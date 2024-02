Lok Leipzig auf Trainersuche: Übernimmt dieser Ex-Bundesliga-Star Civas Posten?

Almedin Civa (51) wurde Mitte Februar von seinen Aufgaben als Cheftrainer und Sportdirektor freigestellt. © Hendrik Schmidt/dpa

Vor einer Entscheidung solle jedoch erst einmal das Budget für die nächste Saison ausgelotet werden. Bis dahin ist der Posten zunächst mit Piplica und Hintz besetzt.

Die konnten in ihrem ersten Spiel als Trainer am Freitag gegen den SV Babelsberg schon mal einen 1:0-Sieg rausholen. Die nächste Eignungsprobe steht am heutigen Mittwoch im Kellerduell gegen den ZFC Meuselwitz an.

Allzu viel Zeit bleibt Lok bei alldem jedoch nicht. Wer auch immer Civa beerbt, muss auch in die Planung für die Saison 24/25 einbezogen werden. Wie die "Bild" weiter berichtet, sollen bisher nur zehn Spieler einen Vertrag über den Sommer hinaus unterzeichnet haben.

Aus den unsicheren Zeiten sind die Leipziger also noch lange nicht raus.