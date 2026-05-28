28.05.2026 14:52 HSV-Blog: Rothosen verlieren Mega-Talent an Drittligisten

HSV-Blog: Talent Bilal Yalcinkaya ist zum Drittligisten SC Verl gewechselt. Bei den Rothosen ist ihm der Durchbruch bei den Profis nicht gelungen.

Hamburg - Die Saison ist durch! Der HSV hat eine unterm Strich starke Spielzeit hinter sich, die im letztlich souveränen Klassenerhalt mündete. Während für einige Profis nun die WM ansteht, für andere wiederum die Sommerpause, laufen hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen für die kommende Saison. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

28. Mai, 14.52 Uhr: HSV-Talent Bilal Yalcinkaya wechselt zum SC Verl

Er sah in Hamburg keine Perspektive: HSV-Talent Bilal Yalcinkaya (20) ist zum Drittligisten SC Verl gewechselt. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Der Offensivakteur bestritt für die zweite Mannschaft der Rothosen 45 Einsätze. Der U17-Weltmeister trainiere regelmäßig bei den Profis mit, ein Einsatz war ihm aber nicht vergönnt - auch, weil er in der abgelaufenen Saison durch einen Fußbruch lange pausieren musste. "Bilal verfügt über ein besonderes Talent und hat sich über viele Jahre in unserem Nachwuchs kontinuierlich entwickelt", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41). Der Wechsel biete dem Youngster nun die Möglichkeit, wertvolle Spielpraxis zu sammeln. Yalcinkaya selbst sagte: "Der HSV ist für mich ein ganz besonderer Verein und wird immer einen wichtigen Platz in meinem Herzen haben. Ich bin dankbar für die vielen Jahre am Campus sowie für das Vertrauen und die Unterstützung, die ich hier erfahren habe."

HSV-Talent Bilal Yalcinkaya (20) ist zum Drittligisten SC Verl gewechselt. (Archivfoto) © WITTERS

27. Mai, 15.23 Uhr: Emir Sahiti gewinnt mit Maccabi israelischen Pokal

Glückwunsch! Der vom HSV an Maccabi Tel Aviv ausgeliehene Emir Sahiti (27) hat mit dem israelischen Klub den heimischen Pokal gewonnen. Im Finale am Dienstag schlug Maccabi Gegner Hapoel Beer Sheva mit 2:1. Sahiti war in der 75 Minute ausgewechselt worden. In einer hitzigen Schlussphase zeigte ihm der Schiedsrichter im Zuge einer Rudelbildung noch die Rote Karte - feiern durfte der Offensivakteur kurz darauf trotzdem.

Der vom HSV an Maccabi Tel Aviv ausgeliehene Emir Sahiti (27) hat mit dem israelischen Klub den heimischen Pokal gewonnen. © IMAGO / ZUMA Press Wire

26. Mai, 17.44 Uhr: Spielt Luka Vuskovic doch weiter für den HSV?

Das wäre der große Traum vieler Fans: Womöglich spielt Luka Vuskovic (19) in der kommenden Saison doch für den HSV! Wie Fußballjournalist Miguel Delaney von der britischen Zeitung "The Independent" berichtet, soll der Kroate bei seinem Heimatverein Tottenham Hotspur einen neuen Vertrag unterschreiben - und anschließend erneut nach Hamburg ausgeliehen werden. Vuskovic selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es sein großer Traum sei, zusammen mit Bruder Mario (24), dessen Dopingsperre im November endet, für den HSV zu spielen. Womöglich geht das tatsächlich in Erfüllung.

Luka Vuskovic (19) könnte in der kommenden Saison doch erneut für den HSV auflaufen. © Marcus Brandt/dpa

26. Mai, 14.42 Uhr: HSV will Fábio Vieira und Albert Grönbaek halten

Wie wird der HSV-Kader in der kommenden Saison aussehen? Genau mit dieser Frage beschäftigen sich die Verantwortlichen des Klubs nicht erst seit dem Saisonende. Ein Ziel ist es, Fábio Vieira (25) vom FC Arsenal loszueisen. Nach der einjährigen Leihe sollen die Rothosen laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg derzeit alles versuchen, um den Portugiesen langfristig zu binden. Der Edeltechniker sei für einen Verbleib offen, alles hänge demnach von einer Einigung mit den "Gunners" ab. Ähnlich verhalte es sich laut Plettenberg im Fall von Albert Grönbaek (25). Die Hanseaten seien überzeugt von dem Dänen und hätten das Ziel, die Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro zu senken. Die Gespräche mit Grönbaeks Heimatverein Stade Rennes laufen.

