HSV nach späten Gegentoren und Elfer-Krimi bitter enttäuscht: "Tut brutal weh"

Hamburg - Was für ein irrer Pokalfight! Der HSV war so nah dran am Viertelfinale des DFB-Pokals , musste sich Hertha BSC im Achtelfinale aber letztlich im Elfmeterschießen mit 5:3 geschlagen geben.

Die HSV-Profis Laszlo Benes (26, 3.v.l.) und Matheo Raab (24, 2.v.r.) sitzen enttäuscht auf dem Boden, während die Herthaner über den späten Ausgleich jubeln. © Andreas Gora/dpa

"Ich vertraue den Jungs. Sie haben es verdient, zu spielen", hatte Coach Tim Walter (48) vor der Partie im "Sky"-Interview angesichts von sieben Wechseln in der Startelf im Vergleich zum Stadtderby beim FC St. Pauli erklärt.

Zunächst schien es allerdings so, als hätte sich der 48-Jährige verzockt: Die Hausherren waren in der Anfangsphase das bessere Team und gingen durch den alles überragenden Fabian Reese (26) mit 1:0 in Führung (21.).

Doch die Rothosen schalteten anschließend einen Gang hoch und drehten die Partie: Erst erzielte Immanuel Pherai (22) mit einem strammen Flachschuss den Ausgleich (31.), dann drückte Laszlo Benes (26) die Kugel zum 2:1 über die Linie (43.).



"Wir haben eine super erste Hälfte gespielt, hatten das Spiel im Griff. In der zweiten Halbzeit waren wir dann aber ein bisschen passiver und haben unser Spiel nicht mehr durchdrücken können", analysierte Keeper Matheo Raab (24).

So kam es, wie es kommen musste: Ausgerechnet in der 90. Minute schnappte sich Reese die Kugel, zog aus rund 20 Metern ab und sorgte für die Verlängerung. "Wir hätten cleverer agieren müssen", monierte Kapitän Sebastian Schonlau (29), der in die Startelf zurückgekehrt war.