HSV zu Gast bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden: Alle wichtigen Infos zum Duell

Wiesbaden - Patzt der HSV erneut bei einem Aufsteiger? Die Rothosen gastieren am Samstag (13 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell zusammengefasst.

Die ersten beiden Aufeinandertreffen fanden im DFB-Pokal statt. Sowohl im Viertelfinale 2009 (2:1) als auch in der 2. Runde 2019 (3:0) setzten sich die Rothosen durch. In der Zweitliga-Saison 2019/20 gab es zudem ein 1:1 sowie einen 3:2-Sieg der Norddeutschen.

Viermal standen sich die beiden Teams in ihrer Geschichte erst gegenüber - die Bilanz spricht mit drei Siegen und einem Remis klar für die Hamburger. Wehen wartet dementsprechend noch auf seinen ersten Sieg gegen den HSV.

Wehen-Trainer Markus Kauczinski (53, l.) steckt mit seiner Mannschaft in einer Ergebniskrise, HSV-Coach Tim Walter (47) und sein Team haben ein Aufsteiger-Trauma. © Fotomontage: Uwe Anspach/dpa, Daniel Bockwoldt/dpa

Die Form



Die Wiesbadener starteten mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen stark in die Saison, anschließend kam der Motor allerdings mächtig ins Stottern: Die vergangenen drei Liga-Partien gingen allesamt verloren.

Nach den beiden peinlichen, teils desaströsen Auftritten bei den Aufsteigern SV Elversberg (1:2) und VfL Osnabrück (1:2) meldeten sich die Hanseaten auf der anderen Seite zuletzt mit einem 1:0-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf zurück. Jetzt kommt allerdings wieder ein Aufsteiger.

Das sagen die Trainer



Wehen-Trainer Markus Kauczinski (53): "Der HSV wird sich vornehmen, nicht noch einmal gegen einen Aufsteiger zu verlieren. Ich kann aber sowieso nicht beurteilen, ob es an der Schwäche des HSV lag, denn ich habe Elversberg und Osnabrück in diesen Partien sehr stark gesehen. Das heißt, auch wir müssen stark und mutig sein."

HSV-Coach Tim Walter (47): "Ich glaube, dass wir wieder auf einen tiefstehenden Gegner treffen, das haben sie bisher immer so gezeigt. Es geht darum, aktiv zu sein, was wir in den vergangenen Wochen nicht immer geschafft haben."