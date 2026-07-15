RB-Leipzig-Blog: Die Sachsen starten vier Mal zur gleichen Uhrzeit in die Bundesliga

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RB-Leipzig-Blog: Die Leihe von Brajan Gruda wird verlängert. Im Deal mit Brighton & Hove Albion soll eine Kaufpflicht enthalten sein.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Neuer Trainer, neue Spieler, neue Saison: RB Leipzig hat in diesem Sommer einige Veränderungen erlebt. Inzwischen sind die Sachsen unter Martin Demichelis (45) in die Vorbereitung gestartet.

Die ersten großen Termine stehen auch schon fest. Am 22. August um 18 Uhr sind die Rasenballer im DFB-Pokal bei Eintracht Trier zu Gast. Eine Woche später, am 29. August geht die Bundesliga wieder los. Die Roten Bullen haben direkt ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

In unserem RB-Leipzig-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

15. Juli, 12.52 Uhr: Bundesliga-Ansetzungen der ersten vier Spieltage

Zwei Mal Samstag, zwei Mal Sonntag: An diesen Tagen finden die ersten vier Begegnungen von RB Leipzig in der neuen Bundesliga-Saison statt.

Am 29. August um 15.30 Uhr kommt Borussia Mönchengladbach in die Red Bull Arena. Genau eine Woche später, am 5. September ist das Demichelis-Team um 15.30 Uhr bei Werder Bremen zu Gast.

Am 13. September, ein Sonntag wartet sicherlich eine ausverkaufte Red Bull Arena auf die Fans. Dann ist der HSV um 15.30 Uhr zu Gast. Wieder eine Woche später, ebenfalls 15.30 Uhr müssen die Leipziger zum schweren Auswärtsspiel nach Leverkusen.

In etwas mehr als einem Monat bestreiten die Roten Bullen ihr erstes Pflichtspiel der kommenden Saison.
In etwas mehr als einem Monat bestreiten die Roten Bullen ihr erstes Pflichtspiel der kommenden Saison.  © Picture Point / Roger Petzsche

13. Juli, 17.20 Uhr: RB-CEO Tatjana Haenni ohne Angst vorm Klopp-Aus

"Er war für uns Berater, er hat uns begleitet, wir haben viel miteinander gesprochen", äußerte sich Tatjana Haenni (59) zu Jürgen Klopp (59), der kurz vorm Engagement als neuer Bundestrainer und dem gleichzeitig Ende als "Head of Global Soccer" im RB-Konzern steht.

"Wir wollen gleich weiterarbeiten, ob mit oder ohne Jürgen Klopp. Ich denke, einen direkten Einfluss auf uns wird das wenig haben", so die Schweizerin.

RB Leipzigs CEO Tatjana Haenni (59) sieht den nahenden Klopp-Abgang bei Red Bull nicht dramatisch.
RB Leipzigs CEO Tatjana Haenni (59) sieht den nahenden Klopp-Abgang bei Red Bull nicht dramatisch.  © Jan Woitas/dpa

13. Juli, 14.50 Uhr: Brajan Gruda bleibt bei RB Leipzig

Wie erwartet haben die Roten Bullen am Montag die Verlängerung der Leihe von Brajan Gruda verkündet.

Der 22-Jährige schließt sich für die komplette kommende Saison den Sachsen an, bleibt aber zunächst bei Brighton & Hove Albion angestellt.

Nach übereinstimmenden Medienbericht soll der Deal eine Kaufpflicht enthalten, deren Hürde recht niedrig sein soll. Um die 30 Millionen Euro soll RB bei einer Festverpflichtung nach England zahlen müssen.

Brajan Gruda (22, r.) läuft auch in der kommenden Saison mit der Nummer 10 auf.
Brajan Gruda (22, r.) läuft auch in der kommenden Saison mit der Nummer 10 auf.  © RB Leipzig
Beim Trainingsauftakt am Montag dabei: Gruda.
Beim Trainingsauftakt am Montag dabei: Gruda.  © Picture Point / Roger Petzsche

10. Juli, 17.20 Uhr: Team-Building auf dem Golfplatz

Freitag hat sich der Staff von RB Leipzig nach dem Sommerurlaub zusammengefunden.

Bei einer Teambuilding-Maßnahme auf einem Golfplatz im Hohenprießnitzer Ortsteil Noitzsch, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Leipzig haben Mitarbeiter und Trainerteam um den neuen Coach Martin Demichelis versucht, mit möglichst wenig Schlägen einzulochen.

Trainer Martin Demichelis (45) versuchte sich auf dem Golfplatz.
Trainer Martin Demichelis (45) versuchte sich auf dem Golfplatz.  © RB Leipzig
Anwesend war das gesamte Trainer- und Staff-Team.
Anwesend war das gesamte Trainer- und Staff-Team.  © RB Leipzig

6. Juli, 15 Uhr: Einige Spieler kriegen neue Rückennummern

RB Leipzig hat fünf neue Rückennummern für die kommende Saison verkündet.

