HSV im Trainingslager: Entspannung und Spaß stehen an Tag vier auf der Agenda

In unserem TAG24-Liveticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Infos aus dem ersten Trainingslager der neuen Saison.

Was der Verteidiger über seine erneut Ausleihe, Coach Steffen Baumgart (52) und die Spielphilosophie von Ex-Trainer Tim Walter (48) sagt, lest Ihr zeitnah bei TAG24.

Wie angekündigt, stand Abwehrspieler Dennis Hadzikadunic (25) den Pressevertretern in einer Medienrunde am Donnerstagmittag Rede und Antwort.

Bevor es am Nachmittag beim Teamevent mit hochmotorisierten Fahrzeugen auf die Rennstrecke geht, stand am Vormittag eine Yoga-Session für die HSV-Profis auf dem Programm.

Vor wenigen Minuten ist bekannt geworden, gegen wen es zum Saisonauftakt geht. Und das Duell hat es in sich! Am 2. August (20.30 Uhr) gastieren die Hanseaten beim 1. FC Köln.

Vor wenigen Minuten ist bekannt geworden, gegen wen es zum Saisonauftakt geht. Und das Duell hat es in sich! Am 2. August (20.30 Uhr) gastieren die Hanseaten beim 1. FC Köln .

Guten Morgen aus Schneverdingen! Der vierte Tag des Trainingslagers steht an.

Nachmittags geht es für den HSV-Tross dann in Richtung Bremen, wo ein internes Teamevent geplant ist: Auf einer Rennstrecke sollen Spieler und Trainerteam ordentlich Gas geben!

Am vierten Tag des Trainingslagers wird es für die Rothosen gar nicht auf den Platz gehen: Es ist nur eine Einheit am Vormittag geplant, diese wird jedoch ebenfalls im Kraftraum stattfinden.

Am Nachmittag geht es gegen 16 Uhr mit einer Konditions- und Athletikeinheit weiter, die - wie angekündigt - nicht öffentlich sein wird. Auch TAG24 muss leider draußen bleiben.

Nach der Einheit nahm sich Neuzugang Daniel Elfadli (27) die Zeit, um mit den anwesenden Pressevertretern zu sprechen.

Nach der Einheit nahm sich Neuzugang Daniel Elfadli (27) die Zeit, um mit den anwesenden Pressevertretern zu sprechen.