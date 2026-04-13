13.04.2026 17:16 HSV-Blog: Klub soll mit Weltmeister über Vorstandsjob sprechen

HSV-Blog: Ex-Profi Stefan Reuter soll beim HSV ein Kandidat für den vakanten Job als Sportvorstand sein. Ein erster Austausch habe stattgefunden.

Hamburg - Der HSV hat einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst und kassierte beim VfB Stuttgart eine herbe Klatsche. Am Samstag (15.30 Uhr) haben die Rothosen die Chance auf Wiedergutmachung: Das enorm wichtige Nordderby bei Erzfeind Werder Bremen steht an. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

13. April, 17.16 Uhr: Übernimmt Stefan Reuter als HSV-Vorstand?

Wer übernimmt die vakante Rolle des Sportvorstands beim HSV? Diese Frage ist nach dem Aus von Stefan Kuntz (63) noch immer unbeantwortet. Wie "BILD" nun berichtet, sollen sich die Rothosen mit Ex-Profi Stefan Reuter (59) zu der Thematik ausgetauscht haben. Der Weltmeister von 1990 ist derzeit als Berater des Managements für den FC Augsburg tätig, sein Vertrag läuft aber im Sommer aus. Reuter sei dem Bericht zufolge wieder an einem Job "in der ersten Reihe" interessiert, nachdem er elf Jahre lang als Geschäftsführer Sport beim FCA gearbeitet hatte.

Ex-Profi Stefan Reuter (59) soll beim HSV ein Kandidat für den vakanten Job als Sportvorstand sein. Ein erster Austausch habe stattgefunden. © Sven Hoppe/dpa

13. April, 15.17 Uhr: Rodolfo Cardoso neuer Trainer der HSV-Frauen

Er soll den notwendigen Impuls bringen: Ex-Profi Rodolfo Cardoso (57, 137 Pflichtspiele für die Rothosen) ist ab sofort neuer Chefcoach der HSV-Frauen. Die bisherige Trainerin Liese Brancao (44) sowie Co-Trainer Gerhard Waldhart (48) wurden freigestellt. "Nach eingehender Analyse der sportlichen Entwicklung sowie intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist. Ziel dieser Entscheidung ist es, unsere gesteckten Ziele zu erreichen, indem wir dem Team mit Rodolfo Cardoso einen neuen Impuls, frische Energie und die nötige Lockerheit im Schlussspurt geben", erklärte Vorstand Eric Huwer (42). Cardoso selbst betonte: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase der Saison zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir schnell etwas bewegen und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden. Jetzt gilt es, in den verbleibenden vier Partien als maximal geschlossene Einheit aufzutreten." Die HSV-Frauen rangieren derzeit auf Tabellenplatz 12 - mit nur drei Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Ex-Profi Rodolfo Cardoso (57, 137 Pflichtspiele für die Rothosen) ist ab sofort neuer Chefcoach der HSV-Frauen. (Archivfoto) © WITTERS

13. April, 9.23 Uhr: Ex-HSV-Profi Lewis Holtby zieht sich tiefe Fleischwunde zu

Ex-HSV-Profi Lewis Holtby (35) erlebte ein Wochenende zum Vergessen. Der 35-Jährige verpasste mit seinem niederländischen Verein NAC Brede beim 1:1 gegen Fortuna Sittard den Befreiungsschlag im Abstiegskampf, zudem zog er sich eine Verletzung zu. In der ersten Halbzeit wurde der 35-Jährige übel von Justin Hubner (22) oberhalb des Knöchels erwischt, TV-Bilder zeigen eine heftige Fleischwunde am Schienbein. Holtby wurde auf den Rasen behandelt, die Wunde verbunden. Anschließend humpelte er vom Rasen. Nur wenige Stunden nach der Partie postete der Mittelfeldspieler ein Foto von seinem Schienbein, auf dem ein langes Pflaster klebt. "Ein paar Stiche und Eis. Ich bin bald zurück, danke für eure Nachrichten", schrieb er auf Instagram. Außerdem zeigte er eine Nachricht von Hubner, der ihm eine Nachricht geschrieben hatte. "Mein Freund, ich hoffe, dein Bein ist okay. Es war nie meine Absicht, dich so zu treffen." Holtby nahm die Entschuldigung an. "Mach dir keine Sorgen, das passiert."

Ex-HSV-Profi Lewis Holtby (35) zog sich am Wochenende eine tiefe Wunde zu. © Fotomontage: IMAGO / Orange Pictures, Screenshot/Instagram/lewis.holtby.8

12. April, 14.30 Uhr: Sven Jablonski pfeift den HSV beim VfB Stuttgart

Hoffentlich nur eine Randfigur: Schiedsrichter Sven Jablonski (35) leitet das Nord-Süd-Duell zwischen Stuttgart und dem HSV am Sonntag. Die Rothosen haben eine sehr positive Bilanz in Spielen mit dem Bremer an der Pfeife: Von sechs Partien konnten die Hanseaten vier gewinnen, bei einem Remis und nur einer Niederlage. Doch auch die Schwaben können unter Jablonskis Leitung auf gute Statistiken blicken: Von bisher 14 Begegnungen gewann der VfB sieben, bei drei Unentschieden und vier Pleiten.

