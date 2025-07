HSV-Blog: Merlin Polzin hat sich gegen Sturm Graz für diese Startelf entschieden

Fortsetzung des Artikels laden

26. Juni, 17.40 Uhr: HSV bereits am 3. Spieltag bei Bayern München zu Gast

Eigentlich veröffentlicht die DFL den Spielplan für die kommenden Bundesliga-Saison erst am morgigen Freitag. Wann der HSV beim FC Bayern München antritt, steht aber schon jetzt fest! Wie die Rothosen am Donnerstag mitteilten, werden sie am 3. Spieltag (12. bis 14. September) und damit sehr früh in der Saison in der Allianz Arena zu Gast sein. Ebenfalls am Donnerstag hatte die DFL bereits bekannt gegeben, dass im Eröffnungsspiel der FC Bayern und RB Leipzig aneinandertreffen werden.

HSV-Coach Merlin Polzin (34) wird bereits am 3. Spieltag der kommenden Saison mit seiner Mannschaft beim FC Bayern München zu Gast sein. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa

26. Juni, 16.07 Uhr: Sparda-Bank neuer HSV-Investor, Stadionname bleibt

Neuer Investor für den HSV: Die Sparda-Bank Hamburg, bereits seit 2023 Exklusivpartner der Rothosen, hat rund 7,5 Prozent der Anteile an der HSV Fußball AG & Co. KGaA von der Kühne Holding AG erworben. Damit ist die Genossenschaftsbank nach dem HSV e.V. und der Kühne Holding nun der drittgrößte Gesellschafter des Klubs. Die Kühne Holding wiederum hat für die kommenden drei Jahre erneut das Namensrecht am Volksparkstadion erworben. "Dieser traditionsreiche Name soll erhalten bleiben", sagt Chef Klaus-Michael Kühne (). Dafür zahlt die Holding dem Vernehmen nach pro Jahr rund vier Millionen Euro an den Verein - eine hübsche Summe.

Das Volksparkstadion wird auch in den kommenden Jahren so heißen. Die Kühne Holding sicherte sich erneut das Namensrecht an der Arena. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

25. Juni, 18.45 Uhr: HSV muss wegen Fans 123.180 Euro Strafe zahlen

Das tut richtig weh! Der HSV muss wegen "unsportlichen Verhaltens" seiner Fans insgesamt 123.180 Euro Strafe zahlen. Dazu wurden die Rothosen vom DFB verdonnert. Unter anderem hatten die Anhänger am 19. April während des Auswärtsspiels beim FC Schalke 04 zwölf Rauchtöpfe, 45 Blinker sowie drei Feuerwerksbatterien abgeschossen, zudem 21 Bengalische Feuer abgebrannt. Allein dafür muss der HSV nun 102.480 Euro zahlen. Für das Zünden von 24 Bengalischen Feuern während der Partie bei Hertha BSC (25. Januar) sowie dem Abbrennen von acht Bengalischen Feuern und dem Abschießen eines Knallkörpers vor der Begegnung beim SC Preußen Münster kommen noch einmal 14.400 Euro und 6300 Euro oben drauf.

Die HSV-Fans zündeten in der vergangenen Saison öfter mal Pyrotechnik, wie hier während des Spiels auf Schalke. Dafür muss der Verein nun ordentlich blechen. © Bernd Thissen/dpa

25. Juni, 12.15 Uhr: DFB-Pokalspiel in Pirmasens terminiert

Am Mittwoch wurde die erste Runde des DFB-Pokals genau terminiert. Demnach trifft der HSV am Samstag, den 16. August, bei Regionalligist FK Pirmasens an. Anpfiff beim Landespokalsieger Süd-West ist um 13 Uhr. Für den HSV ist die Pokalpartie das erste Pflichtspiel der Saison.

