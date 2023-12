HSV-Coach Walter gibt sich vor Schicksalsspiel gelassen: "Es geht nicht um mich"

HSV-Coach Tim Walter (48) betonte vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg, dass es nicht um ihn, sondern nur um den Verein gehe. © Axel Heimken/dpa

"Druck ist ein Privileg. Ich bin seit zweieinhalb Jahren da und weiß, was Sturm in Hamburg bedeutet. Es geht nicht um mich, sondern nur um den HSV", betonte der 48-Jährige, der aktuell so wie wohl noch nie in der Kritik steht.

Eine Trainerdiskussion gebe es beim HSV sowieso "immer", unterstrich der gebürtige Bruchsaler. "Wenn wir ein Spiel nicht gewinnen, ist diese Diskussion da. Ich bin das gewohnt und bei unseren Ansprüchen ist das auch absolut in Ordnung", unterstrich der Fußballlehrer.

Einen Stimmungsumschwung unter den HSV-Fans habe er auch nicht wahrgenommen. "Der Support war und ist immer genau so, wie wir ihn uns erhoffen. Dass sie nicht glücklich sind, wenn wir Spiele verlieren, ist auch ganz normal."

Das Auswärtsspiel bei den Franken habe aber trotzdem eine große Bedeutung. "Das Ergebnis des Spiels nimmst du natürlich mit in die Winterpause. Mit einem Sieg hast du ein schönes Weihnachtsfest", erklärte Walter.