Cevis erst Klinik, jetzt Matchwinner für Lok Leipzig - auch FCL-Ex Ogbidi trifft

Potsdam - Diese Geschichten, das hört man so oft, schreibt nur der Fußball. Samstagnachmittag gab es in Potsdam gleich zwei. Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat beim SV Babelsberg 2:1 (0:0) gewonnen. Die Torschützen waren ganz besondere.

Mehrere Hundert Lok-Fans begleiteten ihr Team bei frühlingshaftem Wetter nach Potsdam-Babelsberg. © Matthias Koch

In der 74. Minute schlenzte Dorian Cevis zunächst butterweich in die lange Ecke zur Führung des Tabellenführers. Der kroatische Mittelfeldmann stand nach seinen Kreislaufproblemen gegen Hertha II (4:0) und einem kurzzeitigen Krankenhausaufenthalt wieder in der Anfangsformation.

Nur drei Minuten später traf auch eine spezielle Babelsberger Personalie: Theo Ogbidi, der im vergangenen Sommer von Lok nach Cottbus gewechselt war, dort aber nur zweimal gegen unterklassige Teams im Landespokal eingesetzt wurde und im Januar nach Babelsberg weitergezogen war.

Lukas Wilton hatte einen Schuss abgefälscht, Keeper Andreas Naumann konnte ihn deshalb nur abprallen lassen, Ogbidi staubte ab - 1:1 (77.).

Kurz darauf schwächten sich die Filmstädter selbst: Christoph Dallmann schickte Paul Wegener wegen groben Foulspiels vorzeitig duschen (80.).

Die Überzahl nutzte der Meister noch, Torjäger Stefan Maderer vollendete aus acht Metern zum 2:1-Auswärtssieg (89.).