"Das ist nicht schön!" Warum Lok Leipzig plötzlich am Mittwochabend spielen muss

Rostock - Der 14. Spieltag der Regionalliga Nordost ist für die meisten Teams regulär am vergangenen Wochenende über die Bühne gegangen. Doch der 1. FC Lokomotive Leipzig und die zweite Mannschaft von Hansa Rostock spielen plötzlich an einem Mittwochabend um 19 Uhr.

Lok-Trainer Almedin Civa (51) ist nicht besonders glücklich über die Ansetzung des Regionalligaspiels. © Picture Point / Gabor Krieg

Grund dafür ist die Ansetzung des Zweitligaspiels der ersten Elf der Hanseaten am Sonntagnachmittag gegen Hertha BSC (0:0).

Auch aus Sicherheitsgründen wollte man im Norden nicht, dass neben den Hauptstädtern auch noch eine Menge Leipziger Fans an der Küste vor Ort sind. Warum man allerdings die Regionalliga-Partie nicht einfach auf den letzten Freitag oder Samstag gelegt hat, wird wohl ein Rätsel bleiben.

Den Schaden von der Mittwochabendansetzung haben jedenfalls wohl nur die Gäste, die nun wahrscheinlich nicht auf viel Unterstützung vor Ort hoffen können.

"Das ist nicht schön. Wir brauchen die Fans", so Lok-Trainer Almedin Civa (51) zur unglücklichen Anstoßzeit. Trotz des Sieges am vergangenen Spieltag gegen Rot-Weiß Erfurt (1:0) ist die Lage bei den Sachsen weiterhin angespannt. Ein Grund mehr, dass es aktuell mehr denn je den Rückhalt von der Tribüne braucht.

Und auch ein anderer Faktor könnte schwierig werden. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch ein paar Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft der Rostocker in die Elf am Mittwoch schaffen. Der Zweitligist muss erst am Sonntag beim 1. FC Magdeburg wieder ran. Zeit zum Regenerieren wäre also. Bei "Sport im Osten" sagte FCH-Coach Kevin Rodewald (32) jedenfalls nur: "Entschieden wird nach der Prämisse, was das Beste und Sinnvollste für die Jungs ist."