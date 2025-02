Schon wieder ein Tor! Ex-Dynamo Batista Meier blüht in Ulm auf

Düsseldorf/Dresden - Drittes Spiel, zweites Tor: Dynamo Dresdens Winter-Abgang Oliver Batista Meier (23) fühlt sich bei den Ulmer Spatzen ganz offensichtlich extrem wohl und blüht bei seinem neuen Arbeitgeber in der 2. Bundesliga so richtig auf.

Oliver Batista Meier (23) blüht nach seinem Wechsel von Dynamo Dresden zum SSV Ulm im Schwabenland auf. © IMAGO / Brauer-Fotoagentur

Zwar unterlag der Edeltechniker mit dem Team am Samstag bei Fortuna Düsseldorf mit 2:3, doch für ihn persönlich lief es richtig gut.

Der Deutsch-Brasilianer stand zum zweiten Mal in Serie in der Startelf und rechtfertigte das Vertrauen von Trainer Thomas Wörle (42). Er war Kreativgeist auf dem Platz, kreierte viele gefährliche Situationen und traf mit einem herrlichen Kopfball in der 52. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2.

Nur acht Minuten später markierte Düsseldorf zwar den Siegtreffer durch Dawid Kownacki (27), doch ganz persönlich konnte Batista Meier mit seinem Auftritt mehr als zufrieden sein.

Dabei hätte der 23-Jährige durchaus gewusst, wie man die Fortuna schlägt. Mit der SGD hatte er die Rehinländer am 18. August 2024 in der ersten Runde des DFB-Pokals rausgeschmissen. Auch in diesem Spiel lieferte er eine Vorlage, nach seinem Zuspiel hatte Robin Meißner (25) das 2:0 erzielt.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte Batista Meier beim 5:1-Heimsieg gegen den SSV Jahn Regensburg das erste Mal in der Anfangsformation gestanden.