25. Juni, 10.17 Uhr: Andras Nemeth wechselt nach Ungarn

Der HSV und Andras Nemeth getrennte Wege. Der Angreifer kehrt in seine ungarische Heimat zurück und läuft dort künftig für den Erstligisten Puskas Akademia FC. "Wir sind in gemeinsamen Gesprächen übereingekommen, dass dies für den HSV und Andras die beste Option ist", erklärt Direktor Sport Claus Costa. Nemeth war im Januar 2023 vom KRC Genk in den Volkspark gewechselt, konnte die Erwartungen aber nie erfüllen. Insgesamt kam er auf 42 Einsätze, in denen er aber nur zwei Treffer erzielen konnte. In der vergangenen Saison war der 22-Jährige an Preußen Münster ausgeliehen.

Andras Nemeth verlässt den HSV und wechselt in seine ungarische Heimat. © Christian Charisius/dpa

24. Juni, 10.53 Uhr: Wechsel auf Zielgeraden? Philippe fehlt bei Braunschweig-Training

Der Wechsel des Braunschweiger Stürmers Rayan Philippe zum Hamburger SV steht kurz bevor. Um eine Verletzung zu vermeiden, trainiert der 24 Jahre alte Franzose bei der Eintracht gar nicht mehr mit. "Es ergäbe ja auch wenig Sinn, wenn er einsam um den Platz seine Runden laufen würde", sagte der Braunschweiger Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel am Montagabend nach dem Trainingsauftakt. Philippe hat noch mehrere andere Bundesliga-Angebote etwa von Werder Bremen und dem 1. FC Köln vorliegen, möchte aber zum HSV wechseln. Beide Clubs verhandeln noch über die Ablösesumme für den schnellen Angreifer.

Rayan Philippe war beim Trainingsauftakt der Eintracht nicht dabei. © Swen Pförtner/dpa

23. Juni, 19.50 Uhr: Fiete Arp muss Holstein Kiel verlassen

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga kommt es bei Holstein Kiel zu einem Neustart. Eines der Opfer ist Fiete Arp, der vom Verein freigestellt worden vor. Am Abend stand bereits sein neuer Verein fest. Der Angreifer wechselt zum dänischen Erstliga-Aufsteiger Odense BK, wo mit Alexander Zorniger ein deutscher Trainer das Kommando zur neuen Spielzeit übernehmen wird.

Der Angreifer wechselt zum dänischen Erstliga-Aufsteiger Odense BK, wo mit Alexander Zorniger ein deutscher Trainer das Kommando zur neuen Spielzeit übernehmen wird. Arp galt als Riesentalent beim HSV und wechselte früh zum FC Bayern München. Dort kam er mit dem Druck überhaupt nicht zurecht und konnte die Erwartungen nicht erfüllen. In Kiel konnte er ansatzweise sein Können sein, doch nun ist auch an der Förde Schluss. Vielleicht findet er sein sportliches Glück weiter nördlich.

Fiete Arp (vorne) muss Holstein Kiel verlassen und wechselt zum dänischen Erstliga-Aufsteiger Odense BK. © Heiko Becker/dpa

23. Juni, 15 Uhr: Pherai mit nächstem Kurzeinsatz beim Gold Cup

Das Aus war bereits besiegelt, im bedeutungslosen dritten Gruppenspiel gegen die Dominikanische Republik kam Immanuel Pherai dennoch erneut nur zu einem Kurzeinsatz. Beim 0:0 wurde er nach 66 Minuten eingewechselt, kurz darauf sah er die gelbe Karte. Trotz des enttäuschenden Ausscheidens zeigte der Mittelfeldspieler, dass er sich von seiner Verletzung, die er sich im Vorfeld zugezogen hatte, erholt hat. Im Herbst des Jahres will Pherai mit Suriname neu angreifen. Dann geht es in der letzten und entscheidenden Gruppenphase um die Qualifikation für die WM 2026. Gegner sind Panama, El Salvador und Guatemala. Der Erste qualifiziert sich direkt, der Zweite kann noch auf die Play-offs hoffen.