Neuzugang Abdoul Koné (21) läuft künftig in der Nummer 2 auf, die zuvor unter anderem Mohamed Simakan (26) getragen hatte. Der Ex-Gladbacher Rocco Reitz (24) bekommt die 20 von Assan Ouédraogo (20), der die 8 übernimmt.

Einen Tausch gibt es zwischen Conrad Harder (21) und Johan Bakayoko (23): Der Däne knipst fortan mit der 9 auf dem Rücken, der Flügelflitzer mit der 11.

Tauschen ihre Rückennummern: Conrad Harder (21, l.) und Johan Bakayoko (23, M.).
Tauschen ihre Rückennummern: Conrad Harder (21, l.) und Johan Bakayoko (23, M.).  © IMAGO / motivio

26. Juni, 14.12 Uhr: Yan Diomande "weiß nicht", ob er bei RB Leipzig bleibt

Der wertvollste Spieler der Elfenbeinküste, Yan Diomande (19) hat ein Treuebekenntnis zu RB Leipzig vermieden.

Auf die Frage, ob er weiß, bei welchem Verein er in der kommenden Saison spielt, sagte der bei der WM noch torlose Flügelstürmer nach dem 2:0 gegen Curacao: "Ich weiß es nicht. Ich denke noch nicht an meine Zukunft nach der Weltmeisterschaft. Ich versuche, meine gesamte Energie in die WM zu stecken und abzuwarten, was danach passiert. Ich kann dazu nichts sagen."

Die Sachsen hatten zuletzt ein erstes Angebot des FC Liverpool in Höhe von angeblich 100 Millionen Euro abgelehnt. Auch Paris Saint-Germain soll am Ivorer interessiert sein.

Joshua Kimmich (31, l.) hatte bei Deutschlands spätem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste Probleme mit Gegenspieler Yan Diomande (19).
Joshua Kimmich (31, l.) hatte bei Deutschlands spätem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste Probleme mit Gegenspieler Yan Diomande (19).  © Jan Woitas/dpa

25. Juni, 12.30 Uhr: Sommervorbereitung mit zwei weiteren Tests steht

RB Leipzig hat zwei weitere Testspiele in der Saisonvorbereitung fixiert. Alle bisherigen Partien werden am Samstag ausgespielt.

Die erste Begegnung findet am 18. Juli ab 14 Uhr im Stadion am Bad Markranstädt gegen Regionalligist VSG Altgliecke statt. Es folgen Matches gegen Ingolstadt (25. Juli, 14 Uhr), Verl (1. August, 12 Uhr) und nach der Rückkehr aus dem österreichischen Trainingslager am 8. August bei Leeds United (15 Uhr).

Mit dem neuen Trainer Martin Demichelis wartet am 15. August (15.30 Uhr) ein äußerst interessantes Gastspiel bei dessen Ex-Verein FC Bayern München. Nach der Saisoneröffnung (16. August) geht es mit dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal bei Eintracht Trier (22. August, 18 Uhr) weiter.

24. Juni, 16.30 Uhr: Termin für Pokalspiel in Trier steht

Der DFB hat die 1. Runde im Pokal 2026/27 terminiert.

Demnach wird RB Leipzig am Samstag, 22. August, ab 18 Uhr bei Regionalligist Eintracht Trier antreten.

Die viertklassige Eintracht Trier tritt am 22. August gegen RB Leipzig an.
Die viertklassige Eintracht Trier tritt am 22. August gegen RB Leipzig an.  © Imago / Jan Huebner

23. Juni, 10.30 Uhr: Nächste Verstärkung für die RB-Frauen

Die RBL-Frauen basteln weiter fleißig am Kader für die kommende Spielzeit. Am Dienstag wurde verkündet, dass Therese Simonsson (28) verpflichtet wurde.

"Ich habe schnell gespürt, dass RB Leipzig und ich gut zusammenpassen. Die Art, wie hier gearbeitet wird, und die Ziele des Clubs haben mich überzeugt. Ich möchte meine Erfahrung einbringen, dem Team auf und neben dem Platz helfen und gemeinsam erfolgreiche Momente erleben", wird die Stürmerin, die die Rückennummer 27 erhält, zitiert.

19. Juni, 11.25 Uhr: RB-Frauen schlagen auf dem Transfermarkt doppelt zu

Die Frauen-Mannschaft der Roten Bullen hat sich doppelt verstärkt. Rechtsverteidigerin Jasmien Mathys (24), seit April belgische Nationalspielerin, wechselt von den AA Gent Ladies an den Cottaweg, Angreiferin Emanuela Pfister (19) verlässt den Grasshopper Club Zürich.

Die gebürtige Brasilianerin Pfister ist U19-Nationalspielerin der Schweiz, feierte schon mit 15 ihr Profi-Debüt.

Der Vertrag der beiden läuft bis 2029.

Jasmien Mathys (24, l.) und Emanuela Pfister (19) sind neu bei RB Leipzig.
Jasmien Mathys (24, l.) und Emanuela Pfister (19) sind neu bei RB Leipzig.  © Bildmontage: IMAGO/Sportpix ; IMAGO/Sports Press Photo

15. Juni, 8.25 Uhr: Yan Diomande umarmt Jay-Z - und gewinnt

Die Elfenbeinküste um den Leipziger Yan Diomande (19) hat ihr erstes WM-Gruppenspiel gewonnen. Gegen Ecuador (1:0) erzielte Manchester Uniteds Amad Diallo (23) in der 90. Minute das Siegtor.

