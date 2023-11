HSV entscheidet spontanes Testspiel knapp für sich, Walter lässt Talente ran

Hamburg - Der HSV hat die Länderspielpause für ein spontanes Testspiel genutzt: Am heutigen Mittwochvormittag testeten die Hanseaten im Volkspark gegen den Regionalligisten Teutonia Ottensen.

Am Schluss stand es 2:1 für den HSV, für den Immanuel Pherai (22) und Teutonia-Kapitän Marcus Coffie (28, Eigentor) getroffen hatten.

Weniger schön: Lukasz Poreba (23), der nach seinem Muskelfaserriss zuletzt immer besser in die Spur kam, verletzte sich am Sprunggelenk und ging mit bandagiertem Knöchel vorzeitig in die Kabine.