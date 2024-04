HSV-Sechser Jonas Meffert vor Kracher gegen Holstein Kiel: "Wissen um die Bedeutung"

HSV-Sechser Jonas Meffert (29) hat gegenüber TAG24 erklärt, worauf es beim Aufstiegskracher gegen Holstein Kiel ankommen wird. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Der Mittelfeldakteur lief zwischen 2018 und 2021 96-mal für die Störche auf. In seiner letzten Saison an der Förde scheiterten die Kieler in der Relegation gegen den 1. FC Köln denkbar knapp am Bundesliga-Aufstieg.

Genau um den geht es auch am Samstag im Volkspark, wenn die viertplatzierten Hamburger den Spitzenreiter empfangen. "Wir wissen um die Bedeutung der Partie und wie wichtig es sein wird, zu punkten", verdeutlichte Meffert gegenüber TAG24.

Dass es gegen den bärenstarken Liga-Primus, der die vergangenen fünf Spiele allesamt ohne Gegentor gewann, allerdings alles andere als ein Kinderspiel wird, ist dem 29-Jährigen mehr als bewusst.

Dennoch prognostizierte Meffert: "Ich gehe davon aus, dass Holstein offensiv spielen und zeigen wird, warum sie auf dem ersten Platz stehen. Vielleicht liegt uns das ein bisschen mehr, als wenn sich der Gegner hinten reinstellt."

Gegen ebensolche Kontrahenten tat sich der HSV in der Vergangenheit immer mal wieder schwer. Auch im Hinspiel, das die Rothosen mit 2:4 verloren, setzten die Kieler auf eine kompakte Defensive und schnelle Konter - mit Erfolg.