Meilenstein erreicht: Lok Leipzig glaubt nach Havelse-Pleite weiterhin an 3. Liga!

Leipzig - Auch Tage nach der bitteren 0:3-Niederlage beim Aufstiegsrelegationsspiel in Garbsen beim TSV Havelse ist der Frust und die Trauer beim 1. FC Lokomotive Leipzig natürlich noch spürbar. Trotzdem hat sich das ganze Team fest vorgenommen, mit gehobenem Kopf in die Zukunft zu blicken. Und dabei wurde nun der nächste Meilenstein erreicht.

Dafür muss aber das Bruno-Plache-Stadion auch drittligatauglich gemacht werden. Unter anderem in eine Rasenheizung, moderne Presseplätze, einen TV-Turm und neue Sitzplätze im Dammsitz-Bereich wird das Geld investiert.

Denn auch wenn der Traum vom Aufstieg in dieser Saison geplatzt ist: in der kommenden Spielzeit will Blau-Gelb wieder angreifen und es vielleicht wie Energie Cottbus schaffen, im zweiten Anlauf den Weg nach oben zu finden.

"Vielen, vielen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Bis zum 6. Juni um 20 Uhr läuft die Aktion. Es warten weiterhin wunderbare Prämien. Auch Spenden sind möglich – die nächste Steuererklärung kommt bestimmt", so die Loksche mit Augenzwinkern über Social Media .

Denn die Bagger sind bereits kräftig am Werkeln und tragen den Rasen ab. In der Sommerpause soll bis zum Start der nächsten Saison in der Regionalliga Nordost viel passieren.

Fans hatten in den letzten Wochen auch die Möglichkeit, Teile des Grüns zu ersteigern. Am 31. Mai konnten die Stücke abgeholt werden. Wer sich eine Geschenkkiste dazu bestellt hat, bekommt den Rasen in den nächsten Tagen geliefert.

Die Marschrichtung laut Klub ist jedenfalls klar: "Der Erste Deutsche Meister steht nicht still. Es geht immer weiter!"