Referee Sven Jablonski (35) leitet das Bundesliga-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV. (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

10. April, 12.30 Uhr: Emir Sahiti zurück bei Maccabi Tel Aviv

Das sind tolle Neuigkeiten! HSV-Profi Emir Sahiti (27) ist zurück bei seinem Leihverein Maccabi Tel Aviv. Nach dem Angriff auf den Iran und den damit verbundenen Angriffen auf Israel hatte der 27-Jährige zwischenzeitlich das Land verlassen. Lange Zeit war daraufhin unklar, wie es mit dem Offensivspieler weitergeht. Wie in Beiträgen des israelischen Vereins auf Instagram zu sehen ist, ist Sahiti zurück beim Team und bereitet sich auf das anstehenden Spiel am Sonntag gegen Hapoel Be’er Scheva vor.

10. April, 7 Uhr: VfB-Angreifer Ermedin Demirovic ist dem HSV auf ewig dankbar

Für ihn ist es ein ganz besonderes Spiel! Stuttgarts Angreifer Ermedin Demirovic (28) ist nicht nur gebürtiger Hamburger, sondern spielte auch zehn Jahre lang in der Jugend des HSV. Nun kommt es am Sonntag (17.30 Uhr) zum Wiedersehen. "Es ist das erste Mal, dass ich in der Bundesliga gegen den HSV spielen kann", sagte der Angreifer, der im Hinspiel verletzt gefehlt hatte. Daher freue er sich "riesig auf das Spiel". Gleiches gilt auch für seine Familie, in der es viele HSV-Fans gibt. "Ich habe schon oft erzählt, dass ich selber noch die Raute im Herzen trage", gab Demirovic zu. "Wenn du als kleiner Junge zehn Jahre in einem Verein spielst, der dich eigentlich ausbildet, der dich so formt, dass du weiter an die Profikarriere denken kannst - da musst du einfach dankbar sein." Entsprechend habe der HSV immer einen Platz in seinem Herzen.

VfB-Angreifer Ermedin Demirovic (28, r) spielte zehn Jahre lang in der Jugend des HSV. Entsprechend groß ist seine Vorfreude auf das Duell. © Bernd Weißbrod/dpa

9. April, 15.40 Uhr: Capaldo zurück im Training, Sorgen um Vuskovic

Gute Nachrichten aus dem Volkspark: HSV-Profi Nicolas Capaldo (27) hat am Donnerstag erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert. Der Argentinier hatte aufgrund einer Bauchmuskelverletzung die vergangenen fünf Pflichtspiele verpasst. Ob er auch wieder eine Kader-Option für das Auswärtsspiel in Stuttgart ist, ist allerdings noch unklar. Sorgen gibt es wiederum um Luka Vuskovic (19): Das Mega-Talent musste den zweiten Tag in Folge wegen einer Knieprellung aussetzen. Ein Einsatz in Stuttgart steht auf der Kippe.

HSV-Profi Nicolas Capaldo (27) hat am Donnerstag erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

9. April, 6.45 Uhr: Luka Vuskovic erneut zum "Rookie of the Month" gewählt

He did it again! Luka Vuskovic (19) ist von der DFL zum vierten Mal in dieser Saison zum "Rookie of the Month" gewählt worden. Damit stellte der HSV-Profi den bisherigen Rekord von Victor Boniface (25), damals noch in Diensten von Bayer Leverkusen, aus der Meistersaison 2023/24 ein. Der 19-Jährige hat nun noch zwei Monate Zeit, um einen neuen Bundesliga-Rekord aufzustellen. Neben der Auszeichnung im März, gewann Vuskovic bereits im September, Oktober und Januar die Trophäe.

Mario Vuskovic (19) ist im März zum vierten Mal in dieser Saison zum "Rookie of the Month" gewählt worden und hat damit den Rekord eingestellt. © Marcus Brandt/dpa

8. April, 14.05 Uhr: Sportdirekter Claus Costa von Albert Grönbaek überzeugt

Auf diesen Moment hat er lange warten müssen! Nach seinem Transfer in der Winterpause konnte Albert Grönbaek (24) am Samstag beim 1:1 gegen den FC Augsburg endlich sein Debüt für den HSV feiern. Anschließend zeigte er sich überglücklich. "Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Ich bin stolz darauf, wie das Team die schwierige Situation gemeistert hat", sagte der Däne. "Natürlich freue ich mich auch über mein Debüt. Es war ein tolles Gefühl, nach so einer langen Zeit wieder für 20 Minuten auf dem Platz zu stehen." Dass es überhaupt so lange gedauert hat, lag an einer Muskelverletzung, die sich Grönbaek unmittelbar nach seiner Ankunft zugezogen hatte. "Als sich bei uns verletzt hat, hat man gemerkt, wie sehr ihm das leid getan hat", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41). "Er war wirklich verärgert und enttäuscht. Ich habe selten erlebt, dass ein Spieler dies so deutlich rüberbringt. Er will unbedingt helfen." Entsprechend war nicht nur der Spieler froh über das Debüt, sondern auch die Verantwortlichen. Unklar ist aber noch, wie es weitergeht. "Eine Transfer-Bewertung gibt es nicht nach 25 Minuten, sondern nach einigen Woche. Da können wir jetzt noch kein Fazit ziehen, sondern müssen weitere Eindrücke abwarten", so Costa. In den kommenden Partien spielt Grönbaek auch um seine Zukunft, schließlich hat der HSV eine Kaufoption. Überzeugt der 24-Jährige weiter, könnte die Leihe am Ende für beide Seiten noch zum Happy End werden.

