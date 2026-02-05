Brisanter Bergmann-Wechsel: Darum bin ich von Lok zu Chemie Leipzig gegangen
Leipzig - Er war derjenige, der die Wintertransfer-Offensive bei der BSG Chemie Leipzig einläutete. Marcel Bergmann (27) wagte den brisanten Schritt und wechselte von Lok Leipzig zu Stadtrivale Chemie. Warum es dafür vergleichsweise erstaunlich wenig Gegenwind gab und was er mit der Entscheidung bezweckt hat, verrät der Keeper im TAG24-Interview.
In der Vergangenheit gab es bei ähnlichen Geschichten bekanntlich schon Ärger. Beispielsweise Julian Weigel (24) berichtete gegenüber TAG24 davon, dass nach dem Wechsel Fans vor seiner Haustür standen.
Dinge, über die logischerweise auch Bergmann nachdachte. "Selbstverständlich hab’ ich mich auch erkundigt, ob ich in der Hinsicht etwas zu erwarten habe. Mir ist ja die Brisanz bewusst. Aber am Ende des Tages bist du als Fußballer schon erst einmal mit den Augen auf das Sportliche gerichtet", so der 27-Jährige.
Tatsächlich blieb es aber überwiegend ruhig. Viele Fans konnten den Schritt sogar nachvollziehen. Bergmann wechselte im Sommer 2025 von den Kickers Emden nach Probstheida, weil sich Niclas Müller (24) schwer verletzt hatte und Lok Verstärkung zwischen den Pfosten brauchte.
Weil aber Andreas Naumann (33) als Ersatzmann seine Sache so gut machte, kam Bergmann lediglich beim 12:0 im Sachsenpokal beim SV Lindenau 1848 zum Einsatz. Zu wenig natürlich für den ambitionierten Torhüter.
In Leutzsch erhofft er sich nun mehr. "Ich hab’ hier hoffentlich eine höhere Chance auf Spielzeit. Ich war froh, als die Anfrage von Chemie kam, und dann musste ich ehrlich gesagt auch nicht lang überlegen. Ich war bisher noch nicht im Alfred-Kunze-Sportpark, wenn Fans hier waren, hab’ aber schon gehört, was hier los sein kann. Als dann noch die Gespräche mit den Verantwortlichen positiv waren, war für mich klar, dass ich das machen möchte."
Wer behauptet sich im Tor bei der BSG Chemie Leipzig?
Der Wechsel bedeutet aber nicht zwangsläufig einen Freifahrtschein für Einsätze. Neben Tom Eisfeld (18), der wohl aber als dritter Torhüter gesehen werden kann, wird es hauptsächlich ein Duell gegen Florian Horenburg (23) beim Kampf um die Nummer 1 im Kasten werden.
Der Schlussmann, der 2025 von Viktoria Berlin kam, konnte in der laufenden Saison bereits einige Male glänzen. Allerdings patzte er auch in wichtigen Spielen, wofür es von Ex-Coach Adrian Alipour (47) auch öffentliche Kritik gab.
Heißt: Absolut noch nicht klar, wer beim ersten Pflichtspiel der Chemiker 2026 im Kasten stehen wird.
"Ich bin jetzt drei Wochen hier. Wir sind als Torwartteam schon richtig gut zusammengewachsen. Ich hab’ ja schon Erfahrung, es ist nicht immer und überall untereinander so harmonisch. Aber ich hab’ hier einfach zwei richtig gute Charaktere als Konkurrenten. Wir haben aber natürlich alle am Ende des Tages mit Fußball angefangen, um auf dem Platz zu stehen. Aber das Wichtigste ist jetzt einfach, dass wir in der Liga bleiben. Darum geht es! Dann sind persönliche Sachen, bei allem Anspruch, hinten anzustellen."
In den bisherigen Testspielen wechselte Coach Alexander Schmidt (57) munter zwischen seinen Schlussleuten hin und her. Das wird vermutlich auch bei den Tests am Donnerstag um 18.30 Uhr gegen den SV Dessau 05 und am Freitag um 18 Uhr gegen Germania Halberstadt so sein. Gespielt wird auf dem Kunstrasen im AKS - vor Zuschauern!
Titelfoto: TAG24