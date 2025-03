RB Leipzigs Totalausfall plötzlich superglücklich

Leipzig/Turin - Schon Wahnsinn, was ein Wechsel manchmal bewirken kann. Während seines einjährigen Aufenthalts bei RB Leipzig ging es für Eljif Elmas (25) in mehrerlei Hinsicht steil bergab. Eine Leihe zum FC Turin sollte Besserung bringen. Und bis jetzt sieht es sehr gut aus.

Eljif Elmas (25) blüht beim FC Turin regelrecht auf. In fünf Partien gelangen ihm schon drei Treffer. © IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Innerhalb kürzester Zeit mauserte sich der Offensivakteur zum Stammspieler. In fünf Partien erzielte er inzwischen schon drei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Eine Statistik, die man sich von ihm bei den Rasenballern definitiv auch gewünscht hätte.

Elmas on fire! Noch Ende Januar hatte Trainer Marco Rose (48) ein vernichtendes Urteil ausgesprochen. "Er war nie richtig fit! Nie in der richtigen körperlichen Verfassung, wo ich sage, das berechtigt dazu, regelmäßig zu spielen", so die harten Worte.

Immer wieder war zuvor spekuliert worden, warum Elmas selbst während der großen Leipziger Verletzungskrise keine Einsatzzeit bekam.

Roses klare Antwort: "Es war ja augenscheinlich! In seinem ersten Spiel von Anfang an musste ich ihn nach 45 Minuten rausnehmen. Wir haben Vorbereitungsspiele gehabt, wo ich ihn vor der Pause rausnehmen musste."

Und jetzt? Offenbar die komplette Wende. Italien scheint dem Nordmazedonier richtig gutzutun. Schon bei der SSC Neapel, wo er vor dem Wechsel zu RB gespielt hatte, war er ja kaum zu stoppen. Jetzt findet er mehr und mehr zu alter Stärke zurück.