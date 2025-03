Lok und Chemie kämpfen: Was RB Leipzigs Rose vom Regionalliga-Vorstoß hält

Leipzig - RB Leipzig hat gerade genug eigene Sorgen, muss in den letzten acht Partien unbedingt noch punkten, um in die Champions League zu kommen. Anfangen will der Verein damit am besten schon am Samstagnachmittag beim Auswärtsspiel in Gladbach (15.30 Uhr/Sky). Trotzdem schaut Trainer Marco Rose (48) auch, was ein paar Ligen drunter abgeht.