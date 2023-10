Titelträger Lok Leipzig macht spät alles klar und übersteht Sachsenpokal-Hürde Taucha

Taucha - Rekordsieger Chemnitzer FC hatte sich am Samstag in Bischofswerda blamiert, dem 1. FC Lokomotive Leipzig blieb das frühe Sachsenpokal-Aus erspart. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag in der 3. Runde bei der SG Taucha 99 mit 3:0 (1:0) durch.