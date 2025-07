RB Leipzig im Trainingslager: Die Spieler bekommen Besuch!

Fortsetzung des Artikels laden

26. Juli, 18.20 Uhr: Die Stimmen nach dem Testspielsieg gegen den FC Toulouse

Yan Diomande dribbelte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit spielend durch den gegnerischen Strafraum und machte herausragend das zwischenzeitliche 6:0. © Picture Point / Roger Petzsche Weil es unmittelbar nach dem Abpfiff einen totalen Wolkenbruch in Villingen gegeben hat, mussten die angepeilten Spielerinterviews kurzerhand abgebrochen werden. Ein paar Akteure kamen vor den ersten Blitzen aber noch zu Wort. Nicolas Seiwald, der im zweiten Durchgang auf dem Feld stand, lobte beispielsweise seinen neuen Mitspieler Yan Diomande, der kurz nach Wiederanpfiff ein Traumtor erzielte. "Das ist unglaublich. So einen Mitspieler zu haben, ist schon cool. Der geht einfach durch Sieben durch und macht das Tor", so Seiwald, der trotz des deutlichen Ergebnisses (7:0) aber noch Verbesserungsbedarf sieht. "Vor allem gegen den Ball, mit dem Ball war schon richtig gut", so der Österreicher. Sah auch sein Trainer so: "Ich glaube es ist ganz normal, dass ein paar Sachen nach zwei Wochen noch nicht ganz eingeschliffen sind. Ich denke da an den Beginn der ersten Halbzeit, wo wir zwei große Chancen zulassen und auch in Rückstand geraten können." Aber noch ist ja Zeit, um an den Automatismen zu arbeiten. Erst am Mittwoch reisen die Rasenballer aus Donaueschingen ab. Werner: "Wir sind guter Dinge, wir kommen ganz gut voran. Das Wichtigste ist eigentlich für mich, dass wir die Inhalte an die Mannschaft geben können. Wir haben noch drei Wochen bis zum Start."

26. Juli, 14.39 Uhr: TAG24 live für Euch in Villingen-Schwenningen dabei

Wer alles zum überzeugenden 7:0-Testspielsieg der Rasenballer gegen den FC Toulouse wissen möchte, kann die Ereignisse der Begegnung hier nachlesen. Da hat schon ziemlich viel von dem funktioniert, was der Coach sich vorstellt.

26. Juli, 9.30 Uhr: Erster Härtetest der Vorbereitung am Nachmittag

Am Samstagnachmittag wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft von RB Leipzig wirklich schon ist. © Picture Point / Roger Petzsche Drei Tage intensives Training im Camp sind vorüber. Nun wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft von Trainer Ole Werner wirklich schon ist. Am Nachmittag (15.30 Uhr) treten die Sachsen in der nahen Villinger MS-Technologie-Arena gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse an. Der Gegner der Roten Bullen ist ebenfalls noch nicht ganz so weit in der Vorbereitung, reist erst nach dem Test ins Trainingslager. Könnte also womöglich ein Duell auf Augenhöhe werden. Spannend wird in jedem Fall auch, wen der Trainer von Beginn an spielen lässt. Beispielsweise, ob es eine Flügelzange aus Antonio Nusa und Johan Bakayoko geben wird. Spieler wie Timo Werner sollen wie schon gegen Meuselwitz (3:0) gar nicht erst für den Test berücksichtigt werden.

25. Juli, 18.12 Uhr: Kein RB-Spieler hat eine Ausstiegsklausel

Laut Sky-Infos sollen die Ausstiegsklauseln aller Spieler für diesen Sommer ausgelaufen sein. Interessierte Vereine müssen sich demnach also zwangsläufig mit Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer einigen.

Kampf um den Ball! Am Freitagnachmittag waren noch einmal alle Kicker von RB Leipzig gefordert. © Picture Point / Roger Petzsche Der dritte Tag im Trainingscamp ist jetzt quasi auch vorbei. Am Nachmittag absolvierten die Spieler von RB Leipzig noch eine zweite Einheit und hatten dann ausgiebig Zeit, um den Fans Autogramme zu geben. Ole Werner legte den Fokus auf Standards. Könnte ein gutes Mittel sein, um Toulouse am Samstag Probleme zu bereiten. Zwischendrin ging es im Gegensatz zum Donnerstag aber auch wieder etwas lockerer zur Sache. Unter anderem konnten sich die Jungs beim Fußballtennis austoben. Jetzt ist etwas Regeneration angesagt, bevor es am Samstag (15.30 Uhr) beim besagten Test gegen den französischen Erstligisten (etwas) ernster wird.