Nach wochenlanger Verletzungspause hat Albert Grönbaek (24, l.) am Wochenende endlich sein Debüt für den HSV gegeben. © Marcus Brandt/dpa

8. April, 10.20 Uhr: So ist die personelle Lage beim HSV

Der HSV ist am Dienstag in die Trainingswoche und damit auch in die Vorbereitung auf die Partie am Sonntag (17.30 Uhr) gestartet. Erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung war wieder Bakery Jatta (27) voll dabei. Individuell trainierten hingegen nur Jean-Luc Dompé (30) und Nicolas Capaldo (27), letzterer hatte sein Programm bereits am Morgen abgespult und war daher nicht auf dem Platz zu sehen. Positive Nachrichten gab es von Yussuf Poulsen (31), der nach seiner Verletzung erstmals wieder mit dem Ball am Fuß arbeiten konnte. Er wurde von Reha-Coach Sebastian Capel (40) begleitet. Youngster Alexander Rössing-Lelesiit (19) befindet sich nach Vereinsangaben nach seinem Syndesmosebandriss weiterhin im Aufbautraining, Torwart Hannes Hermann (21) fehlte aufgrund einer Augeninfektion.

Bakery Jatta (27) konnte erstmals nach seiner Verletzung wieder voll mit der Mannschaft trainieren. © Christian Charisius/dpa

8. April, 6.43 Uhr: Miro Muheim für ein Spiel gesperrt

Glück für den HSV! Abwehrspieler Miro Muheim (28) ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den FC Augsburg (1:1) vom DFB-Sportgericht nur für ein Spiel gesperrt worden. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt. Muheim hatte in der 64. Minuten den Ball verloren und anschließend FCA-Angreifer Anton Kade (22) gestoppt. Daraufhin schickte ihn Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) vom Platz. Strafmildernd wirkte sich wohl aus, dass Aytekin das Foul als unsportliches Verhalten und nicht als Notbremse einschätzte. Denn dafür sieht das Sportgericht eigentlich eine Sperre für zwei Spiele vor. Gut für den HSV, so ist Muheim nur für die Partie in Stuttgart gesperrt und im Nord-Derby gegen Werder Bremen wieder dabei.

Miro Muheim (28, unten) wurde nach seiner Roten Karte gegen Augsburg für ein Spiel gesperrt. © Gregor Fischer/dpa

7. April, 12.15 Uhr: Emir Sahiti spielt wohl nicht mehr für Maccabi Tel Aviv

Zunächst sah die Leihe von Emir Sahiti (27) nach Israel zu Maccabi Tel Aviv als Volltreffer aus. In fünf Pflichtspielen erzielte der Kosovare vier Treffer und bereitete einen weiteren vor. Doch seit Beginn des Iran-Krieges und der unsicheren Lage im Nahen Osten wird der 27-Jährige laut israelischen Medienberichten wohl kein Spiel mehr für Maccabi bestreiten. Nach seiner Flucht befindet er sich in Kroatien, wo er und seine Familie sich wohlfühlen. Sahiti hatte bereits beim Trainingslager auf Zypern gefehlt und nun auch beim Wiederbeginn der Liga am Osterwochenende, wo Tel Aviv mit 4:1 gegen Hapoel Haifa gewinnen konnte. Damit ist auch unklar, wie es für ihn nach Saisonende weitergeht. Maccabi besitzt eine Kaufoption, wird diese aber nicht ziehen.

HSV-Leihgabe Emir Sahiti (27) wird nicht mehr für Maccabi Tel Aviv spielen. © Christian Charisius/dpa

4. April, 14.20 Uhr: Viele Verletzungsausfälle – Startelf-Chance für Albert Grönbaek?

Der HSV muss in der Heimpartie gegen Augsburg auf fünf Spieler verzichten. Wird das die Chance für den ersten Einsatz von Albert Grönbaek (24), der bereits Ende Januar als Leihe zu den Hamburgern stieß? Den dänischen Nationalspieler jagt das Verletzungspech. Noch bevor er auch nur einmal für die Aufsteiger auf den Platz auflaufen konnte, zog sich der sowieso immer wieder angeschlagene Profi einen Faszienriss im rechten Oberschenkel zu und fiel direkt wochenlang aus. Nun könnte gegen Augsburg sein Debüt bevorstehen. Nicht nur, weil Trainer Merlin Polzin (35) aufgrund der Verletzungsausfälle jemanden für das zentrale Mittelfeld braucht, sondern auch, weil Grönbaek endlich wieder fit scheint. "Er hat in den letzten Wochen sehr große Schritte gemacht", lobte Polzin den 24-Jährigen bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Der Leihspieler bleibt nur bis Ende der Saison in Hamburg. Danach verabschiedet er sich wieder in Richtung Stade Rennes.

Dass Albert Grönbaek (24), l. im Spiel gegen den FC Augsburg die Chance auf seinen ersten Einsatz für den HSV bekommt, ist groß. © Marcus Brandt/dpa

4. April, 11.40 Uhr: Deniz Aytekin pfeift HSV-Heimduell gegen Augsburg – sein finaler Einsatz im Volkspark

Deniz Aytekin heißt der Unparteiische der Partie im Volkspark. Es ist die letzte Saison des 47-Jährigen. Aytekin kündigte bereits an nach der laufenden Saison, seine Karriere als Schiedsrichter zu beenden. Es wird das letzte HSV-Spiel im Volksparkstadion sein, bei dem der Routinier zur Pfeife greift. Insgesamt 31 Mal pfiff er als Schiri ein Pflichtspiel der Rothosen – 20 Mal in der Bundesliga, neunmal 2. Liga und zweimal im DFB-Pokal. "Ich freue mich, dass ich noch mal im Volksparkstadion pfeifen darf. Dort herrscht stets eine besondere Atmosphäre. Es ist ein cooles Stadion", so Aytekin im Vorfeld über seinen finalen Volkspark-Pfiff.

