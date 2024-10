HSV-Blog: Mario Vuskovic legt Berufung gegen Doping-Urteil ein

Für die U21 des HSV läuft es in dieser Saison noch nicht so rund (acht Punkt nach neun Partien), trotzdem halten die Rothosen weiterhin den geteilten Rekord für den besten Start in eine Saison in der Regionalliga Nord.

Die neun Siege zum Auftakt in eine Spielzeit, die den Hanseaten in der Saison 2014/15 gelangen, wurden vom TSV Havelse zwar eingestellt, die Niedersachsen gaben den zehnten Erfolg am heutigen Sonntag jedoch durch ein Last-Minute-Gegentor beim VfB Lübeck aus der Hand.