Fábio Vieira (25, l.) und Albert Grönbaek (25) sollen auch in der kommenden Saison beim HSV spielen. Die Rothosen arbeiten an langfristigen Verpflichtungen. © WITTERS

24. Mai, 14.33 Uhr: Luka Vuskovic verabschiedet sich vom HSV

In Hamburg sagt man tschüss: Luka Vuskovic (19) hat sich am Sonntag mit emotionalen Worten vom HSV verabschiedet. "Vom ersten Tag an, als ich in Hamburg ankam, habe ich etwas Besonderes gespürt. Die Liebe, die Leidenschaft, die Unterstützung – ihr habt mir sofort das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein. Dieses Trikot und die Rückennummer 44 im Volksparkstadion zu tragen, war eine Ehre, die ich nie vergessen werde", schrieb der Youngster auf Instagram. Er bedankte sich bei seinen Mitspielern, alle Mitarbeitern und den Fans. "Ihr habt mich durch alles hindurch unterstützt und mir gezeigt, was dieser Verein wirklich bedeutet. Auch wenn meine Zeit hier nur eine Saison gedauert hat, wird der HSV immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

22. Mai, 12.43 Uhr: Leiterin Frauenfußball verlässt HSV

Wie der Verein am Freitag mitteilt, gehen der Hamburger SV und Saskia Breuer, Leiterin Frauenfußball, ab kommender Saison getrennte Wege. Breuers auslaufender Vertrag zum 30. Juni 2026 werde nicht verlängert, heißt es in einer Mitteilung. Nach einer umfassenden Analyse der vergangenen Saison und mit Blick auf die Anforderungen und Herausforderungen der anstehenden Spielzeit habe sich der Klub gemeinsam mit der 43-Jährigen entschieden, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden. Saskia Breuer war im August 2024 zunächst als Koordinatorin Frauenfußball zum HSV gekommen. Später übernahm sie die Leitung des Bereichs. In ihrer Amtszeit konnte der Frauenfußball des HSV wichtige Erfolge feiern, unter anderem den Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2024/25, sowie den Klassenerhalt in der abgelaufenen Spielzeit.

Saskia Breuer (43) mit Horst Hrubesch (75) bei der Aufstiegsfeier des Hamburger SV. © Christian Charisius/dpa

21. Mai, 19 Uhr: HSV-Youngster Shafiq Nandja bekommt Profivertrag

Ein Eigengewächs bleibt langfristig: Innenverteidiger Shafiq Nandja (19) hat beim HSV seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das gaben die Rothosen am Donnerstagabend bekannt. "Shafiq hat sich diesen Schritt mit viel Arbeit und Disziplin mehr als verdient", verdeutlichte Sportdirektor Claus Costa (). Der Youngster habe im Training der Profis konstant gute Leistungen gebracht und seine ersten Bundesliga-Einsätze bestritten. "Die Vertragsverlängerung ist deshalb der nächste logische Schritt in seiner Entwicklung", betonte Costa. Nandja selbst unterstrich: "Als gebürtiger Hamburger, der viele Jahre im Nachwuchs des HSV verbracht hat, wird mit dieser Vertragsunterschrift ein Traum für mich wahr. Es macht mich stolz, dieses Zwischenziel erreicht zu haben. Gleichzeitig weiß ich, dass ich noch am Anfang stehe und weiter hart an mir arbeiten muss, um mich auch langfristig in der Bundesliga-Mannschaft zu etablieren."