Immanuel Pherai kam im abschließenden Gruppenspiel für 24 Minuten in die Partie und sah die gelbe Karte. © IMAGO / Imagn Images

21. Juni, 8.04 Uhr: HSV bestreitet Testspiel beim FC Kopenhagen

Die Saison-Vorbereitung des HSV nimmt weiter Formen an: Am 12. Juli (16 Uhr) bestreiten die Rothosen ein Testspiel beim dänischen Topklub FC Kopenhagen. Beide Klubs verbindet seit vielen Jahren eine enge Fanfreundschaft - ein Kinderspiel wird das Duell für die Hanseaten aber keineswegs: Kopenhagen holte in der abgelaufenen Saison das dänische Double aus Meisterschaft und Pokal.

HSV-Coach Merlin Polzin (34) bestreitet mit seiner Mannschaft in der Saison-Vorbereitung ein Testspiel beim FC Kopenhagen. (Archivfoto) © Axel Heimken/dpa

19. Juni, 14.24 Uhr: Pherai wird bei Niederlage eingewechselt

Bei der spektakulären 3:4-Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Costa Rica saß Immanuel Pherai noch auf der Bank, in der Nacht zu Donnerstag kam er nun für Suriname erstmals beim Gold Cup zum Einsatz. Im Spiel gegen Mexiko wurde der HSV-Profi in der 71. Minute eingewechselt, da stand es allerdings bereits 0:2. Bei diesem Ergebnis blieb es auch bis zum Ende. Es war sein neuntes Länderspiel. Für Pherai und Suriname bedeutete die Niederlage das vorzeitige Aus. Das letzte Gruppenspiel gegen die Dominikanische Republik in der Nacht zu Montag ist damit bedeutungslos.

Immanuel Pherai kam erstmals für Suriname beim Gold Cup zum Einsatz, konnte die 0:2-Niederlage gegen Mexiko aber nicht verhindern. © IMAGO / Imagn Images

19. Juni, 11.52 Uhr: Zeitung berichtet von HSV-Interesse an Willem Geubbels

Ob da wirklich was dran ist? Laut der französischen Zeitung "L'Equipe" soll der HSV an Willem Geubbels (23) vom FC St. Gallen interessiert sein. Der Franzose machte mit 14 Toren in 31 Spielen in der Schweizer Super League auf sich aufmerksam. Auch der 1. FC Köln, der 1. FC Union Berlin und Borussia Mönchengladbach sollen ihn auf dem Zettel haben. Was einen Wechsel nach Hamburg relativ unrealistisch erscheinen lässt, ist Geubbels Markwert. Der liegt laut "Transfermarkt.de" bei zehn Millionen Euro - das dürfte für die Rothosen deutlich zu teuer sein.

Willem Geubbels (23) hat mit einer starken Saison auf sich aufmerksam gemacht. Für den HSV dürfte der Franzose aber zu teuer sein. © IMAGO/Mediafab.ch

19. Juni, 7.46 Uhr: Ex-HSV-Profi Pierre-Michel Lasogga beendet Karriere

Das war's! Ex-HSV-Profi Pierre-Michel Lasogga (33) hängst seine Fußballschuhe an den Nagel. Das gab der Stürmer am Mittwochabend auf Instagram bekannt. Er sei "unglaublich dankbar für diese Reise", verdeutlichte der 33-Jährige. Er betonte: "Danke an alle Vereine, deren Trikot ich tragen durfte – ich habe immer alles gegeben und mich voll mit euch identifiziert. Danke an meine Mitspieler, Trainer und das gesamte Team hinter dem Team – ihr habt mich geprägt und begleitet." Lasogga spielte lange Jahre für Hertha BSC, war auch im Ausland aktiv. Die meisten Partien bestritt er jedoch für den HSV (138). Zuletzt war er beim FC Schalke 04 aktiv.

18. Juni, 14.45 Uhr: HSV sucht potenziellen Raab-Nachfolger

Beim HSV könnte es Bewegung auf der Torhüter-Position geben. Laut Kicker steht der Aufsteiger vor der Verpflichtung von U21-Nationalkeeper Nahuel Noll, der bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht und in der vergangenen Saison für Zweitligist Greuter Fürth zwischen den Pfosten stand. Er kam in der vergangenen Saison auf 29 Einsätze, sein Marktwert liegt bei 1,5 Millionen Euro. Vieles deutet daraufhin, dass Matteo Raab mit seiner Rolle als Nummer zwei hinter Daniel Heuer Fernandes unzufrieden ist und eine neue Herausforderung sucht.

