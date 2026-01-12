Lok Leipzigs Abderrahmane über respektlose Schiris: "Du hast mir gar nix zu sagen!"

Leipzig - Am Samstag ist Lok Leipzig ins Wintertrainingslager ins türkische Belek aufgebrochen. Zuvor konnte sich TAG24 mit Vizekapitän Farid Abderrahmane (29) unterhalten, der im zweiten Teil des Interviews über seine besondere Beziehung zu einigen Schiedsrichtern und über Stadtrivale Chemie Leipzig spricht.

Nicht selten im vergangenen Jahr ließen bestimmte Schiedsrichterentscheidungen Lok Leipzigs Farid Abderrahmane (29) verzweifeln. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Da der etatmäßige Kapitän Djamal Ziane (33) selten in der Startelf steht, führt in der Regel Abderrahmane die Mannschaft auf das Feld, was für den 29-Jährigen aber nicht viel verändert: "Man macht eigentlich nicht so viel anders. Ich schrei' jetzt nicht mehr herum, nur weil ich Kapitän bin. Man weiß natürlich, dass man irgendwo vorangehen muss - aber das macht man als erfahrener Spieler denke ich generell."

Mit der Binde darf Abderrahmane aber mit den Schiedsrichtern diskutieren. Für den oftmals emotionalen Kicker ein Segen.

"Es gibt in meinen Augen so viele Situationen, die falsch gepfiffen werden. Da hab ich mich dann ganz schlecht im Griff, diskutiere schon sehr viel, vielleicht zu viel. Ich hätte hundertprozentig schon die ein oder andere Gelbe Karte mehr, wenn ich nicht Kapitän wäre."

Ob Trainer Jochen Seitz (49) ihn deshalb zu Zianes Ersatzmann auserkoren hat, weil er um die Emotionalität seines Mittelfeldstrategen weiß, konnte Abderrahmane nur schulterzuckend mit einem Lächeln beantworten. Fakt ist aber, dass der 29-Jährige schon in die ein oder andere Situation kam, wo es brenzlig wurde.

"Man darf sich halt heutzutage gar nicht mehr aufregen. Man schlägt auf den Boden vor Wut und bekommt dafür Gelb. Auf der anderen Seite bin ich schon richtig respektlosen Schiris begegnet, gerade bei den Relegations-Spielen gegen Havelse. Da kamen so Sätze wie 'Was willst denn du von mir? Du hast mir gar nix zu sagen', als ich mich beschwert habe. Also richtig herablassend eben."