blut. Ich habe heute gespürt, wie sehr ich Fußball genieße. Ich möchte wirklich spielen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir mit der Situation umgehen", erklärte Peretz und ließ viel Luft für Spekulationen.

HSV-Keeper Daniel Peretz 25) ist mit seiner Situation unzufrieden. © WITTERS

4. Dezember, 14.02 Uhr: Robert Glatzel plant keinen Winter-Abschied vom HSV

Wegen einer bitteren Diagnose muss Robert Glatzel (31) eine ungewollte Pause einlegen. Ein Muskelfaserriss bedeutet das Aus für das restliche Jahr. "Mental tut es schon etwas mehr weh als der Oberschenkel. [...] Jetzt wieder von draußen zuschauen zu müssen, tut schon weh", sagte der Stürmer in der Halbzeitpause des DFB-Achtelfinales am gestrigen Mittwochabend. Der gebürtige München gehört seit seiner Ankunft bei den Hamburgern im Sommer 2021 zu den Publikumslieblingen des Vereins. 82 Tore erzielte er bereits für den Bundesligisten. Zuletzt kam er allerdings nur als Joker zum Einsatz. Nicht zuletzt stand deshalb ein möglicher Wechsel zum Winter im Raum (trotz Vertrag bis 2027). Das scheint für den 31-Jährigen allerdings nicht infrage zu kommen. Die Frage, ob er auch im Januar noch bei den Rothosen sein wird, antwortete er: "Ja, das ist der Plan."

Robert Glatzel (31) macht keine Anstalten den HSV zum Winter zu verlassen. © Christian Charisius/dpa

3. Dezember, 18.44 Uhr: Schiri von Köln-Bayern-Partie pfeift Achtelfinale

Der Unparteiische des DFB-Pokal-Achtelfinales der Rothosen gegen Holstein Kiel heißt Tobias Welz (48). Der Polizist aus Wiesbaden pfiff im Oktober das Duell Köln gegen Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Aufgrund seiner Leistung erntete er danach nicht nur ordentlich Kritik, sondern auch die Kicker-Note 6.0. Beispielsweise stand Luis Diaz beim 1:0 für die Münchner deutlich im Abseits. Der Treffer für die Rekordmeister hätte nicht zählen dürfen. Seine bislang einzige DFB-Pokalpartie glich somit fast schon einem Totalausfall. Auch ein Match der Rothosen pfiff der Hesse bereits. Die Bundesliga-Partie in Leipzig endete in einer Niederlage für die Hamburger (2:1).

Tobias Welz (48) pfeift das DFB-Achtelfinale zwischen dem HSV und Holstein Kiel. © Harry Langer/dpa

3. Dezember, 14.25 Uhr: Luka Vuskovic bekommt eigene Playmobil-Figur

Was für eine Ehre für Luka Vuskovic (18)! Der HSV-Star wurde bereits zweimal zum "Rookie des Monats" gekürt, nun hat er den nächsten Schritt geschafft. Im März 2026 bringt Playmobil in Zusammenarbeit mit der DFL sechs Figuren von Bundesliga-Profis auf den Markt. Neben Harry Kane, Mario Götze, Angelo Stiller, Julian Brandt und Saïd El Mala ist auch Vuskovic dabei. Zur Saison 2026/27 sollen jeweils elf Spieler pro Verein als Figur erhältlich sein. Insgesamt gibt es dann 198 Charaktere.

HSV-Profi Luka Vuskovic (l) ist einer von sechs Bundesliga-Profis, von denen es demnächst eine Playmobil-Figur gibt. © PLAYMOBIL/DFL

2. Dezember, 17.30 Uhr: HSV nimmt Sidiki Chérif von Angers SCO ins Auge

Die Winterpause naht und somit auch die Suche nach Verstärkungen. Laut dem Transferexperten Ekrem Konur soll der HSV ein Auge auf Sidiki Chérif (18) vom französischen Erstligisten Angers SCO geworfen haben. Der Angreifer stand in bislang allen 14 Ligaspielen auf dem Platz, zehn davon von Beginn an, und erzielte drei Tore. Die Konkurrenz ist allerdings groß. Neben dem VfB Stuttgart sollen auch Udinese Calcio, AC Mailand und AS Rom interessiert sein. Der Marktwert von Chérif liegt bei rund zwei Millionen Euro, sein Vertrag in Angers läuft noch bis Sommer 2028.

Der HSV soll an Sidiki Chérif (18) vom französischen Erstligisten Angers SCO interessiert sein. © JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

2. Dezember, 15.25 Uhr: HSV muss neben Glatzel auf drei weitere Spieler verzichten

Neben Robert Glatzel muss der HSV im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen Holstein Kiel auf drei weitere Spieler verzichten. Dabei handelt es sich um Warmed Omari (25, Sprunggelenkverletzung), Daniel Elfadli (28, Aufbautraining) und Yussuf Poulsen (31).