Nahuel Noll von der TSG Hoffenheim, hier im Trikot von Greuther Fürth, könnte beim HSV den abwanderungswilligen Matteo Raab ersetzen. © Marius Becker/dpa

18. Juni, 12.12 Uhr: Tom Sanne wechselt zu Wacker Burghausen

Abschied vom HSV: Stürmer Tom Sanne (21) kehrt dem Volkspark den Rücken. Der Offensivakteur wechselt zu Wacker Burghausen in die Regionalliga. Der Angreifer war 2021 vom FC St. Pauli in die U19 der Rothosen gewechselt. In der Saison 2022/23 absolvierte er zwei Spiele für die Profis, wobei ihm auch ein Treffer gelang. In der vergangenen Saison war Sanne an die zweite Mannschaft von Hannover 96 sowie an den niederländischen Klub FC Dordrecht ausgeliehen.

18. Juni, 11.30 Uhr: Horst Hrubesch hört als Nachwuchs-Chef auf

Club-Legende Horst Hrubesch hört nach fünf Jahren als Nachwuchs-Chef des Hamburger SV auf. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag bekannt gab, wird der 74-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. "Es ist an der Zeit, dass neue Leute in die Verantwortung rücken. Ich werde dem HSV immer verbunden sein und übergebe die Geschicke jetzt gerne und voller Überzeugung an die nächste Generation", sagte Hrubesch. Der frühere Nationalstürmer war unter anderem Kapitän jener HSV-Mannschaft, die 1983 den Europapokal der Landesmeister gewann. 19 Jahre arbeitete er nach seiner aktiven Karriere für den Deutschen Fußball-Bund. Selbst nach seiner Rückkehr zum HSV im Jahr 2020 half er noch zweimal als Interims-Trainer an anderer Stelle aus: Bei den Hamburger Profis, mit denen er 2021 die Bundesliga-Rückkehr verpasste. Und bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, die er 2024 zu Olympia-Bronze führte. "Wer Horst kennt und ihn in seinen Reihen weiß, der wird niemals freiwillig auf ihn verzichten", sagte HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz. "Aber wenn Horst einmal eine finale Entscheidung getroffen hat, ist es auch kaum möglich, ihn umzustimmen. Letztlich sind wir ihm und seiner Familie zu Dank verpflichtet, dass er dem HSV überhaupt so lange in verantwortlicher Position zur Verfügung stand."

Nachwuchs-Chef Horst Hrubesch (74) verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim HSV nicht. © Daniel Reinhardt/dpa

16. Juni, 13.15 Uhr: HSV-Star verlobt sich im Urlaub

Offensivspieler Ransford-Yeboah Königsdörffer hat die Sommerpause genutzt und sich mit seiner Freundin Hannah verlobt. Ein entsprechendes Bild postete der 23-Jährige auf seinem Instagram-Profil.

16. Juni, 10.05 Uhr: HSV macht bei Braunschweig-Angreifer Philippe ernst

Noch immer ist die Zukunft von Davie Selke beim HSV unklar, im Hintergrund suchen die Bosse bereits nach Alternativen. Neben Matija Frigan buhlen die Rothosen vor allem um Rayan Philippe von Eintracht Braunschweig. Laut Kicker soll dem Zweitligisten in dieser Angebot für den Stürmer unterbreitet werden. Die Ablöse soll bei rund 2,5 Millionen Euro liegen. Neben dem HSV sollen auch Werder Bremen und der 1. FC Köln an Philippe interessiert sein. In der vergangenen Saison erzielte der Franzose 13 Tore, dazu ein weiteres in der Relegation, und bewahrte die Eintracht so vor dem Absturz in die dritte Liga.