Deniz Aytekin (47) wird im Spiel Hamburger SV gegen FC Augsburg ein letztes Mal in seiner Karriere als Schiedsrichter im Volksparkstadion pfeifen. © Soeren Stache/dpa

3. April, 10.45 Uhr: Sky-Reporter Florian Plettenberg dementiert Bayern-Interesse an Daniel Heuer Fernandes

Der FC Bayern München will sich auf einen möglichen Abschied von Manuel Neuer (40) in diesem Sommer vorbereiten und sucht nach einer erfahrenen Nummer zwei hinter Jonas Urbig (22). Die SportBild brachte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) ins Spiel und sprach über ein mögliches Interesse. Dieses dementierte nun jedoch Sky-Reporter Florian Plettenberg. Auch wenn der Rekordmeister bei der Nachfolge auf Erfahrung setze, sei Heuer Fernandes kein Thema. Vielmehr sei der Keeper mit dem HSV im Austausch. Aufgrund der automatischen Klausel in seinem Vertrag seien beide Parteien aber entspannt.

Der FC Bayern München hat wohl doch kein Interesse an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33, r.). © Marcus Brandt/dpa

1. April, 12 Uhr: Luka Vuskovic liefert, Philip Otele feiert

Die Länderspiele sind Geschichte, die HSV-Profis befinden sich somit auf der Rückreise. Für Luka Vuskovic (19) gab es ein Lob von höchster Stelle, Philip Otele (26) durfte sich über sein Debüt freuen. Wie schon gegen Kolumbien (2:1) stand Vuskovic auch in der Nacht zu Mittwoch in der kroatischen Startelf gegen Brasilien. Nachdem das Mega-Talent in der 82. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt worden war, fing sich sein Team noch zwei später Gegentreffer und verlor mit 1:3. Für ihn persönlich gab es im Anschluss lobende Worte. "Er hat zwei sehr gute Spiele gemacht, er hat eine große Zukunft vor sich, er muss einfach so weitermachen", erklärte Luka Modric (40) der Zeitung Slobodna Dalmacija. Teamkollege Otele durfte sich hingegen über sein Debüt für Nigeria freuen. Beim 2:2 gegen Jordanien wurde er in der 81. Minute eingewechselt. Von Beginn an ran durfte hingegen Miro Muheim (28), der Schweizer spielte beim torlosen Remis gegen Norwegen 73. Minuten. Für positive Nachrichten sorgte zudem Otto Stange (19) bei der deutschen U19. Mit einem Doppelpack, darunter ein Treffer per Hacke, schoss er den DFB-Nachwuchs gegen Österreich zum 3:2-Sieg und somit auch zur EM-Endrunde.

Luka Vuskovic (19, l.) lieferte bei der kroatischen Nationalmannschaft ab. © MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

1. April, 7.06 Uhr: Daniel Heuer Fernandes pokert um neuen Vertrag

Die Zukunft von Daniel Heuer Fernandes (33) beim HSV ist weiterhin unklar. Fest steht bislang nur, dass sich sein im Sommer auslaufender Vertrag im Falle des Klassenerhalts und bei einer gewissen Anzahl von absolvierten Spielen - dies ist bereits der Fall - automatisch verlängert. Beide Seiten führten bereits Gespräche, konnten aber, auch durch einen Beraterwechsel bedingt, bislang noch keine Einigung erzielen. Denn Heuer Fernandes, der seit Jahren nicht nur ein Führungsspieler, sondern auch Leistungsträger ist, fordert eine deutliche Gehaltserhöhung. Wie die SportBild berichtet, soll sich im Falle eines Abschiedes der FC Bayern München mit dem 33-Jährigen befassen. Der Rekordmeister ist auf der Suche nach einer erfahrenen Nummer zwei hinter Jonas Urbig (22), sollte Manuel Neuer (40) im Sommer seine Karriere beenden. Zudem sollen auch ausländische Klubs Interesse an Heuer Fernandes haben. Laut dem Bericht soll der HSV seinem Keeper bei einem vorzeitigen Abgang wohl keine Steine in den Weg legen.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33, r) hat das Interesse des FC Bayern München auf sich gezogen. © Marcus Brandt/dpa

31. März, 10 Uhr: HSV-Trainer Merlin Polzin gibt bei Nicolas Capaldo die Hoffnung nicht auf

Der HSV ist am Montag in die neue Trainingswoche gestartet. Kapitän Nicolas Capaldo (27) trainierte dabei weiterhin mit Reha-Trainer Sebastian Capel (40) auf einem Nebenplatz. Sein Einsatz am Ostersamstag gegen den FC Augsburg ist weiterhin fraglich. "Ich hoffe immer noch, dass ich Capi einplanen kann. Es fühlt sich in jedem Fall deutlich besser an, als in vergangenen Wochen. Er sieht Licht im Tunnel. Ich hoffe, dass wir noch ein wenig schneller durch den Tunnel fahren", erklärte Trainer Merlin Polzin (35) und führte aus, dass Capaldo bei einigen Bewegungen noch Schmerzen verspüre. "Aber das, was ihn noch vergangene Woche gehindert hat, ist mittlerweile weg." Der Argentinier selbst sage laut Polzin, dass es okay ein, dennoch scheint ein Einsatz gegen den FCA zu früh zu kommen. "Er fehlt schon den ganzen Monat März. Ihn einfach hereinzuschmeißen, ist risikoreich. Aber vielleicht reicht es für ihn noch", so Polzin. Deutlich schlechter sieht es bei Jean-Luc Dompé (30) und Bakary Jatta (27) aus. "Jean-Luc kann nicht auftreten. Er wird behandelt. Aber deutlich besser ist es nicht geworden", erklärte Polzin das Fehlen des Dribbelkünstlers. Jatta hingegen mache nach seinem Muskelfaserriss zwar Fortschritte, fürs Wochenende stehe er aber noch nicht zur Verfügung, so der HSV-Coach.

