Darf sich RB Leipzig berechtigte Hoffnung auf einen Xavi-Verbleib machen?

Leipzig - Er ist aktuell einer der Spieler von RB Leipzig , der dafür sorgt, dass die Sommerabgänge schon fast in Vergessenheit geraten sind. Xavi Simons (20) hat sich mit beeindruckenden Leistungen direkt in die Herzen zahlreicher Fans geschossen. Nun gibt es wohl berechtigte Hoffnung, dass der Niederländer das auch noch über längere Zeit tun könnte.

Xavi Simons (20) machte bislang mit einigen richtig starken Auftritten auf sich aufmerksam. RB Leipzig würde sich sicher freuen, ihn ein weiteres Jahr zu halten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist es offenbar nicht unwahrscheinlich, dass der Offensivmann auch in der kommenden Saison bei den Sachsen auf dem Feld stehen wird.

Demnach sei abseits der Kulissen eine in erster Linie von zwei Faktoren abhängige Vorvereinbarung zwischen den Roten Bullen und Xavis' Leihverein Paris Saint-Germain getroffen worden.

Wenn sich die Rasenballer erneut für die Champions League qualifizieren und der 20-Jährige weiterhin so viel Einsatzzeit bekommt, wie das aktuell der Fall ist, stehe einem weiteren Leihjahr wohl kaum etwas im Wege.

Sollten sich die Informationen als korrekt darstellen, wären das herausragende Nachrichten für den Bundesligisten! Denn sollte sich Xavi nicht verletzten, wird er wohl auch in den kommenden Partien von Trainer Marco Rose (47) mit Sicherheit aufgestellt. Durch seine Schnelligkeit und seine Lockerheit auf dem Platz stellt der Rechtsaußen aktuell für jeden Gegner eine Gefahr dar - genau das, was RB möchte!

Es hängt also vielleicht viel an der Qualifikation für die Königsklasse. Im Moment stehen die Sachsen auf dem sechsten Rang in der Tabelle. Nur drei Punkte sind es auf Platz vier, der für die Champions League benötigt wird. Es ist also noch alles drin.