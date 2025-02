Schlag gegen Rose und Co.: Mit Rangnick "wäre RB Leipzig schon Deutscher Meister geworden"

Ralf Rangnick (66) trainiert aktuell die Nationalmannschaft von Österreich. Er behauptet, mit ihm wäre RB Leipzig schon mindestens einmal Meister geworden. © Sven Hoppe/dpa

Am Rande des 0:1-Debakels gegen Sturm Graz zuletzt sagte der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft zuletzt schon: "Wenn du mit der Besetzung, die Leipzig immer noch zur Verfügung hat, völlig verdient mit 0:1 bei Sturm verlierst, dann sagt es aus, dass da irgendetwas nicht stimmt."

Und Rangnick legt nach. Bei "Stimmt oder Stuss" bei "BILD SPORT LIVE" geht der Fußballlehrer jetzt sogar so weit zu behaupten, dass die Sachsen unter ihm die Deutsche Meisterschaft schon geholt hätten.

"Stimmt, kommt allerdings auch ein bisschen darauf an, in welcher Rolle, in welcher Funktion" gab der 66-Jährige an.

Aktuell Marco Rose (48), davor unter anderem Julian Nagelsmann (37) und Domenico Tedesco (39) waren mit dem Vorhaben bislang gescheitert.