Der HSV will Rayan Philippe von Eintracht Braunschweig verpflichten. © Swen Pförtner/dpa

14. Juni, 9.43 Uhr: Andras Nemeth wechselt zurück in seine Heimat

Nach seiner Rückkehr zum HSV stand bereits fest, dass Stürmer Andras Nemeth keine Zukunft mehr im Volkspark haben wird. Laut dem Portal NB1 steht der 22-Jährige kurz vor der Rückkehr in seine Heimat. Nemeth soll demnach beim ungarischen Erstligisten Puskás Akadémia bereits einen Vertrag unterschrieben haben. In den kommenden Tagen soll er vorgestellt werden.

Andras Nemeth wird den HSV verlassen und in seine ungarische Heimat wechseln. © Christian Charisius/dpa

13. Juni, 10.45 Uhr: HSV absolviert Trainingslager in Herzogenaurach

Nach dem Trainingsauftakt am Juli und einigen Testspielen wird der HSV in der dritten Juli-Woche ein Trainingslager abhalten. Vom 14. bis 18. Juli zieht es das Team und Trainer Merlin Polzin nach Herzogenaurach zu Adidas. Auf dem "Homeground" bereitete sich unter anderen auch die DFB-Elf im vergangenen Sommer auf die Heim-EM vor. Für den letzten Tag ist auch ein Testspiel geplant. Gegner und Zeitpunkt stehen aber noch nicht final fest, so der Verein.

Merlin Polzin wird mit dem HSV für eine Woche ein Trainingslager bei Adidas in Herzogenaurach abhalten. © Christian Charisius/dpa

12. Juni, 9.15 Uhr: HSV Favorit bei Verpflichtung von Matija Frigan

Das Interesse des HSV an Stürmer Matija Frigan (22) vom belgischen Erstligisten KVC Westerlo ist hinlänglich bekannt. Wie die britische Zeitung Daily Record berichtet, soll der Bundesliga-Aufsteiger nun sogar Favorit auf eine Verpflichtung des Kroaten sein. Demnach seien die Glasgow Rangers aus dem Poker ausgestiegen, weil ihnen die geforderte Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro zu hoch. Der HSV soll allerdings bereits sein, dieses Geld auf den Tisch zu legen. Frigan hatte in der vergangenen Saison neun Treffer für Westerlo erzielt, sein Marktwert liegt bei fünf Millionen Euro.

Matija Frigan (22) soll in der kommenden Saison für den HSV auf Torejagd gehen. Ganz billig wird er aber nicht. © IMAGO / Photo News

11. Juni, 13.18 Uhr: Auch Miro Muheim hat endlich Sommerurlaub

Schluss, Aus, Ende: Auch HSV-Verteidiger Miro Muheim (27) hat endlich Sommerurlaub, nachdem er in der Nacht zu Mittwoch sein abschließendes Länderspiel mit der Schweizer Nationalmannschaft hatte. In den USA gewannen die Eidgenossen deutlich mit 4:0. Muheim wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und absolvierte damit sein drittes Länderspiel. Immanuel Pherai (24) kam für die Nationalmannschaft Surinames beim 1:1 gegen El Salvador nicht zum Einsatz, da er für den anstehenden Gold-Cup geschont wird.

HSV-Verteidiger Miro Muheim (27, l.) gewann mit der Schweizer Nationalmannschaft deutlich gegen die USA. © IMAGO/ZUMA Press Wire

11. Juni, 7.59 Uhr: HSV soll Interesse an Angreifer Serginho haben

Die Gerüchteküche brodelt weiter: Wie das dänische "Tipsbladet" berichtet, soll der HSV Interesse an Angreifer Serginho (24) von Viborg FF haben. Der gebürtige Portugiese, der für die Nationalmannschaft von Kap Verde spielt, hat mit drei Toren und 13 Vorlagen in 16 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Serginhos Vertrag in Viborg läuft noch bis 2026. Sein Marktwert wird laut "Transfermarkt.de" auf 1,3 Millionen Euro geschätzt. Dem Bericht zufolge könnte er aber deutlich teurer werden. Neben dem HSV sollen auch Olympique Marseille, der OSC Lille und Trabzonspor ihre Fühler ausgestreckt haben.

