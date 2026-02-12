"Dann freue ich mich persönlich sehr": Endlich Klarheit bei Lok Leipzigs Seitz

Leipzig - Es wurde eine Entscheidung getroffen! Seit Monaten feilscht Lok Leipzigs Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) mit Erfolgstrainer Jochen Seitz (49) über eine Vertragsverlängerung des im Sommer auslaufenden Arbeitspapiers des Coachs. Nun möchte der Tabellenführer der Regionalliga Nordost das Ergebnis mitteilen.

Jochen Seitz (49) bleibt offenbar über die Saison hinaus bei Lok Leipzig. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Laut Pressemeldung wird das am Freitag offiziell passieren. Dort möchten die Blau-Gelben in erster Linie zwar über das kommende Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC am Sonntag (16 Uhr) reden. Thema wird aber definitiv auch sein, ob der 49-Jährige bleibt oder nicht.

TAG24 weiß: Es sieht sehr gut aus, dass Seitz bleibt! Das deckt sich auch mit Informationen der "Bild". Schon im Trainingslager im Januar habe es gute Gespräche gegeben. In den vergangenen Wochen wurden schließlich finale Details geklärt.

"Wenn es so sein sollte, freue ich mich persönlich sehr. Ich glaube für den ganzen Verein, den Fans und allen drum herum ist die Verlängerung der wichtigste Baustein gewesen", so Vizekapitän Farid Abderrahmane (29) gegenüber TAG24.

Dabei war möglicherweise von Anfang an klar, dass es dem Trainer gar nicht unbedingt um die Ligazugehörigkeit geht.

Im TAG24-Interview sagte Seitz, dass er zwar schon gern mal in einer der "ersten drei Ligen" Trainer sein möchte - was er möglicherweise mit einem Aufstieg dieses Jahr auch erreichen würde.

An erster Stelle stand aber immer seine Familie, die er durch das viele Pendeln nicht ganz so oft sieht, wie er das gern hätte.