HSV-Kapitän Nicolas Capaldo (27, r) und Bakary Jatta (27) trainieren derzeit noch individuell. © WITTERS

30. März, 11.53 Uhr: So stehen die WM-Chancen von Ransford Königsdörffer

Am Abend (20.45 Uhr) treffen Deutschland und Ghana im Rahmen der WM-Vorbereitung in Stuttgart aufeinander. Mit dabei ist auch HSV-Profi Ransford Königsdörffer (24), der sich große Hoffnungen auf das Turnier im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko machen kann. "Er ist ein super Typ, ein guter Spieler, und die Entwicklung geht in die richtige Richtung, denn er hat in der Rückserie auch ein paar Tore geschossen", erklärte Ghanas Nationaltrainer und Ex-HSV-Profi Otto Addo (50) im Interview mit der Funke-Mediengruppe. "Der WM-Zug ist für ihn auf gar keinen Fall abgefahren." Königsdörffer war in der vergangenen Woche nachnominiert worden und wurde am Freitag bei der 1:5-Pleite gegen Österreich in der 70. Minute eingewechselt. Bislang kommt der Offensivspieler auf sieben Länderspiele für das Heimatland seines Vaters. Gegen die DFB-Elf hofft er auf einen weiteren Einsatz. "Er kann sich jetzt zeigen. Im Sturm ist es bei uns ein enges Rennen, denn gerade dort haben wir ein Überangebot – mit vielen ähnlichen Spielertypen wie Ransi, die vielleicht die Nase einen Tick vorn haben", machte Addo allerdings deutlich.

HSV-Profi Ransford Königsdörffer (24) darf sich Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme mit Ghana machen. © WITTERS

30. März, 7.35 Uhr: HSV mit Interesse an Kofi Amoako von Dynamo Dresden

Der HSV steuert sieben Spieltage vor Saisonende auf den Klassenerhalt zu. Im Hintergrund basteln die Verantwortlichen bereits am Kader für die neue Saison. Ein Auge haben sie dabei laut Bild auf U20-Nationalspieler Kofi Amoako (20) von Zweitligist Dynamo Dresden geworfen. Dort spielt der defensive Mittelfeldspieler eine starke Rückrunde und überzeugt vor allem mit seiner enormen Zweikampfstärke. Mehr dazu lest hier im Artikel "Verträge laufen aus, Leihen enden: Bekommt Dynamo ein komplett neues Gesicht?".

Der HSV soll Interesse an Mittefeldspieler Kofi Amoako (20, l) von Dynamo Dresden haben. © David Inderlied/dpa

27. März, 14.28 Uhr: DFL vergibt finale Termine – HSV mit Topspiel am heimischen Volkspark

Die erste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren des HSV nähert sich dem Ende. Zum Endspurt hat die DFL den Hamburgern noch einmal ein Topspiel terminiert. Gegen die TSG Hoffenheim dürfen die Aufsteiger am Samstag, dem 25. April zur Flutlichtpartie um 18.30 Uhr im heimischen Volkspark ran (31. Spieltag). Die weiteren Termine sind: 32. Spieltag auswärts in Frankfurt:

Samstag, 2. Mai, 15.30 Uhr

33. Spieltag zuhause gegen Freiburg:

Sonntag, 10. Mai, 15.30 Uhr

34. Spieltag auswärts in Leverkusen:

Samstag, 16. Mai, 15.30 Uhr

Am 31. Spieltag dürfen die Rothosen gegen die TSG Hoffenheim noch einmal in ihrer ersten Bundesliga-Saison um 18.30 Uhr im Volkskpark auflaufen. © Gregor Fischer/dpa

27. März, 9.41 Uhr: Vuskovic nun zweitjüngster kroatischer Torschütze

Der Höhenflug von Luka Vuskovic (19) geht weiter: Der HSV-Verteidiger hat im Testspiel der Kroaten gegen Kolumbien sein ersten Länderspieltor erzielt. Beim 2:1-Sieg erzielte er den zwischenzeitlichen Ausgleich. Mit 19 Jahren, einem Monat und drei Tagen ist Vuskovic nun der zweitjüngste Torschütze der kroatischen Geschichte! Nur Luka Ivanusec (18 Jahre, ein Monat und 19 Tage) war noch jünger.

HSV-Verteidiger Luka Vuskovic (19, M.) hat sich mit seinem ersten Länderspieltor zum zweitjüngsten Torschützen der kroatischen Geschichte gekürt. (Archivfoto) © IMAGO / Pixsell

26. März, 11.52 Uhr: HSV offenbar vor Verpflichtung von Andrej Vasiljevic

Großer Coup des HSV? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, sollen die Rothosen kurz vor der Verpflichtung vom ungarischen Sturm-Juwel Andrej Vasiljevic (16) stehen. Demnach habe sich Sportdirektor Claus Costa (41) intensiv um den Teenager vom MTK Budapest bemüht, die Verhandlungen seien weit vorangeschritten. Neben den Hamburgern, die bereits Ende des vergangenen Jahres mit Vasiljevic in Verbindung gebracht worden waren, sollen auch Borussia Dortmund und Inter Mailand sowie andere Top-Klubs an dem 16-Jährigen interessiert sein.

