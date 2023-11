Kein Sieger zur ungewohnten Anstoßzeit: Lok Leipzig kämpft sich nach Rückstand in Rostock zurück

Rostock - Zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte der Regionalliga Nordost teilen sich die Punkte. Die U23 des FC Hansa Rostock und Lok Leipzig trennten sich zur ungewöhnlichen Anstoßzeit am Mittwochabend mit 1:1 (1:1). Trotz dass die Gäste optisch etwas überlegener waren, sollte es am Ende keinen Sieger geben. Ein Ergebnis, das keinem so wirklich etwas nützt.

In einer relativ ereignisarmen Anfangsphase waren die Gäste zunächst die etwas überlegenere Mannschaft. Mit ihrer ersten Torchance gingen aber die Hausherren in Führung.

Die Norddeutschen gingen in der 26. Minute durch Alessandro Schulz mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause glichen die Gäste durch Mert Arslan aus (43.).

Trotz des Rückstands kämpfte sich Lok Leipzig in die Partie zurück. Für den Ausgleich reichte es, für mehr aber nicht. © Elke Bahrdt

Auch nach Wiederanpfiff war es in großen Teilen ein Spiel auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für die Leipziger.

Man hatte das Gefühl, dass ein gut gespielter Angriff schnell zu einem Treffer führen könnte. Und nach 72 Zeigerumdrehungen wäre es fast so weit gewesen!

Vorausgegangen war ein Ausrutscher von Loks Maximilian Schütt. Müller kam aus dem Kasten um zu entschärfen. Die Kugel landete aber bei Köster, der aufs leere Tor zielte aber nur den rechten Pfosten traf - Glück für die Gäste!

Zehn Minuten später wurde es auf der anderen Seite gefährlich. Nach einer Ecke von rechts landete eine Flanke von Jannis Held direkt auf dem Kopf von Julian Weigel, der mit Wucht abschloss. Elias Höftmann parierte mit allem, was er hatte.

Es war eine spannende Schlussphase, in der die Gäste näher am Siegtreffer waren. Doch die letzte Konsequenz und die richtige Idee für den letzten Ball fehlte einfach zu oft.

So blieb es letztendlich beim 1:1, das in der aktuellen Phase keinem Team so wirklich weiterhilft. Hansa muss am kommenden Sonntag zum schweren Auswärtsspiel zu BFC Dynamo. Lok empfängt schon einen Tag früher Energie Cottbus.