Champions-League-Erfolg als Brustlöser? RB Leipzig mit voller Offensive gegen Freiburg!

Leipzig - Es wird die letzte Bundesligapartie vor der Länderspielpause sein! RB Leipzig empfängt am Sonntagabend den SC Freiburg (19.30 Uhr/DAZN) in der heimischen Red Bull Arena. Für die Sachsen wird es schon jetzt ein richtungsweisendes Spiel werden.

Die letzten vier Duelle gegen den SC Freiburg gingen alle an RB Leipzig. © Tom Weller/dpa

Denn um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren, muss gegen die starken Breisgauer definitiv ein Sieg her. Nach der bitteren 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende beim 1. FSV Mainz 05 wäre ein Dreier gegen den SC umso wichtiger.

Mut machen dürfte in jedem Fall, dass die Rasenballer nach dem 2:1-Sieg gegen Roter Stern Belgrad unter der Woche das Weiterkommen in der Champions League schon frühzeitig klarmachen konnten.

Aber Trainer Marco Rose (47) warnt: "Jedes positive Ergebnis macht was mit unserer Stimmung. Dennoch müssen wir immer Dinge ansprechen, die wir verbessern wollen oder wo noch Schritte nach vorne möglich sind. Wir müssen kritisch bleiben."

Was er meint: Auch bei den Serben lief nicht alles nach Plan. Besonders vor dem Tor agierten die Leipziger erneut oftmals fahrlässig und schludrig. Das soll gegen Freiburg wieder besser werden.

Helfen könnte da, dass Timo Werner (27) und Yussuf Poulsen (29) nach gesundheitlichen Problemen zurück im Kader sind.