HSV-Sportdirektor Claus Costa (41) soll sich intensiv um Sturm-Juwel Andrej Vasiljevic (16) - offenbar mit Erfolg. © Marcus Brandt/dpa

24. März, 19.08 Uhr: HSV stellt neun Profis für Nationalmannschaften ab

Gleich neun HSV-Profis sind in der Länderspielpause für ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Die Akteure und ihre Spiele im Überblick: Philip Otele

27. März: Iran - Nigeria (Testspiel)

31. März: Jordanien - Nigeria (Testspiel) Miro Muheim

27. März: Schweiz - Deutschland (Testspiel)

31. März: Norwegen - Schweiz (Testspiel) Giorgi Gocholeishvili

26. März: Georgien - Israel (Testspiel)

29. März: Litauen - Georgien (Testspiel) Luka Vuskovic

26. März: Kolumbien - Kroatien (Testspiel)

31. März: Kroatien - Brasilien (Testspiel) Ransford Königsdörffer

27. März: Österreich - Ghana (Testspiel)

30. März: Deutschland - Ghana (Testspiel) Damion Downs

28. März: Südkorea - USA (U21 Testspiel)

31. März: Südkorea - USA (U21 Testspiel) Fabio Baldé

27. März: Portugal - Schweiz (U20 Elite League)

30. März: Tschechien - Portugal (U20 Elite League) Hannes Hermann

26. März: Deutschland - Tschechien (U20 Testspiel)

31. März: Polen - Deutschland (U20 Testspiel) Otto Stange

25. März: Deutschland - Schweden (Eliterunde zur U19-EM)

28. März: Deutschland - Griechenland (Eliterunde zur U19-EM)

31. März: Österreich - Deutschland (Eliterunde zur U19-EM)

Luka Vuskovic (19) trifft mit der kroatischen Nationalmannschaft auf Kolumbien und Brasilien. (Archivfoto) © IMAGO / Pixsell

22. März, 17.43 Uhr: HSV muss gegen Augsburg auf Remberg berichten

Das tut fast mehr wie als die Niederlage: Beim 2:3 in Dortmund sah HSV-Abräumer Nicolai Remberg (25) seine zehnte Gelbe Karte - als ligaweit erster Profi in der laufenden Saison. Besonders bitter: Referee Dr. Matthias Jöllenbeck hatte schon zur Pause gepfiffen, als der Mittelfeldspieler mit Karim Adeyemi (24) aneinandergeriet. Beide Akteure kassierten für das Scharmützel die Verwarnung. Remberg fehlt dem HSV damit beim wichtigen Heimspiel gegen Augsburg Anfang April. Bei seiner ersten Gelbsperre unterlagen die Rothosen der TSG 1899 Hoffenheim Mitte Dezember deutlich mit 1:4.

HSV-Abräumer Nicolai Remberg (25) sah gegen Dortmund seine zehnte Gelbe Karte und fehlt damit beim Heimspiel gegen Augsburg. © Marcus Brandt/dpa

22. März, 14.20 Uhr: Sebastian Kehl nach BVB-Aus frei für den HSV?

Das kam überraschend: Am Samstag saß Sebastian Kehl (46) noch beim 3:2-Sieg des BVB gegen den HSV auf der Bank im Signal Iduna Park, am Sonntag gab Dortmund plötzlich die Trennung von seinem Sportdirektor bekannt. Die Entscheidung sei einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung getroffen worden, teilte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (49) in einem Statement mit. Kehl selbst betonte, dass es an der Zeit sei, neue Wege zu gehen. Ob ihn dieser Weg zum HSV führt? Seit Wochen wird der 46-Jährige als heißer Kandidat für die vakante Position des Sportvorstands bei den Rothosen gehandelt. Der Ex-Profi selbst soll den Wunsch haben, auf die Managerebene aufzusteigen - beim BVB blieb ihm dies bis zum Ende verwehrt.

Sebastian Kehl (46) ist nicht länger Sportdirektor des BVB. Nach seinem Aus wäre der Weg frei für den HSV, der einen neuen Sportvorstand sucht. © Bernd Thissen/dpa

21. März, 14.15 Uhr: Dr. Matthias Jöllenbeck pfeift den HSV beim BVB

Er hat im Bundesliga-Topspiel die Verantwortung: Dr. Matthias Jöllenbeck (39) pfeift das Duell zwischen dem BVB und dem HSV am Abend. Die Hanseaten bestritten bisher acht Pflichtspiele mit dem 39-Jährigen an der Pfeife, die Bilanz ist positiv: vier Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen. Der BVB absolvierte bis dato zehn Partien unter Jöllenbecks Leitung, auch hier ist die Statistik gut: fünf Erfolg, drei Unentschieden, zwei Pleiten.