Innenverteidiger Shafiq Nandja (19) hat beim HSV seinen ersten Profivertrag unterschrieben. © WITTERS

21. Mai, 14.15 Uhr: Kofi Amoako zum Medizincheck im Volkspark

Das erste Puzzleteil für die neue Saison ist im Anflug: Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll Kofi Amoako (21) am Donnerstag seinen obligatorischen Medizincheck im Volkspark absolvieren. Geht alles gut, wird der Wechsel demnach am morgigen Freitag nach der Vertragsunterschrift offiziell verkündet. Die Rothosen holen den defensiven Mittelfeldspieler dank einer Ausstiegsklausel für rund zwei Millionen Euro von Dynamo Dresden.

Kofi Amoako (21, M.) von Dynamo Dresden steht vor einem Wechsel zum HSV. © Robert Michael/dpa

20. Mai, 6.38 Uhr: Daniel Heuer Fernandes vor Vertragsverlängerung

Ein Eckpfeiler der Mannschaft bleibt: Nach übereinstimmenden Medienberichten steht HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung. Nachdem sich sein Kontrakt aufgrund des Klassenerhalts automatisch bis 2027 verlängert hatte, soll der neue Vertrag nun bis 2028 laufen. Es fehle nur noch die Unterschrift des Schlussmanns, heißt es. Laut "Hamburger Morgenpost" sei eine Voraussetzung für die Verlängerung gewesen, dass Heuer Fernandes als klare Nummer eins in die kommende Spielzeit gehen werde. Dies sei ihm von den Verantwortlichen zugesichert worden.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) wird seinen Vertrag bei den Rothosen verlängern. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

18. Mai, 10.14 Uhr: Verlässt Fabio Vieira den HSV?

Mit seinem letzten Saisontor hat Fabio Vieira (25) Bayer Leverkusen die Champions-League-Teilnahme versaut. Für seinen Treffer wurde er von den Spielern sowie den HSV-Fans lautstark gefeiert. War das der Abschiedsjubel? Der Leihspieler vom FC Arsenal soll schließlich 22 Millionen Euro kosten. Das sollte dem HSV zu teuer sein. Im Sommer wird sich zeigen, ob beide Vereine doch noch eine günstigere Lösung vereinbaren oder ob der beliebte Mittelfeldmann die Rothosen verlassen wird. Der 25-Jährige scheint sich in Hamburg jedenfalls wohlgefühlt zu haben. "In dieser Saison war ich sehr froh hier. Ich kann fühlen, dass die Fans mich wirklich lieben. Ob ich bleibe oder gehe, ich werde dem Klub immer dankbar sein. Sie haben alles für mich getan. Am Ende war das Wichtigste, dass der HSV in der Liga geblieben ist. Und ich war Teil davon, das freut mich sehr." Vieira selbst will jetzt erstmal mit der Familie in den Urlaub fahren und den Fußball vergessen. Danach will er mit Arsenal und seinen Beratern sprechen, um auszuloten, was für den Portugiesen das Beste ist.

Wird Fabio Vieira (25) den HSV verlassen? © Florian Wiegand/dpa

17. Mai, 11 Uhr: "Sky"-Experte Didi Hamann findet lobende Worte

Nach dem Remis in Leverkusen hat "Sky"-Experte Dietmar Hamann (52) ein lobendes Fazit zur Saison des HSV gezogen. Nach einem holprigen Start hätten die Rothosen sehr viel richtig gemacht, so der Ex-Profi. "Das war eine richtig gestandene Mannschaft über die ganze Saison. Das haben sie heute wieder gezeigt. Polzin und seine Mannen haben es für einen Aufsteiger herausragend gemacht", verdeutlichte der 52-Jährige.

Sky"-Experte Dietmar Hamann (52) hat ein sehr positives Fazit unter die HSV-Saison gezogen. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

16. Mai, 11.27 Uhr: Schiri Tobias Stieler pfeift den HSV in Leverkusen

Im Idealfall nur eine Nebenfigur: Schiedsrichter Tobias Stieler (44) pfeift das Duell zwischen Leverkusen und dem HSV in der BayArena. Die Werkself hat eine ausgesprochen positive Bilanz in Spielen mit dem 44-Jährigen: Vor bisher 34 Partien gewann Bayer 27, bei nur drei Niederlagen. Viermal gab es zumindest einen Punkt. Die Hanseaten wiederum bestritten erst vier Begegnungen unter der Leitung von Stieler, die Bilanz ist negativ: ein Sieg, ein Remis, zwei Pleiten.

