HSV zu Gast in Elversberg: Rothosen starten wie erwartet

Elversberg - Bester Sturm gegen viertbeste Abwehr der Liga: Am heutigen Samstag (13 Uhr) gastiert der HSV bei der SV Elversberg.

Ganze zwei Mal standen sich die beiden Klubs in ihrer Historie erst gegenüber: in Vor- und Rückspiel der vergangenen Saison.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52, r.) trifft am Samstag an der Seitenlinie auf SVE-Trainer Horst Steffen (55). © Fotomontage: Roland Weihrauch/dpa, Gregor Fischer/dpa

Das sagen die Trainer

SVE-Trainer Horst Steffen (55): "So ein Spiel bleibt etwas Besonderes. Ich sehe in der Liga im Moment keinen vergleichbaren Kader, personell ist der HSV am besten besetzt. Zum Kader kommen jetzt die Ergebnisse. Hamburg ist der Top-Favorit für den Aufstieg."

HSV-Coach Steffen Baumgart (52): "Elversberg hat genau wie wir sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Sie gehören zu den laufstärksten Teams, haben viele Torchancen und eine gute Abwehr. Es ist eine sehr gute Zweitliga-Mannschaft."

Der TAG24-Tipp

Der HSV ringt Elversberg in einem zähen Spiel mit 2:0 nieder.