25. Juli, 14 Uhr: Vorstellung von RB Leipzigs neuem Offensivstar Johan Bakayoko

Johan Bakayoko konnte bei den ersten Einheiten schon ziemlich auf sich aufmerksam machen. © Picture Point / Roger Petzsche An ihn hat RB Leipzig große Erwartungen, deswegen hat er auch direkt die Rückennummer 9 bekommen, die Yussuf Poulsen so lange getragen hat. Johan Bakayoko soll bei den Sachsen richtig Dampf machen, wurde deshalb auch für 18 Millionen Euro von der PSV Eindhoven geholt. Am Freitagnachmittag hatte der Rechtsaußen im Rahmen des Trainingslagers nun auch die Möglichkeit, sich richtig vorzustellen. Ein paar Wörter deutsch kann der Belgier schon. Trotzdem wollte er die Fragen der Reporter lieber in englisch beantworten. Ersteindruck: extrem sympathisch! Bakayoko unterstrich noch einmal, was für eine Ehre es ist, Poulsens Nummer bekommen zu haben. "Poulsen war ein großer Spieler, eine Legende für den Klub. Er hat eine Menge für das Team gemacht und ich versuche nun meine eigenen Schritte zu machen, meine eigene Geschichte mit der Nummer 9 zu schreiben", so der 22-Jährige. Im Training machte er besonders durch seine Schnelligkeit auf der Außenbahn schon auf sich aufmerksam. Etwas, was der Klub auch in den Pflichtspielen sehen möchte. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer: "Wir wollten zurück zu unserer DNA: jung, hungrig, entwicklungsfähig. Ich denke, gerade auf den Flügeln, sind wir jetzt extrem gut aufgestellt."

25. Juli, 12.45 Uhr: Direkte Vorbereitung für das Testspiel gegen Toulouse beendet

Nicolas Seiwald im Duell der Österreicher gegen Christoph Baumgartner. © Picture Point / Roger Petzsche Am Samstagnachmittag steht für die Sachsen der erste echte Härtetest der Vorbereitung an. Beim Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft schon ist. Die Vormittagseinheit der Rasenballer am Freitag konzentrierte sich deshalb ganz klar auf die bevorstehende Partie. Gespielt wurde klassisch 11 gegen 11, zuerst Großfeld, dann wieder auf dem halben Rasen. Ole Werner pfiff unter den Augen von Mario Gomez seine Kicker aber immer wieder zurück, um bestimmte Angriffs- und Verteidigungsmuster wiederholen zu lassen. Fazit: das sah schon alles ziemlich gut aus! Der ein oder andere Fehlpass nach vier Tagen Dauertraining ließ sich verschmerzen. Witzigster Moment: Für einen fiesen Tunnel beim Angriffsspiel gabs für Ezechiel Banzuzi von Teamkollege Assan Ouédraogo einen liebevollen Arschtritt.



25. Juli, 11.24 Uhr: RB Leipzig mit leichter Verspätung wieder auf dem Platz

Mit leichter Verspätung startete RB Leipzig am Freitag in die Trainingseinheit. © TAG24 Ausgerechnet am bislang ungemütlichsten Trainingstag haben sich die meisten Zuschauer am Rasen des SV Aasen eingefunden, um den Spielern von RB Leipzig beim Kicken zuzuschauen. Die erste Einheit am Freitag startete bei Nieselregen mit leichter Verspätung. Das Torhütergespann rund um Keeper Peter Gulacsi traute sich zuerst aufs rutschige Grün. Erst circa 20 Minuten später kamen die Feldspieler dazu. Coach Ole Werner und sein Team hatten da schon lange alle benötigten Utensilien fürs Training auf dem Platz verteilt. Eile ist nun geboten, denn für den Nachmittag ist noch eine weitere Einheit angedacht.

25. Juli, 8.21 Uhr: Tag drei im Trainingslager - neue Sesko-Gerüchte

Benjamin Sesko agiert bislang mit vollem Einsatz im Trainingslager in Donaueschingen. © Picture Point / Roger Petzsche Auch der Freitag startet in Donaueschingen unter regnerischen Bedingungen. Elf Uhr wird die Mannschaft von RB Leipzig für die erste Einheit wieder auf dem Trainingsplatz erwartet. Mit dabei natürlich auch Benjamin Sesko, der laut dem gut informierten Transfer-Insider Fabrizio Romano stark in den Fokus von Newcastle United gekommen ist. Demnach würden die Engländer wohl ganz schnell ernst machen, sollte der etablierte Angreifer Alexander Isak wie erwartet den Klub verlassen wollen. Genau wie bei Xavi Simons, der von Chelsea gejagt wird, schauen die Leipziger aber ganz entspannt auf mögliche Entwicklungen. Für beide Spieler werden mindestens je 70 Millionen Euro gefordert. Auf Verhandlungen darunter wird man sich wohl gar nicht erst einlassen.

24. Juli, 18.30 Uhr: Zweiter Trainingstag beendet, Ausklingen beim Golf

Am Donnerstag ging es ziemlich zur Sache. Und die nächsten Tage wird es nicht gerade weniger. © Picture Point / Roger Petzsche RB Leipzigs neuer Coach Ole Werner will das Trainingslager offenbar voll ausnutzen! Für die Spieler bedeutet das: kaum Pausen! Noch am Dienstag trainierten die Rasenballer am Cottaweg, wurden dann unmittelbar nach der Ankunft in Donaueschingen auf den Platz geschickt. Am Donnerstag standen gleich zwei Einheiten auf dem Plan, die sich bis in den späten Nachmittag zogen. Am Abend können sich die Kicker nun beim Golf noch etwas entsapnnen. Doch schon am Freitag geht es genauso straff weiter. Erneut stehen zwei größere Einheiten an. Eine super anstrengende Woche also. Und dabei folgt das Highlight ja noch. Am Samstag testen die Sachsen gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse. Mal schauen, wie viel Saft da dann noch im Tank ist.