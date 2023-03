HSV-Coach Tim Walter lässt sich vor Duell mit dem KSC nicht in die Karten schauen

Dass es gegen den formstarken KSC nun besonders hart werden könnte, davon wollte Coach Tim Walter (47) auf der Pressekonferenz am Freitagnachmittag nichts wissen: "Jedes Spiel in der 2. Liga ist schwer", verdeutlichte er.

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (28) wird mit großer Wahrscheinlich aufgrund einer Sprunggelenksverletzung gegen den KSC ausfallen. (Archivfoto) © Marcus Brandt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Doch Spaß beiseite, die Entscheidung dürfte zwischen Moritz Heyer (27) und Javi Montero (24) fallen. Der Übungsleiter ließ sich jedoch nicht in die Karten schauen: "Wir haben schon ein paar Alternativen, es gibt viele Möglichkeiten."

Grundsätzlich sei er froh, so einen breiten Kader zur Verfügung zu haben. "Nur dadurch haben wir überhaupt die Möglichkeiten, das Ganze so aufzufangen", unterstrich der ehemalige Karlsruher Nachwuchscoach.

Der breite Kader könnte auch im Aufstiegsrennen zum Trumpf werden. Elf Spieltage vor Schluss gehört der HSV (48 Punkte) mit dem SV Darmstadt 98 (49) und dem 1. FC Heidenheim (46) zum klaren Spitzentrio der Liga - der SC Paderborn 07 (39) liegt bereits sieben Zähler zurück.

Doch Walter gab zu bedenken: "Es ist nicht so, dass nur drei Mannschaften mitspielen und der Rest guckt zu. Am 29. Spieltag der vergangenen Saison hatten wir auch sieben Punkte Rückstand, und ihr wisst, was passiert ist" - der HSV gewann fünf Spiele in Folge und zog noch in die Relegation ein.

Zum Abschluss äußerte sich der 47-Jährige auch noch zu dem grausamen Amoklauf, der Hamburg am Donnerstagabend erschüttert hatte. "Es ist schwer zu verstehen, dass es so etwas auf der Welt gibt. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und den Verletzten, die es auch schwer getroffen hat."