Dr. Matthias Jöllenbeck (39) pfeift das Duell zwischen dem BVB und dem HSV am Abend. © Jan Woitas/dpa

20. März, 17.37 Uhr: HSV-Profi Robert Glatzel gegen den BVB nicht im Kader

Am Donnerstag hatte HSV-Coach Merlin Polzin (35) eine Kader-Streichung von Robert Glatzel (32) nach dessen unabgesprochenem Frust-Interview noch offen gelassen. Nun steht fest: Der Stürmer ist gegen den BVB tatsächlich nicht dabei. Als sich die Rothosen am Freitag auf den Weg Richtung Dortmund machten, fehlte der Angreifer laut übereinstimmenden Medienberichten aus disziplinarischen Gründen. Wichtig: Die Strafe soll nur für das Spiel beim Tabellenzweiten gelten, nicht darüber hinaus.

HSV-Stürmer Robert Glatzel (32) darf nach seinem Frust-Interview nicht mit zum Auswärtsspiel nach Dortmund. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

20. März, 14.38 Uhr: Das tut Dompé für die Sicherheit im Straßenverkehr

Ungewöhnliche Maßnahme des HSV: Nach der Suff-Fahrt von Jean-Luc Dompé (31) hatte der Verein angekündigt, dass sich der Franzose neben einer Geldstrafe im sechsstelligen Bereich auch sozial engagieren müsse. Wie "BILD" nun berichtet, habe der 30-Jährige 10.000 Warnwesten besorgen und selbst bezahlen müssen, die zur Sicherheit im Straßenverkehr eingesetzt würden. Dompé müsse zudem die Westen zumindest in Teilen persönlich in Hamburger Kindertagesstätten und Grundschulen verteilen - unklar sei noch, was genau das geschehen soll.

HSV-Profi Jean-Luc Dompé (30) musste nach seiner Suff-Fahrt nicht nur eine Geldstrafe blechen, sondern auch soziales Engagement leisten. (Archivfoto) © Tom Weller/dpa

19. März, 19.07 Uhr: HSV-Profi Vieira liebt das Portugiesenviertel

Da hat jemand Vorfreude: Das Hinspiel gegen den BVB verpasste Fábio Vieira (25) gesperrt, beim Rückspiel am Samstag wird der Portugiese aber wieder in der Startelf stehen. "Das ist ein riesiges Spiel! Es wird nicht einfach für uns. Wir wissen um die Qualität von Dortmund. Wenn wir uns so gut wie möglich vorbereiten und alle zusammenstehen, können wir Großes bewältigen. Wir werden versuchen, die drei Punkte mitzunehmen", erklärte der Edeltechniker im "Spieltagscheck" des HSV. In diesem erklärte der 25-Jährige auch, was er am liebsten in Hamburg unternehme: "Immer, wenn wir freie Tage haben, gehe ich ins Portugiesenviertel, um mich ein bisschen heimischer zu fühlen, portugiesisches Essen zu essen oder mich mit Landsleuten zu unterhalten."

HSV-Profi Fábio Vieira (25) hat verraten, dass er gerne das Portugiesenviertel in Hamburg aufsucht, um sich ein bisschen heimisch zu fühlen. © Rolf Vennenbernd/dpa

18. März, 7.10 Uhr: Polzin spricht bei Capaldo von Punktlandung

Der HSV hat am Dienstag mit der Vorbereitung auf das nächste Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) beim BVB begonnen. Personell hat sich einiges getan. Nicolas Capaldo (27), der drei Partien bereits verpasste, trainierte nach seiner Verletzung an der Bauchmuskulatur weiterhin nur individuell auf dem Rasen. "Capi hat sehr schnell gute Schritte nach vorn gemacht, aber zuletzt stagnierte der Prozess. Er spürt immer noch den einen oder anderen Schmerz. Deshalb wird es bei ihm eine Punktlandung hinsichtlich Dortmund", gab Trainer Merlin Polzin (35) skeptisch. Zudem musste er im Training auf Philip Otele (26) und Albert Grönbaek (24) verzichten. "Philip ist etwas kränklich, aber bei ihm hoffen wir, dass er morgen wieder dabei ist. Albert ist weiterhin krank. Er wäre eigentlich beim Spiel gegen Köln dabei gewesen, aber dann wurde es im Tagesverlauf mit Fieber deutlich schlechter. Bei ihm müssen wir abwarten, ob er morgen etwas mehr machen kann", so der 35-Jährige. Bakery Jatta (27), Yussuf Poulsen (31) und Alexander Rössing-Lelesiit (19) befanden sich weiterhin im Reha-Training.

Nicolas Capaldo (27) trainiert beim HSV noch immer individuell. Ein Einsatz ist gegen den BVB am Samstag ist fraglich. © WITTERS

17. März, 12.15 Uhr: Ex-HSV-Star Matthias Ostrzolek wird Bender-Nachfolger in Burghausen

Noch steht Matthias Ostrzolek (35) für den Regionalligisten Schwaben Augsburg als Spielertrainer auf dem Rasen, doch zur neuen Saison beendet der ehemalige HSV-Star (2014 bis 2017) und übernimmt den Job von Sven Bender (36) als Coach bei Wacker Burghausen. "Mir wurde von Anfang an ein klares Bild davon vermittelt, wohin der Verein sportlich steuern möchte, und genau deshalb freue ich mich sehr auf diese Aufgabe", blickte der 35-Jährige voraus. "Als Trainer ist es mein Anspruch, die Mannschaft auf dem Platz weiterzuentwickeln, das definitiv vorhandene Potenzial optimal zu nutzen und gemeinsam mit Spielern, Staff, dem Vereinsumfeld und den Fans die ambitionierten sportlichen Ziele konsequent zu verfolgen." Besonders brisant: Am 18. April kommt es in der Regionalliga Bayern noch zum direkten Duell zwischen Schwaben Augsburg und Wacker Burghausen.