Schiedsrichter Tobias Stieler (44) pfeift das Duell zwischen Leverkusen und dem HSV in der BayArena. © Swen Pförtner/dpa

Dass Luka Vuskovic (19) den HSV verlassen wird, gilt als sicher. Der Name wird aber bleiben, denn ab September darf sein Bruder Mario (24) wieder ins Training der Rothosen einsteigen, ab November sogar wieder spielen. "Ihm geht es gut. Er trainiert jeden Tag, um in der bestmöglichen Verfassung zurückzukehren", erklärte Luka in einem vereinseigenen Interview. "Wenn wir mal gegeneinander spielen, erkenne ich, dass er in einer besseren Verfassung ist." Mario könne seine Rückkehr kaum erwarten. "Ich sehe, wie sehr er den Club liebt, und wie sehr es liebt, hier zu spielen und zu trainieren", sagte er und war sich sicher: "Das wird richtig toll in der nächsten Saison."

Luka Vuskovic (19, r) hat sich über den Zustand seines Bruders Mario (24) geäußert. © WITTERS

14. Mai, 9.25 Uhr: Miro Muheim vor Comeback, Sorgen um anderes Duo

Gute Nachrichten aus dem Volkspark: Miro Muheim (28) konnte nach seiner Syndesmoseverletzung am Mittwoch das Teamtraining der Rothosen wieder vollständig absolvieren. Ein Einsatz gegen Leverkusen erscheint realistisch. Nicolas Capaldo (27) musste aufgrund von Rückenproblemen pausieren. Bei dem Argentinier muss die Entwicklung in den kommenden Tagen abgewartet werden. Dasselbe gilt für Robert Glatzel (32, Wadenzerrung), bei dem es mit Blick auf Sonntag eng werden könnte.

Miro Muheim (28) konnte das HSV-Training am Mittwoch wieder vollständig durchziehen. © WITTERS

13. Mai, 12.43 Uhr: Jean-Luc Dompé kontert auf X-Beitrag von Fan

Jean-Luc Dompé (30) konnte diese Saison beim HSV nur selten überzeugen. Statt auf dem Rasen sorgte der Wirbelwind vor allem abseits für Schlagzeilen. Im Januar war er nach einer Alkoholfahrt suspendiert und zu einer Rekordstrafe verdonnert worden. Am vergangenen Wochenende beim letzten Heimspiel der Saison fehlte der Franzose im Kader. Laut Trainer Merlin Polzin (35) sah er sich nicht bei 100 Prozent, um der Mannschaft zu helfen. Eine Aussage mit viel Aussagekraft, die auch den Fans nicht verborgen blieb. So schrieb ein Anhänger auf X, dass er sich freue, wenn er demnächst am Strand liegen werde und " Jean-Luc Dompé endlich die Stadt Hamburg verlassen hat". Allerdings hatte er nicht die Rechnung mit dem Profi gemacht. Denn der konterte selbst und kommentierte den Beitrag mit den Worten "My contract is 2027" und versah das Ganze noch mit einem Kussmund. So oder so ist die Zukunft von Dompé beim HSV ungewiss, da er an die Leistungen nicht anknüpfen konnte und immer wieder verletzt ausfiel.

Auf dem Rasen sorgte Jean-Luc Dompé (30) für wenig Aufsehen, dafür aber abseits. © Christian Charisius/dpa

