HSV und der Fluch des 24. Spieltags: Wiederholt sich die Geschichte erneut?

Hamburg - Der HSV und der Frühling - bereits seit mehreren Jahren ist das alles andere als eine Liebesbeziehung . In dieser Zeit verspielten die Rothosen gleich viermal in Folge den Aufstieg. Das Drama begann dabei oftmals um den 24. Spieltag.

Ein 1:1 gegen Holstein Kiel läutete am 24. Spieltag erneut das böse Erwachen ein, die Hamburger sammelten nur noch 1,45 Punkte pro Spiel und landeten - natürlich - auf Platz vier.

In der Saison 2020/21 wiederholte sich die Geschichte: Zwar lagen die Rothosen nach 23. Spieltagen auch nur auf Platz vier, hatten aber einen Punkteschnitt von 1,82 eingeheimst.

Am 24. Spieltag gab es jedoch eine krachende 0:3-Pleite bei Erzgebirge Aue , die Hansestädter holten bis zum Saisonende nur noch 1,18 Zähler pro Match und trudelten erneut auf Platz vier ein.

In der darauffolgenden Saison dasselbe Bild: Der HSV lag nach 23. Spieltagen auf Rang drei, in Schlagdistanz zu den direkten Aufstiegsplätzen und hatte 1,78 Punkte pro Spiel gesammelt.

Nach 23. Spieltagen waren die Hamburger auf direktem Kurs in Richtung Wiederaufstieg, hatten 1,91 Punkte pro Spiel geholt und lagen auf Tabellenplatz zwei. Doch dann folgte der Einbruch, sie holten ab dem 24. Spieltag nur noch 1,09 Zähler pro Partie und landeten auf Rang vier.

Dieser Umstand lässt sich auch durch Zahlen belegen - beginnend mit der ersten Zweitliga -Spielzeit in der Geschichte der Hanseaten, in der Saison 2018/19.

Betretene Gesichter: In den vergangenen drei Partien holten die Hamburger lediglich 0,66 Punkte pro Spiel. Geht es so weiter, wird es nichts mit dem Aufstieg. © Marcus Brandt/dpa

In der Saison 2021/22 sollte mit Neu-Trainer Tim Walter (47) alles besser werden. Die Hanseaten fuhren an den ersten 23 Spieltagen 1,78 Punkte ein, standen Mitte Februar auf Rang zwei.

Es folgte mit 1,72 Zählern pro Partie das beste letzte Saisondrittel der HSV-Zweitliga-Geschichte, doch am Ende reichte es auch "nur" für die Relegation, in der die Walter-Elf an Hertha BSC scheiterte.

Und in dieser Spielzeit? Mit 2,08 Punkten pro Spiel performten die Hamburger bis zum 24. Spieltag erstklassig, doch dann folgten eine 2:4-Klatsche beim Karlsruher SC, ein 0:0 gegen Kiel sowie ein 2:2 bei Fortuna Düsseldorf - macht 0,66 Punkte.

Der Fluch des 24. Spieltags scheint den Aufstiegsaspiranten auch in diesem Jahr wieder heimzusuchen...