Ex-HSV-Star Matthias Ostrzolek (35, l) wird in der kommenden Saison Trainer bei Wacker Burghausen und tritt damit die Nachfolge von Lars Bender (36) an. © WITTERS

17. März, 8.53 Uhr: RC Lens mit Interesse an William Mikelbrencis

Mit starken Leistungen hat sich William Mikelbrencis (22) in den vergangenen Wochen in den Vordergrund gespielt. Das Problem: Sein Vertrag läuft beim HSV im Sommer aus. Wie das Portal Jeunes Footeux berichtet, soll der RC Lens bereits ein Auge auf den Rechtsverteidiger geworfen haben. Der Zweite der Ligue 1, der nur einen Zähler hinter Spitzenreiter PSG liegt, sucht einen Nachfolger für Saud Abdulhamid (26), der wohl zurück zur AS Roma muss. Laut dem Bericht passt Mikelbrencis perfekt ins Beuteschema von Lens: Er ist jung, in Frankreich ausgebildet und kann auf der rechten Seite mehrere Positionen spielen. Zudem wäre er ablösefrei, sofern es nicht zu einer Vertragsverlängerung kommt.

William Mikelbrencis (22, r.) könnte den HSV im Sommer ablösefrei verlassen. © WITTERS

16. März, 11.25 Uhr: Daniel Heuer Fernandes spricht über seine Zukunft

Beraterwechsel bedeuten meist nichts Gutes und deuten darauf hin, dass ein Profi den Verein verlassen. Bei HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) scheint das anders zu sein. "Im Fußball gibt es Geschichten, die kannst du nicht steuern. Ich gucke auf meine Leistung. Ich bin froh, dass ich die Leistung jede Woche bringen kann. Deswegen liegt da mein Fokus drauf. Und die anderen Sachen regeln sich dann auch in Zukunft", erklärte der 33-Jährige nach dem Remis gegen Köln. Bislang war davon ausgegangen, dass sein Vertrag nach dieser Saison endet, er selbst hatte sich eine Frist bis März gesetzt. "Jetzt kann ich keinen Zeitpunkt mehr nennen", sagte Heuer Fernandes und schmunzelte - und das hatte wohl einen guten Grund. Wie die Bild berichtet, soll sich sein Vertrag beim Klassenerhalt automatisch um ein Jahr verlängern. So haben der Spieler und auch der HSV derzeit keine Eile, denn bislang sieht es so aus, als würden die Rothosen auch im kommenden Jahr in der ersten Liga spielen.

Dank einer Klausel bleibt Daniel Heuer Fernandes (33) wohl noch ein weiteres Jahr beim HSV. © WITTERS

14. März, 21.14 Uhr: Lothar Matthäus glaubt fest an HSV-Klassenerhalt

Neun Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, sechs Zähler auf den Relegationsplatz: Der HSV ist nach 26 Spieltagen in einer erstklassigen Position, um das große Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Geht es nach "Sky"-Experte Lothar Matthäus (64), sind die Rothosen schon so gut wie gerettet. Nach dem Remis gegen Köln stufte der ehemalige Weltfußballer die Wahrscheinlichkeit auf "85, 90 Prozent" ein. HSV-Coach Merlin Polzin (35) reagierte schmunzelnd: "Ich würde Lothar Matthäus niemals widersprechen." Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass es noch ein langer Weg sei.

"Sky"-Experte Lothar Matthäus (64) glaubt fest an den Klassenerhalt des HSV. © Gregor Fischer/dpa

14. März, 14.30 Uhr: Tobias Welz pfeift Aufsteiger-Duell im Volkspark

Er hat im Duell der Aufsteiger die Zügel in der Hand: Schiedsrichter Tobias Welz (48) pfeift am Abend das Spiel zwischen dem HSV und Köln. Die Hanseaten bestritten bisher 28 Partien unter der Leitung des Wiesbadeners, die Bilanz ist negativ: Acht Siegen und neun Remis stehen elf Niederlagen gegenüber. Der Effzeh wiederum absolvierte bis dato 21 Begegnungen mit Welz an der Pfeife, die Statistik ist noch schlechter: fünf Dreier, vier Unentschieden und ganze zwölf Pleiten.

Schiedsrichter Tobias Welz (48) pfeift am Abend das Spiel zwischen dem HSV und Köln. © Marcus Brandt/dpa

13. März, 20.04 Uhr: 1. FSV Mainz 05 buhlte im Winter um Davie Selke

Mit dem HSV und dem 1. FC Köln treffen am Samstag seine beiden Ex-Klubs aufeinander, im Sommer wäre Davie Selke (31) aber offenbar fast bei einem anderen Bundesligisten gelandet. Laut "Sky" soll der 1. FSV Mainz 05 großes Interesse an dem Stürmer gehabt und sogar eine konkretes Angebot eingereicht haben. Genau wie der ebenfalls interessierte Schottland-Klub Celtic Glasgow hatten die Mainzer jedoch keinen Erfolg. Selke steht seit vergangenen Sommer beim Basaksehir Istanbul unter Vertrag. Der Hamburger Aufstiegsheld der zurückliegenden Saison erzielte in 15 Einsätzen bisher sieben Tore.

Ex-HSV-Stürmer Davie Selke (31) steht seit Sommer bei Basaksehir Istanbul unter Vertrag. Im Winter stand eine Rückkehr in die Bundesliga im Raum. © IMAGO/Anadolu Agency