13. Mai, 8.35 Uhr: Daniel Peretz kämpft um den Aufstieg in die Premier League

Der Leihabbruch und anschließende Wechsel zum FC Southampton entpuppt sich für Daniel Peretz (24) immer mehr zum Volltreffer. Dank einer Serie von 20 Spielen ohne Niederlage zog der Keeper mit den Saints als Vierter noch in die Play-offs um den Aufstieg in die Premier League ein, die erste Hürde ist nun geschafft. Nach dem torlosen Hinspiel stand am Dienstagabend das Rückspiel gegen den FC Middlesborough an und dort ging es richtig turbulent zu. Bereits nach fünf Minuten musste Peretz hinter sich greifen, doch sein Team kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zurück und erzielte den Ausgleich. Der deutsche Trainer Tonda Eckert (33) hatte zuvor fast für einen Eklat gesorgt. Der vierte Offizielle konnte ihn gerade noch während eines klärenden Gespräches mit dem Schiedsrichter gegenüber Middlesborough-Coach Kim Hellberg (38) handgreiflich zu werden. Sportlich fielen bis tief in die Verlängerung hinein keine Tore, erst als alles auf ein Elfmeterschießen hindeutete, schlug Southampton zu und zog so in das große Finale am 23. Mai im Wembley-Stadion ein. Gegner ist Hull City, der Ex-Klub von ehemaligen HSV-Trainer Tim Walter (50).

Ex-Keeper Daniel Peretz (24) steht mit dem FC Southampton im Play-off-Finale um den Aufstieg in die Premier League. © IMAGO / Pro Sports Images

12. Mai, 9.11 Uhr: HSV soll Hennes Behrens ins Visier genommen haben

Beim HSV laufen bereits die Planungen für die kommende Saison. Dabei sind die Rothosen auch auf der Suche nach einer Alternative für Linksverteidiger Miro Muheim (28) - und womöglich fündig geworden. Laut „Sky“-Reporter Dennis Bayer sollen die Hanseaten Hennes Behrens (21) vom 1. FC Heidenheim ins Visier genommen haben. Der gebürtige Frankfurter ist seit Januar von der TSG 1899 Hoffenheim an den FCH ausgeliehen, wo er starke Leistungen zeigt. Neben dem HSV soll auch Aufsteiger FC Schalke 04 an Behrens interessiert sein. Die fünf Millionen Euro, die sich Hoffenheim an Ablöse für ihn erhoffe, wäre dem Vernehmen nach aber zu viel für die Knappen.

Hennes Behrens (21, l.) hat mit starken Leistungen beim 1. FC Heidenheim auf sich aufmerksam gemacht. Der HSV soll Interesse haben. © Harry Langer/dpa

12. Mai, 6.29 Uhr: Nicolas Capaldo für vorläufigen WM-Kader nominiert

Riesenehre für Nicolas Capaldo (27)! Der HSV-Leistungsträger steht im vorläufigen Kader Argentiniens für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Der argentinische Verband präsentierte die 55-köpfige Liste am Montag. Bisher spielte der 27-Jährige lediglich für die U23 des amtierenden Weltmeisters (neun Länderspiele), sein Debüt für die A-Nationalmannschaft steht noch aus. Ob Capaldo es in den endgültigen Kader schafft und an der Seite von Weltstar Lionel Messi (38) um die Titelverteidigung spielen darf, wird sich zeigen.

HSV-Leistungsträger Nicolas Capaldo (27) hat es in den vorläufigen Kader Argentiniens für die WM geschafft. © WITTERS

11. Mai, 8 Uhr: William Mikelbrencis vor HSV-Abschied?

Die Zukunft von William Mikelbrencis (22) ist weiter offen: Der Vertrag des Außenverteidigers beim HSV läuft im Sommer aus, bisher konnten sich die Parteien noch nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Wie das Portal "FussballTransfers.com" berichtet, könnte der Franzose Hamburg verlassen und trotzdem in der Bundesliga bleiben. Demnach sollen sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Aufsteiger FC Schalke 04 Interesse an Mikelbrencis haben. Doch auch ein Wechsel ins Ausland sei möglich. Mit dem FC Girona, Parma Calcio sowie einem Klub aus der französischen Ligue 1 soll es demzufolge mehrere mögliche Adressen geben.

Die Zukunft von HSV-Profi William Mikelbrencis (22) ist weiter offen. © WITTERS

10. Mai, 19.15 Uhr: HSV-Youngster Louis Lemke schreibt Geschichte

Diesen Tag wird er nie vergessen: HSV-Youngster Louis Lemke (16) feierte beim Heimsieg gegen Freiburg sein Profi-Debüt für die Rothosen - es war auch für den Verein ein ganz besonderes. Mit 16 Jahren und 214 Tagen ist das Eigengewächs nun der jüngste jemals eingesetzte Profi in der Klub-Geschichte. Er löste Omar Megeed ab, der bei seinem Debüt im August 2022 16 Jahre und 359 Tage alt gewesen war. Neben Lemke feierte zudem Shafiq Nandja (19) sein Debüt für die Profis.

