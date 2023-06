Trotz Pausenrückstand: 1. FC Lokomotive Leipzig siegt auch im zweiten Test deutlich

Gräfenhainichen - Zweiter Sieg im zweiten Testspiel! Vor stolzen 1.259 Zuschauern hat sich der 1. FC Lokomotive Leipzig am Samstag auch beim VfB Gräfenhainichen durchsetzen können. Am Ende stand ein 5:1 (0:1) auf der Anzeigetafel.

Der VfB Gräfenhainichen ging in der ersten Halbzeit gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig in Führung und konnte den Abstand bis zum Pausenpfiff halten. © Lok Leipzig

Nach dem 15:0-Sieg gegen den Kontrahenten aus der 9. Liga, FSV Fortschritt Lunzenau am letzten Mittwoch war am Samstagnachmittag schnell klar, dass es dieses Mal nicht so einfach werden würde.

In der 20. Minute brachte Gräfenhainichens Patrick Stawiarski den Gastgeber mit 1:0 in Führung.

Kurz darauf der nächste Schockmoment für die Loksche: Keeper Niclas Müller musste verletzt ausgewechselt werden. Ihn ersetzte fortan Ersatztormann Paul Krause (22.).

Trotz zahlreicher Chancen schaffte es der Regionalligist bis zur Halbzeit nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Kurz nach Wiederanpfiff dann aber doch der Treffer. Sommerneuzugang Ryan Adigo machte direkt auf sich aufmerksam und netzte in der 51. Minute zum 1:1.

Der VfB geriet nun in Bedrängnis und fing sich kurz darauf den Doppelschlag ein. Dieses Mal war es Djamal Ziane, der die Gäste in Front brachte (55.).