Überraschung bei Lok Leipzig: Kracht-Abwahl vom Tisch, dafür geht ein anderer

Torsten Kracht (56) bleibt Präsident des 1. FC Lok Leipzig. © Picture Point / Sven Sonntag

Bis zum 14. Tagesordnungspunkt der ordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag im Hörsaal der Uni Leipzig mussten die 392 anwesenden Mitglieder warten. Dann der Paukenschlag: Der Antrag auf die Abwahl Krachts als Präsident wurde kurzfristig zurückgezogen. Er bleibt also in seinem Amt.

Zuvor hatten wichtige Vereinsvertreter - darunter Vize-Präsident Stephan Guth, die Geschäftsführer Martin Mieth und Alexander Voigt, Schatzmeister Bernd Lang und Mike Scheffler, der 2. stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende - in einem offenen Brief die Abdankung Krachts gefordert.

Der 56-Jährige, der im Dezember einen Herzinfarkt erlitten hatte und mit dem FCL kurz vor der Abstiegszone steht, wollte sich in der Folge insbesondere mit den Unterzeichnern des Brandbriefs einzeln unterhalten.

Dafür ist ebenso überraschend Olaf Winkler als Aufsichtsratschef zurückgetreten. Nach TAG24-Informationen musste er zuletzt einen familiären Schicksalsschlag verkraften. Sein bisheriger Stellvertreter Jens Peter Hirschmann wird den Vorsitz fortan übernehmen.