Die HSV-Youngster Louis Lemke (16, r.) und Shafiq Nandja (19) feierten gegen Freiburg ihr Profi-Debüt. © WITTERS

10. Mai, 12 Uhr: Felix Zwayer leitet Duell zwischen dem HSV und Freiburg

Ein erfahrener Mann an der Pfeife: Schiedsrichter Felix Zwayer (44) leitet das Duell zwischen dem HSV und Freiburg. Die Rothosen bestritten bisher 32 Partien mit dem Berliner in der Verantwortung, die Bilanz ist positiv: 14 Siege, sieben Remis, elf Niederlagen. Der SCF kommt bis dato auf 31 Begegnungen mit Zwayer an der Pfeife, hat dabei allerdings eine leicht negative Bilanz: elf Erfolg, acht Unentschieden, zwölf Pleiten.

Schiedsrichter Felix Zwayer (44) leitet das Duell zwischen dem HSV und Freiburg. © WITTERS

8. Mai, 10.44 Uhr: Talent Moritz Reimers wechselt zu Holstein Kiel

Der HSV und Nachwuchsspieler Moritz Reimers (19) gehen ab Sommer getrennte Wege. Der Flügelstürmer wechselt zu Holstein Kiel und Ex-HSV-Trainer Tim Walter (50), wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab. An der Förde unterschrieb Reimers einen Vertrag bis Sommer 2030. "Moritz hat sehr beständig überdurchschnittliche Leistungen in den Nachwuchsmannschaften des HSV und beim DFB gezeigt. In seiner ersten Herren-Saison in der Regionalliga ist er durch seine auffällige Spielweise hervorgestochen und hat sein großes Entwicklungspotenzial angedeutet", sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe (48). Reimers kam 2021 in den Nachwuchs der Rothosen und lief seit dieser Saison für die U21 in der Regionalliga auf. Dort absolvierte er 17 Partien (zwei Tore, acht Vorlagen). Zudem spielte er sechsmal für die deutsche U19-Nationalmannschaft. "Die Gespräche mit Holstein Kiel waren von Anfang an sehr positiv. Der Klub hat einen klaren Plan und steht für mutigen Fußball sowie die Entwicklung junger Spieler. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, bald im Holstein-Trikot aufzulaufen", so Reimers.

Moritz Reimers (19, Zweiter von links), hier im Training bei den Profis, wechselt zur neuen Saison zu Holstein Kiel. © WITTERS

7. Mai, 14.22 Uhr: U17 des HSV steht im Finale des Hamburger Pokals

Großer Jubel bei der U17 des HSV! Das Team von Coach Tim Reddersen ist ins Finale des Hamburger Pokals eingezogen. Im Halbfinale schlugen die jungen Rothosen am Mittwochabend den Stadtrivalen FC St. Pauli mit 1:0 - Hüseyin Berk Cakallioglu erzielte den goldenen Treffer. Am 7. Juni geht es im Finale gegen den USC Paloma.

7. Mai, 8.38 Uhr: HSV soll an Silas Andersen interessiert sein

Der HSV kann nach dem gesicherten Klassenerhalt für die kommende Spielzeit planen. In diesem Zuge sollen die Rothosen einen dänischen Mittelfeldspieler ins Visier genommen haben Laut dem "Hamburger Abendblatt" beschäftige sich der Klub mit Silas Andersen (21) vom schwedischen Pokalsieger BK Häcken. Der 21-Jährige hat allerdings einen Vertrag bis 2029 und dürfte mehrere Millionen Euro Ablöse kosten. Zudem gibt es weitere Interessenten für Andersen. Unter anderem soll der 1. FC Köln bereits im Winter seine Fühler nach dem 1,90-Hünen ausgestreckt haben.

