RB-Leipzig-Blog: Sesko-Deal kurz vor Abschluss - Zweitteuerster Abgang aller Zeiten?

Leipzig - Noch ein Testspiel, dann geht es für RB Leipzig wieder richtig zur Sache! Am Samstagabend (18 Uhr) findet für die Sachsen die Generalprobe bei RC Lens statt. Eine Woche später heißt der Gegner in der ersten Runde des DFB Pokals SV Sandhausen.

Mit einem ersten Angebot über 80 Millionen Euro für Benjamin Sesko (22) soll Newcastle United in den letzten Tagen bei RB Leipzig abgeblitzt sein. Laut "Sky" haben die Engländer nun die Summe noch einmal deutlich erhöht. 80 Millionen Euro an fester Ablöse plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen sollen im Raum stehen. Ein Angebot, mit dem die Sachsen wohl offenbar leben können.

Dem Bericht nach ist Arsenal London inzwischen komplett aus dem Rennen um Sesko ausgestiegen. Von Manchester United, dem zuletzt auch ein Interesse am Slowenen nachgesagt wurde, soll es noch immer kein offizielles Angebot gegeben haben.

Sollte der Deal mit Newcastle unter den Konditionen durchgehen, würde sich Sesko als teuerster Transfer der RB-Geschichte in eine Liga mit Josko Gvardiol begeben. Der Kroate wechselte 2023 für ebenfalls insgesamt 90 Millionen Euro zu Manchester City. Allerdings sollen dort ebenfalls noch Bonuszahlungen vereinbart worden sein.