Serginho (24, l.) von Viborg FF soll das Interesse des HSV und anderer europäischer Klubs geweckt haben. © IMAGO/Gonzales Photo

10. Juni, 11.20 Uhr: Richard Golz zieht Kandidatur für HSV-Präsidium zurück

Er steht für das HSV-Präsidium nicht mehr zur Wahl: Ex-Profi Richard Golz (57) hat sich dazu entschieden, seine "Kandidatur zurückzuziehen, da die zusammen mit Felix Magath formulierte Richtung für den HSV e.V. nicht umzusetzen ist", wie er auf LinkedIn schrieb. Der Ex-Torhüter wollte sich im Team von Magath als Vizepräsident zur Wahl stellen. Der Beirat hatte die Kandidatur des ehemaligen Spielers und Trainers allerdings nicht zugelassen. Golz dazu: "Inzwischen scheint klar, dass es bei der intransparenten Entscheidung des Beirats bleibt. Ich bin persönlich enttäuscht darüber."

Ex-Profi Richard Golz (57) steht bei der Wahl des HSV-Präsidiums nicht länger zur Wahl. (Archivfoto) © IMAGO/Funke Foto Services

10. Juni, 10.20 Uhr: HSV-Wechsel von Jordan Torunarigha wohl perfekt

Verstärkung für die Defensive: Wie "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, ist der Wechsel von Jordan Torunarigha (27) zum HSV wohl zeitnah perfekt. Demnach sollen sich die Rothosen mit dem 27-Jährigen auf einen ablösefreien Transfer geeinigt haben. Der obligatorische Medizincheck sei noch für diese Woche geplant. Der Vertrag des Innenverteidigers bei KAA Gent läuft in diesem Sommer aus. Auch der RSC Anderlecht, Olympique Marseille und der 1. FC Köln sollen Interesse gehabt haben.

Jordan Torunarigha (27) soll sich mit dem HSV auf einen Wechsel geeinigt haben. Er würde ablösefrei von KAA Gent kommen. (Archivfoto) © Bruno Fahy/BELGA/dpa

9. Juni, 8.14 Uhr: Pherai nimmt mit Suriname am Gold Cup teil

Große Ehre für Immanuel Pherai! Der Mittelfeldspieler wurde in das Aufgebot des Surinames für den anstehenden Gold Cup berufen. Bei dem nord- und mittelamerikanischen Kontinental-Wettbewerb trifft das Land, das an der Nordostküste Südamerikas liegt, in der Vorrunde auf Costa Rica, Mexiko und die Dominikanische Republik. Zuvor steht allerdings noch die eine weitere Partie in der WM-Qualifikation am Mittwoch gegen El Salvador an. In den bisherigen drei Gruppenspielen hielt sich Suriname schadlos und führt die Fünfer-Gruppe mit neun Punkten vor El Salvador (7) an.

Immanuel Pherai (l) wurde in das Aufgebot des Surinames für den Gold Cup berufen. © David Inderlied/dpa

8. Juni, 14.30 Uhr: HSV offenbar an Jordan Torunarigha interessiert

Verstärkt sich der HSV mit einem ehemaligen Bundesliga-Profi? Laut der "Hamburger Morgenpost" sollen die Rothosen gute Chancen auf eine Verpflichtung von Jordan Torunarigha (27) haben. Der in Deutschland geborene Nigerianer spielt seit 2022 bei KAA Gent in Belgien. Sein Vertrag läuft in diesem Sommer allerdings aus, dementsprechend wäre der Abwehrspieler ablösefrei zu haben. Möglicher Vorteil für den HSV: Torunarigha, der bei Hertha BSC ausgebildet wurde und 73 Bundesligaspiele für die Berliner absolviert hat, kennt Sportvorstand Stefan Kuntz (62) bestens. Dieser berief ihn einst für die deutsche U21.