Diomande war die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Feld. Vor dem Spiel traf und umarmte der 19-Jährige den US-Rapper Jay-Z (56).

Kommenden Samstag (22 Uhr/ZDF und Magenta) sind die Westafrikaner nächster Gruppengegner des DFB-Teams. Diomande mit einer Warnung: "Wir werden alles geben, das nächste Match zu gewinnen. Wir sind nicht hergekommen, um nur ein Teil davon zu sein. Wir wollen Geschichte schreiben!"

US-Rapper Jay-Z (56, r.) umarmt Leipzigs Yan Diomande (19).
US-Rapper Jay-Z (56, r.) umarmt Leipzigs Yan Diomande (19).  © Petr David Josek/AP/dpa
Yan Diomande feierte einen Auftaktsieg.
Yan Diomande feierte einen Auftaktsieg.  © Petr David Josek/AP/dpa

12. Juni, 11.10 Uhr: RB-Frauen verpflichten Nationalspielerin

RB Leipzigs Frauen-Team bekommt Zuwachs: Die niederländische Innenverteidigerin Linde Veefkind (24) hat einen Vertrag bis 2029 beim Bundesligisten unterschrieben.

Dis 24-Jährige stand bisher beim belgischen Erstligisten OH Leuven unter Vertrag, absolvierte dort mehr als 100 Pflichtspiele. Sie bringt Champions-League-Erfahrung mit, wurde außerdem im April erstmals in die Nationalmannschaft Hollands berufen.

Linde Veefkind (24) spielt ab der kommenden Saison für RB Leipzig.
Linde Veefkind (24) spielt ab der kommenden Saison für RB Leipzig.  © IMAGO / Sportpix

10. Juni, 9.10 Uhr: Verletzter Baumgartner reist trotz WM-Aus in die USA

Trotz seiner Operation nach einer schweren Muskelverletzung reist Christoph Baumgartner (26) zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA.

Wie RB Leipzig bekannt gab, wird der Mittelfeldspieler seine Reha eine Woche nach dem erfolgreichen Eingriff im Camp der österreichischen Nationalmannschaft in Santa Barbara fortsetzen. Er wird medizinischer durch den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) begleitet und arbeitet in enger Abstimmung mit RB Leipzig an seinem Comeback.

Baumgartner tritt seine Reise auf eigenen Wunsch am heutigen Mittwoch an. Er will seine Teamkollegen vor Ort während der WM unterstützen.

Der verletzte Christoph Baumgartner (26) reist am Mittwoch in die USA, um die österreichische Nationalmannschaft zu unterstützen. Seine Reha setzt er dort fort. (Archivbild)
Der verletzte Christoph Baumgartner (26) reist am Mittwoch in die USA, um die österreichische Nationalmannschaft zu unterstützen. Seine Reha setzt er dort fort. (Archivbild)  © Julius Frick/dpa

7. Juni, 8.15 Uhr: Nachwuchstalent Voufack wechselt zum 1. FC Köln

Der gebürtige Leipziger Lionel Voufack (18) verlässt die Roten Bullen und schließt sich dem 1. FC Köln an. Das vermeldete der Verein am Freitagnachmittag.

Der 18-jährige Defensivspieler absolvierte seine fußballerische Ausbildung bei RB Leipzig und spielte zuletzt in der U19. In Köln ist er zunächst für das U21-Team eingeplant, soll aber perspektivisch weiterentwickelt werden.

"Der FC bietet für mich sportlich die Möglichkeit, meine nächsten Schritte zu gehen und ist ein familiärer Club. Das hat mich in den Gesprächen komplett überzeugt. Ich möchte mich hier durch harte Arbeit zu einem Stammspieler entwickeln und glaube, dass meine leidenschaftliche Spielweise gut zum FC passt", erklärte Voufack.

Lionel Voufack (18) wurde bei RB Leipzig fußballerisch ausgebildet und kam für die U19-Mannschaft in der vergangenen Saison bei 31 Spielen zum Einsatz. (Archivbild)
Lionel Voufack (18) wurde bei RB Leipzig fußballerisch ausgebildet und kam für die U19-Mannschaft in der vergangenen Saison bei 31 Spielen zum Einsatz. (Archivbild)  © Picture Point / Sven Sonntag

6. Juni, 19.27 Uhr: RB spielt in der ersten Pokalrunde gegen Eintracht Trier

RB Leipzig muss in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten Eintracht Trier ran.

RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) reagierte freudig auf das Los: "Eintracht Trier hat sich die Teilnahme am DFB-Pokal redlich verdient und wird vor heimischer Kulisse sicherlich alles reinwerfen - wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Spiel an der Mosel."

Die Favoritenrolle nehmen die Roten Bullen demnach "sehr gern" an und wollen mit einem Sieg die Grundlage für eine möglichst erfolgreiche Pokalsaison schaffen.

Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche

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