Silas Andersen (21) vom schwedischen Pokalsieger BK Häcken soll das Interesse des HSV geweckt haben. © IMAGO / Bildbyran

7. Mai, 8.16 Uhr: Doch kein Saison-Aus für HSV-Profi Miro Muheim

Der HSV ist in die Vorbereitung auf das letzte Heimspiel der Saison gegen Freiburg eingestiegen. Am Mittwoch standen allerdings nicht alle Profis auf dem Platz. Während Otto Stange (19) wegen einer Erkältung aussetzte, arbeitete Jordan Torunarigha (28) nach seinem Zusammenprall mit Ansgar Knauff (24) im Frankfurt-Spiel im Kraftraum. Am Donnerstag soll er aber wieder auf dem Platz stehen, kündigte Coach Merlin Polzin (35) an. Gute Nachrichten gibt es auch bei Miro Muheim (28): Nachdem beim Schweizer von einem Saison-Aus ausgegangen war, kann er schon wieder individuell trainieren. Womöglich könnte er am Sonntag sogar wieder dabei sein, geplant ist aber auf jeden Fall ein Comeback am letzten Spieltag in Leverkusen.

Miro Muheim (28) hat sich im Nordderby gegen Werder eine Syndesmoseband-Verletzung zugezogen. Die Saison ist aber höchstwahrscheinlich doch noch nicht für ihn beendet. © WITTERS

6. Mai, 12 Uhr: Tottenham Hotspur legen Luka Vuskovic neuen Vertrag vor

Luka Vuskovic (19) hat sich mit seinen überragenden Leistungen beim HSV in den Vordergrund gespielt. Kein Wunder, dass die Rothosen den jungen Kroaten gerne halten würden. Doch zunächst haben die Tottenham Hotspur das Sagen. Die Londoner kämpfen derzeit in der Premier League gegen den Abstieg, im Falle eines Klassenerhalts soll Vuskovic aber unbedingt bleiben. Um ihn davon zu überzeugen, soll laut der englische Boulevardzeitung "The Sun" zuletzt sogar Sportdirektor Johan Lange (46) in Hamburg gewesen sein. Dabei soll es wohl auch um eine erhebliche Anhebung seines Gehaltes gegangen sein. Ob die Spurs Vuskovic aber wirklich halten können, ist fraglich. Denn neben dem HSV haben auch zahlreiche Topklubs ihr Interesse bereits angemeldet.

Tottenham Hotspur will Luka Vuskovic (19) nach dem Leihende beim HSV von einem Verbleib in London überzeugen. © Gregor Fischer/dpa

6. Mai, 8.30 Uhr: Sportdirekter Claus Costa beobachtet Partie in Dänemark

HSV-Sportdirektor Claus Costa (41) war am Montagabend in Dänemark unterwegs und schaute sich das Duell zwischen dem FC Midtjylland und Viborg FF (3:3). Dies geht aus einem X-Beitrag des dänischen Sportjournalisten Mathias Hauge Jacobsen hervor. Und der lieferte auch direkt den Grund dafür. Seiner Meinung nach soll Costa Viborg-Profi Thomas Jörgensen (20) genauer unter die Lupe genommen haben. "Er würde perfekt zum HSV passen", schrieb Jacobsen. Der zentrale Mittelfeldspieler hat sich mit starken Leistungen in die Notizbücher zahlreicher Vereine gespielt - neben dem HSV soll auch die TSG Hoffenheim interessiert sein. Der Vertrag des dänischen U21-Nationalspielers läuft in Viborg noch bis Sommer 2028, sein Marktwert wird auf vier Millionen Euro taxiert.

HSV-Sportdirekter Claus Costa (41) war am Montag in Dänemark unterwegs und soll sich Viborg-Profi Thomas Jörgensen (20, r) näher angeschaut haben. © IMAGO / Gonzales Photo

5. Mai, 11.15 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit muss erneut operiert werden

Ist das bitter! Alexander Rössing-Lelesiit (19) hatte sich gerade erst nach einer Syndesmose-Verletzung zurückgekämpft, nun hat der Norweger einen Rückschlag erlitten und muss operiert werden. Wie der HSV am Dienstag mitteilte, hat sich der 19-Jährige in der vergangenen Woche im Training erneut am Sprunggelenk verletzt. Das ergaben Untersuchungen. Rössing-Lelesiit verletzte sich Anfang des Jahres im Derby beim FC St. Pauli bei einem Zweikampf und fiel seitdem aus. Zuletzt hatte er es wieder ins Mannschaftstraining geschafft und stand kurz vor der Rückkehr in den Kader. Nun der erneute Rückschlag samt langer Pause.

