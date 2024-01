HSV empfängt den KSC: Alle wichtigen Infos zum Duell

Hamburg - Erstes Rückrunden-Heimspiel im Volkspark: Der HSV empfängt am Sonntag (13.30 Uhr) den Karlsruher SC . TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell zusammengefasst.

Das Hinspiel im BBBank Wildpark endete 2:2 . Die Gäste aus der Hansestadt sahen schon wie der sichere Sieger aus, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Budu Zivzivadze (29) zum späten Ausgleich.

67-mal standen sich die beiden Klubs in ihrer Historie bereits gegenüber. Die Bilanz spricht dabei für die Rothosen, die 25-mal als Sieger vom Platz gingen. Der KSC triumphierte lediglich 19-mal, zudem gab es 23 Remis.

HSV-Coach Tim Walter (48, l.) und KSC-Trainer Christian Eichner (42) halten sehr viel von ihrem jeweiligen Gegner. © Christian Charisius/dpa

Die Form

Die Hamburger sind mit einem 2:0-Auswärtssieg beim FC Schalke 04 gut ins neue Jahr sowie in die Rückrunde gestartet. Im heimischen Volksparkstadion sind die Hanseaten in dieser Saison sowieso eine Macht: 21 Zähler bedeuten Platz eins in der Heimtabelle.

Auch den Badenern gelang der Re-Start: Die Karlsruher gewannen in der vergangenen Woche mit 2:1 gegen den VfL Osnabrück. Generell hat sich der KSC nach einem schwierigen Saisonstart gefangen, ist bereits seit Anfang November ungeschlagen. In der Auswärtstabelle stehen sie allerdings nur auf Rang 15.

Das sagen die Trainer



HSV-Trainer Tim Walter (48): "Der KSC hat zurzeit seine beste Phase. Sie haben vor der Winterpause einige Punkte gesammelt und spielen die meisten langen Bälle der Liga. Wir werden diese Aktionen verteidigen müssen, stellen uns auf viele Kopfballduelle und Flanken ein. Es wird ein interessantes Spiel."

KSC-Coach Christian Eichner (41): "Dieses Duell ist aus meiner Sicht sehr attraktiv und ein Highlight der Saison. Die Qualität des HSV-Kaders ist für die 2. Liga tipp-tipptopp und dass die Rollen klar verteilt sind, sollte jedem klar sein. Der Aufstieg geht nur über diese Mannschaft."