Brisanter Bergmann-Wechsel: Darum bin ich von Lok zu Chemie Leipzig gegangen

Leipzig - Er war derjenige, der die Wintertransfer-Offensive bei der BSG Chemie Leipzig einläutete. Marcel Bergmann (27) wagte den brisanten Schritt und wechselte von Lok Leipzig zu Stadtrivale Chemie . Warum es dafür vergleichsweise erstaunlich wenig Gegenwind gab und was er mit der Entscheidung bezweckt hat, verrät der Keeper im TAG24-Interview.

Marcel Bergmann (27) verstärkt seit diesem Winter die BSG Chemie Leipzig. Zuvor war er ein halbes Jahr lang bei Ligarivale Lok Leipzig. © TAG24

In der Vergangenheit gab es bei ähnlichen Geschichten bekanntlich schon Ärger. Beispielsweise Julian Weigel (24) berichtete gegenüber TAG24 davon, dass nach dem Wechsel Fans vor seiner Haustür standen.

Dinge, über die logischerweise auch Bergmann nachdachte. "Selbstverständlich hab’ ich mich auch erkundigt, ob ich in der Hinsicht etwas zu erwarten habe. Mir ist ja die Brisanz bewusst. Aber am Ende des Tages bist du als Fußballer schon erst einmal mit den Augen auf das Sportliche gerichtet", so der 27-Jährige.

Tatsächlich blieb es aber überwiegend ruhig. Viele Fans konnten den Schritt sogar nachvollziehen. Bergmann wechselte im Sommer 2025 von den Kickers Emden nach Probstheida, weil sich Niclas Müller (24) schwer verletzt hatte und Lok Verstärkung zwischen den Pfosten brauchte.

Weil aber Andreas Naumann (33) als Ersatzmann seine Sache so gut machte, kam Bergmann lediglich beim 12:0 im Sachsenpokal beim SV Lindenau 1848 zum Einsatz. Zu wenig natürlich für den ambitionierten Torhüter.

In Leutzsch erhofft er sich nun mehr. "Ich hab’ hier hoffentlich eine höhere Chance auf Spielzeit. Ich war froh, als die Anfrage von Chemie kam, und dann musste ich ehrlich gesagt auch nicht lang überlegen. Ich war bisher noch nicht im Alfred-Kunze-Sportpark, wenn Fans hier waren, hab’ aber schon gehört, was hier los sein kann. Als dann noch die Gespräche mit den Verantwortlichen positiv waren, war für mich klar, dass ich das machen möchte."