Regionalliga Nordost wird nicht generalabgesagt! Hickhack um Lok-Leipzig-Partie

Leipzig - Der 20. Spieltag der Regionalliga Nordost ist bislang ein einziges Absagenfest . Sieben von neun Partien finden bereits gesichert nicht statt. Ausgerechnet die Ligaspitze scheint sich aber partout gegen eine Verschiebung zu wehren.

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird Lok Leipzig am Samstag nicht in Meuselwitz antreten. © Picture Point / Roger Petzsche

Wobei Tabellenführer Lok Leipzig eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf hat, ob am Samstag beim ZFC (14 Uhr) gespielt werden kann. Das entscheidet letztendlich Meuselwitz in Absprache mit dem Verband.

Die vermeintlich klare Ausgangslage: Es wird nicht gespielt werden können. Denn einen wirklichen Unterschied zu anderen Stadien, in denen am Wochenende wegen der Witterungsverhältnisse nicht gespielt werden kann, gibt es in der bluechip-Arena definitiv nicht.

Unter einer noch gut sichtbaren Schneeschicht ist der Rasen gefroren. Dass sich das in den nächsten Tagen ändert, scheint unwahrscheinlich.

Am Mittwoch soll schließlich eine finale Entscheidung verkündet werden.

Bis dahin testet der ZFC am Mittag (13 Uhr) auf dem Kunstrasen neben der Arena gegen den Halleschen FC.