Alexander Rössing-Lelesiit (19, l) hat sich erneut verletzt und muss operiert werden. © Marcus Brandt/dpa

5. Mai, 8.35 Uhr: HSV mit Interesse an Noel Futkeu

Der HSV kann endgültig für eine weitere Saison in der ersten Liga planen. Im Fokus bei der Suche nach neuen Spielern steht unter anderem ein neuer Stürmer. Laut Sky sollen die Verantwortlichen dabei ein Auge auf Noel Futkeu (23) von Greuther Fürth geworfen haben. Der Angreifer traf in dieser Spielzeit bereits 17-mal und führt gemeinsam mit Magdeburgs Mateusz Zukowski die Torjägerliste der zweiten Liga an. Futkeu wird Fürth nach der Saison definitiv verlassen. Eintracht Frankfurt zog eine Rückkaufoption in Höhe von 1,3 Millionen Euro und will den Stürmer nun gewinnbringend verkaufen. Bei einem Marktwert von fünf Millionen Euro dürfte das nicht allzu schwer werden.

Noel Futkeu (23, r) von Greuther Fürth hat sich in den Fokus des HSV gespielt. © Uli Deck/dpa

2. Mai, 12.33 Uhr: Schiri Deniz Aytekin pfeift den HSV in Frankfurt

Ein Mann mit viel Erfahrung an der Pfeife: Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) leitet das Traditionsduell zwischen der Eintracht und dem HSV. Die Frankfurt bestritten bisher 38 Partien unter der Leitung des Referees, die Bilanz ist negativ: 13 Siege, sechs Remis, 19 Niederlagen. Bei den Hamburgern sehen die Zahlen noch düsterer aus: Von 34 Spielen gewannen die Rothosen nur acht - bei neun Unentschieden und 17 Pleiten.

Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) leitet das Traditionsduell zwischen der Eintracht und dem HSV. © Gregor Fischer/dpa

1. Mai, 18.32 Uhr: HSV-Spielerin Doucoure bricht auf Platz zusammen

Schock für die HSV-Frauen: Nach der 0:1-Pleite gegen den 1. FC Union Berlin ist Abwehrspielerin Magou Doucoure (25) am Freitag noch auf dem Platz zusammengebrochen. Die Verteidigerin wurde medizinisch versorgt und anschließend ins UKE gebracht. Via X gab der Verein mittlerweile Entwarnung. So sei Doucoure beim Verlassen des Stadions im Krankenwagen bereits wieder ansprechbar und stabil gewesen.

HSV-Spielerin Magou Doucoure (25) ist am Freitag auf dem Rasen des Volksparkstadions zusammengebrochen. © IMAGO / foto2press

30. April, 9.40 Uhr: PSV Eindhoven zeigt Interesse an Fábio Baldé

Der HSV könnte im Sommer eines seiner vielversprechenden Eigengewächse verlieren. Wie mehrere Online-Portale, darunter "transfers_nl", berichten, soll der niederländische Meister PSV Eindhoven Fábio Baldé (20) im Blick haben. Dazu kommt das Interesse von einigen portugiesischen Topteams. Bei Eindhoven bereitet man sich auf die Abgänge der beiden Stammspieler Couhaib Driouech und Esmir Bajraktarevic vor und sucht nach Alternativen. Eine könnte eben Baldé sein, der nicht nur den Flügelstürmer geben kann, sondern auch den Außenverteidiger. Beim HSV hat der gebürtige Hamburger noch einen Vertrag bis Sommer 2029 und soll dabei eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro besitzen. Sein Marktwert wird allerdings nur auf drei Millionen Euro taxiert.

Fábio Baldé (20, oben) könnte den HSV im Sommer verlassen. © Christian Charisius/dpa