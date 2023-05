HSV: Kosten Sperren und Verletzungen am Ende den Aufstieg?

Die notgedrungenen Wechsel sind auch bei den Verantwortlichen selbst Thema: "Wir müssen in der Rückrunde durch Sperren und Verletzungen permanent improvisieren. Das war in der Hinrunde noch anders, da waren auch viele Abläufe eingespielter", erklärte Walter vor dem Paderborn-Spiel.

Dieser Umstand schlägt sich auch in den nackten Zahlen nieder: Während die Hanseaten vor dem Jahreswechsel im Schnitt noch zwei Punkte pro Spiel holten (34 in 17), sind es in der Rückrunde bis dato lediglich 1,64 pro Partie (23 in 14).

Ein weiterer Beleg: Die Hinrunde schloss der HSV auf Tabellenplatz zwei ab, in der Rückrunden-Tabelle belegt die Mannschaft von Walter lediglich Rang sieben.

Drei Spieltage vor Schluss muss daher die Frage gestellt werden: Kosten Sperren und Verletzungen dem HSV am Ende noch den Bundesliga-Aufstieg?